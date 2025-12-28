Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - Πούτιν πριν τη συνάντηση με Ζελένσκι

Οι προσδοκίες από τη σημερινή συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι / EΡΤ

Λίγο πριν το πολυαναμενόμενο τετ α τετ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε με ανάρτηση στα social media ότι είχε σήμερα μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ειδικότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είχε μια «πολύ παραγωγική» τηλεφωνική συνομιλία με τον Ρώσο ομόλογό του.

«Μόλις είχα μια καλή και πολύ παραγωγική τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο Πούτιν της Ρωσίας πριν από τη συνάντησή μου, σήμερα στις 13:00, με τον Πρόεδρο Ζελένσκι της Ουκρανίας», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτησή του στο Truth Social.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ θα δεχθεί τον Ζελένσκι στις 13:00 τοπική ώρα (20:00 ώρα Ελλάδας) στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα. Ο Ουκρανός πρόεδρος έχει ήδη φθάσει στις ΗΠΑ.

Zελένσκι: Η στιγμή της άφιξης του Ουκρανού προέδρου στο Μαϊάμι / AP

Το κρίσιμο τετ α τετ Τραμπ- Ζελένσκι

Στη συνάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα είναι στραμμένα σήμερα τα βλέμματα του πλανήτη.

Ο Ουκρανός πρόεδρος εξέφρασε την ελπίδα χθες, Σάββατο, στη διάρκεια στάσης στον Καναδά, ότι η συνάντηση θα είναι «πολύ εποικοδομητική», και συνομίλησε προηγουμένως με τους Ευρωπαίους εταίρους του.

Οι τελευταίοι τον διαβεβαίωσαν για την «πλήρη υποστήριξή» τους, σύμφωνα με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς. Στον Καναδά, ο Ζελένσκι εξασφάλισε νέα οικονομική βοήθεια ύψους 2,5 δισεκ. καναδικών δολαρίων (1,5 δισεκ. ευρώ) από τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ.

Η προηγούμενη συνάντηση του Αμερικανού και του Ουκρανού ηγέτη, πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Οκτώβριο, όταν ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε εις μάτην από τον συνομιλητή του να του προμηθεύσει πυραύλους Τόμαχοκ.

Η συνάντηση της Φλόριντα ακολουθεί την παρουσίαση από τον Ουκρανό πρόεδρο μιας νέας εκδοχής του αμερικανικού σχεδίου, που αποσκοπεί να βάλει τέλος στον πόλεμο και τροποποιήθηκε έπειτα από συνομιλίες με την Ουκρανία προς μεγάλη ενόχληση της Μόσχας.

Έπειτα από μια πρώτη εκδοχή που δεχόταν πολλές από τις ρωσικές διεκδικήσεις, το Κρεμλίνο κρίνει πως με αυτή την πρόσφατη εκδοχή το Κίεβο επιδιώκει να «τορπιλίσει» τις διαπραγματεύσεις.

Την παραμονή της συνάντησης στη Φλόριντα, η Μόσχα έστειλε εκατοντάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και δεκάδες πυραύλους να βομβαρδίσουν το Κίεβο και την περιφέρεια της ουκρανικής πρωτεύουσας, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους και αφήνοντας περισσότερα από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Μια επίθεση που δείχνει «την απάντηση της Ρωσίας στις προσπάθειές μας για ειρήνη», εκτίμησε το Σάββατο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν κρύβει πλέον τον εκνευρισμό του για την επιμήκυνση των διαπραγματεύσεων. «Είναι πολύ απογοητευμένος από τα δύο στρατόπεδα», είχε δηλώσει στις 11 Δεκεμβρίου η εκπρόσωπός του Κάρολαϊν Λέβιτ.