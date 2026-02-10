Έπσταϊν: Παρέμβαση Καρόλου για τις καταγγέλιες σε βάρος του αδερφού του

Το Μπάκιγχαμ θα συνεργαστεί με την αστυνομία

Πηγή: Με πληροφορίες από BBC / Φωτογραφία αρχείου AP (Joanna Chan)
Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου εγκατέλειψε το σπίτι του μετά τη δημοσίευση των νέων εγγράφων Έπσταϊν / Βίντεο αρχείου Ερτ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μετά τις αποκαλύψεις που έρχονται διαρκώς στο «φως» για το σκάνδαλο Έπσταϊν, ο βασιλιάς Κάρολος προχώρησε στην πρώτη του δημόσια παρέμβαση, δηλώνοντας ότι το Παλάτι του Μπάκιγχαμ είναι έτοιμο να βοηθήσει τις Αρχές, καθώς η αστυνομία εξετάζει καταγγελίες που αφορούν τον αδελφό του, τέως πρίγκιπα Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ. 

Υπόθεση Επστάιν: Οι αναφορές σε Nτόναλντ Τραμπ, Ίλον Μασκ, Μπιλ Γκέιτς

«Ο Βασιλιάς έχει καταστήσει σαφές, τόσο με λόγια όσο και με πρωτοφανείς ενέργειες, τη βαθιά του ανησυχία για τις καταγγελίες που συνεχίζουν να έρχονται στο φως σχετικά με τη συμπεριφορά του κ. Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ», ανέφερε εκπρόσωπος του Παλατιού. 

Το όνομα του Μασκ στις σημειώσεις του Επσταϊν

«Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί είναι ζήτημα που καλείται να αντιμετωπίσει ο ίδιος ο κ. Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ. Ωστόσο, εάν μας προσεγγίσει η Αστυνομία της Κοιλάδας του Τάμεση, είμαστε έτοιμοι να τη στηρίξουμε, όπως είναι αναμενόμενο», πρόσθεσε. 

Πρίγκιπας Άντριου και βασιλιάς Κάρολος

Πρίγκιπας Άντριου και βασιλιάς Κάρολος σε παλαιότερη κοινή δημόσια εμφάνιση / Φωτογραφία αρχείου AP (Joanna Chan)

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Ο πρίγκιπας Άντριου έδινε απόρρητες πληροφορίες 

Η Αστυνομία της Κοιλάδας του Τάμεση επιβεβαίωσε ότι εξετάζει εάν υπάρχουν επαρκείς λόγοι για να ξεκινήσει έρευνα έπειτα από καταγγελία της αντιμοναρχικής οργάνωσης Republic, η οποία ανέφερε ότι ο Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ πιθανώς έκανε κατάχρηση δημόσιου αξιώματος και παραβίαση υπηρεσιακών απορρήτων.  

Ηλεκτρονικά μηνύματα από το πρόσφατα δημοσιοποιημένο αρχείο εγγράφων του Έπσταϊν φέρονται να δείχνουν ότι ο πρώην πρίγκιπας διαβίβαζε πληροφορίες για επισκέψεις στη Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ και το Βιετνάμ, καθώς και εμπιστευτικές λεπτομέρειες σχετικά με επενδυτικές ευκαιρίες. 

Μετά τα ταξίδια αυτά, στις 30 Νοεμβρίου 2010, φαίνεται πως προώθησε επίσημες αναφορές των επισκέψεων, τις οποίες είχε λάβει από τον τότε ειδικό του σύμβουλο, Άμιτ Πατέλ προς τον Έπσταϊν, μόλις πέντε λεπτά αφότου τις παρέλαβε. 

Πρίγκιπας Άντριου και Σάρα Φέργκιουσον

Πρίγκιπας Άντριου και Σάρα Φέργκιουσον / Φωτογραφία αρχείου AP (Hollie Adams)

Παράλληλα, υπήρχαν και πληροφορίες για επενδυτικές ευκαιρίες στο Αφγανιστάν, χαρακτηρισμένες ως «εμπιστευτικές», οι οποίες φέρεται να διαβιβάστηκαν στον Έπσταϊν στις 24 Δεκεμβρίου 2010. 

Σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες, οι εμπορικοί απεσταλμένοι έχουν υποχρέωση να διατηρούν το απόρρητο ευαίσθητων εμπορικών ή πολιτικών πληροφοριών που αφορούν τις επίσημες επισκέψεις τους. 

Στην ανακοίνωση του Παλατιού του Μπάκιγχαμ τονίζεται ότι οι «σκέψεις και η συμπαράσταση του Βασιλιά και της Βασίλισσας ήταν και παραμένουν με τα θύματα κάθε μορφής κακοποίησης». 

Σκάνδαλο ΈπσταΪν: Εξώφυλλα βρετανικών ΜΜΕ για τον πρίγκιπα Άντριου

 Εξώφυλλα βρετανικών ΜΜΕ για την εμπλοκή του πρίγκιπα Άντριου στο σκάνδαλο Έπσταϊν / Φωτογραφία αρχείου AP (Alastair Grant)

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Τι αναφέρουν τα νέα αρχεία για τον Άντριου 

Νωρίτερα τη Δευτέρα, ο Βασιλιάς είχε επισκεφθεί την πόλη Κλίθεροου, όπου ένας πολίτης από το πλήθος φώναξε: «Πόσο καιρό γνωρίζατε για τον Άντριου;», με το πλήθος να τον αποδοκιμάζει. 

Η παρέμβαση του Παλατιού του Μπάκιγχαμ ακολούθησε προηγούμενη ανακοίνωση από εκπρόσωπο του Πρίγκιπα και της Πριγκίπισσας της Ουαλίας, σύμφωνα με την οποία δήλωναν «βαθιά ανήσυχοι» από τις τελευταίες αποκαλύψεις που αφορούν τον Έπσταϊν. 

«Οι σκέψεις τους παραμένουν επικεντρωμένες στα θύματα», ανέφερε εκπρόσωπος του Παλατιού του Κένσινγκτον, ενόψει της επίσκεψης του πρίγκιπα Ουίλιαμ στη Σαουδική Αραβία εντός της εβδομάδας. 

Μετά τη δημοσιοποίηση 3.000.000 επιπλέον εγγράφων που σχετίζονται με τον Έπσταϊν, αυξάνονται οι πιέσεις προς τον Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ, καθώς υπάρχουν ισχυρισμοί ότι δεύτερη γυναίκα στάλθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο από τον Τζέφρι Έπσταϊν για σεξουαλική συνεύρεση μαζί του. 

Στα νέα έγγραφα περιλαμβάνονται επίσης φωτογραφίες που φέρονται να απεικονίζουν τον Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ γονατισμένο στα τέσσερα πάνω από μια γυναίκα που βρίσκεται ξαπλωμένη στο έδαφος. 

Έπσταϊν: Φωτογραφία του πρίγκιπα Άντριου πάνω από γυναίκα που είναι στο έδαφος

Φωτογραφία από τα αρχεία του Έπσταϊν με τον πρίγκιπα Άντριου / AP (Jon Elswick)

Αμηχανία προκλήθηκε και για την πρώην σύζυγό του, Σάρα Φέργκιουσον, καθώς ηλεκτρονικά μηνύματα υπογεγραμμένα με το όνομα «Sarah» φέρονται να περιλαμβάνουν εκκλήσεις για βοήθεια και οικονομική στήριξη από τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Έπσταϊν. 

Την περασμένη εβδομάδα, ο Άντριου μεταφέρθηκε νωρίτερα από το αναμενόμενο από την κατοικία του στο Royal Lodge στο Ουίνδσορ στο ιδιωτικό κτήμα του Βασιλιά στο Σάντρινγκχαμ. 

Τον Οκτώβριο του 2025, έπειτα από προηγούμενο κύμα αποκαλύψεων για τις σχέσεις του με τον Έπσταϊν, ο Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ στερήθηκε τους τίτλους του πρίγκιπα και του δούκα. 

Ο Άντριου έχει επανειλημμένα και κατηγορηματικά αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομες πράξεις. 

