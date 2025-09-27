Το όνομα του Μασκ στις σημειώσεις του Επσταϊν

Νέες αποκαλύψεις φέρνουν στο φως τα έγγραφα του σκανδάλου Επστάιν, στα οποία για πρώτη φορά εμφανίζεται το όνομα του Ίλον Μασκ. Σύμφωνα με τα επίμαχα έγγραφα, ο μεγιστάνας της τεχνολογίας φέρεται να είχε προγραμματισμένο ταξίδι στις 6 Δεκεμβρίου 2014 στο ιδιωτικό νησί του Επστάιν.

Ωστόσο, παραμένει άγνωστο αν ο Μασκ πραγματοποίησε τελικά το ταξίδι, με αποτέλεσμα να μην είναι ξεκάθαρο εάν υπάρχει εμπλοκή του με το σκάνδαλο. Ο ίδιος ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου αντέδρασε μέσω ανάρτησής του, χαρακτηρίζοντας τις πληροφορίες «ψέματα».

Στα νέα έγγραφα εμφανίζεται επίσης ένας γνωστός ύποπτος, ο πρίγκιπας Άντριου, αδερφός του βασιλιά Κάρολου, γεγονός που δεν αποτελεί έκπληξη, δεδομένης της σκοτεινής σχέσης του με τον Επστάιν.

Τα έγγραφα παραδόθηκαν στο αμερικανικό Κογκρέσο από τους Δημοκρατικούς και συνεχίζουν να προκαλούν αίσθηση, ανοίγοντας ξανά συζητήσεις γύρω από το κύκλωμα παιδεραστίας και την εμπλοκή σημαντικών προσωπικοτήτων.