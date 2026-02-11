MasterChef: Η ψηφοφορία στην ομαδική δοκιμασία

Η πρώτη εξωτερική Ομαδική Δοκιμασία του MasterChef ολοκληρώθηκε

Η πρώτη εξωτερική Ομαδική Δοκιμασία του MasterChef ολοκληρώθηκε μέσα από την αξιολόγηση του φαγητού από τον ίδιο τον κόσμο. 

Η συγκεκριμένη δοκιμασία έφερε τους διαγωνιζόμενους πιο κοντά στην πραγματική έννοια της μαγειρικής – το να προσφέρεις φαγητό και να ανταποδίδεις φιλοξενία.

Μετά την ολοκλήρωση του σερβιρίσματος, η γενική εικόνα ήταν εξαιρετική. 

Μάλιστα, οι κριτές έκαναν ένα συνολικό σχόλιο που αφορούσε και τις δύο μπριγάδες, μπλε και κόκκινη, τονίζοντας πως το φαγητό ήταν πεντανόστιμο. 

Η δοκιμασία δεν αφορούσε μόνο τη γεύση, αλλά και την εμπειρία: πιάτα ζεστά, παραδοσιακά, μαγειρεμένα σε πραγματικές συνθήκες και σερβιρισμένα σε ανθρώπους που γνωρίζουν καλά την ελληνική κουζίνα.

Ο αρχηγός της μπλε μπριγάδας, ο Γιώργος, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απόδοση της μπριγάδας του, τονίζοντας ότι δούλεψαν οργανωμένα, καθαρά και βάσει συγκεκριμένου πλάνου. Παράλληλα, δεν έκρυψε πως, όσο σίγουρος κι αν νιώθει κάποιος, ποτέ δεν μπορεί να γνωρίζει τι τελικά άγγιξε περισσότερο τον κόσμο.

Σε αυτή τη δοκιμασία, οι κριτές είχαν ξεκαθαρίσει από την αρχή ότι η ψήφος του κόσμου είναι θετική και καθοριστική. 

Οι παρευρισκόμενοι δοκίμασαν πρώτα το μενού της κόκκινης ομάδας και στη συνέχεια εκείνο της μπλε. 

Στο τέλος, έριξαν τη μάρκα τους στην μπριγάδα που τους άρεσε περισσότερο, αναδεικνύοντας οι ίδιοι τη νικήτρια και τη χαμένη ομάδα.

MasterChef: Η ψηφοφορία στην ομαδική δοκιμασία
 

