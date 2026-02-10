Τσαβαλιά: Η σπάνια φωτογραφία με τον γιο της και οι ευχές για τη γιορτή του

Ξεχωριστή είναι η σημερινή ημέρα για τον Μάρκο Σεφερλή και την Έλενα Τσαβαλιά, καθώς γιορτάζει ο μονάκριβος γιος τους.

Ανήμερα του Αγίου Χαραλάμπους, η Έλενα Τσαβαλιά έστειλε τρυφερές ευχές στον γιο της μέσα από μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η ηθοποιός δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία, στην οποία ποζάρουν χαμογελαστοί, με τη θέα πίσω τους να κόβει κυριολεκτικά την ανάσα.

Συνόδευσε το στιγμιότυπο με ένα μήνυμα που αποτυπώνει, μέσα σε λίγες γραμμές, όλα όσα νιώθει για το παλικάρι της, το οποίο βλέπει σιγά σιγά να ανοίγει τα φτερά του και να χαράζει τον δικό του δρόμο.

«Είσαι τα πάντα μου για πάντα! Χρόνια ευλογημένα, γιε μου! Σ’ αγαπάω τόσο… όσο καμιά λέξη δεν μπορεί να περιγράψει», έγραψε χαρακτηριστικά, συγκινώντας τους διαδικτυακούς της φίλους, οι οποίοι έσπευσαν να της ευχηθούν στα σχόλια.

Η ανάρτηση της Έλενας Τσαβαλιά

Ο Μάρκος Σεφερλής και η Έλενα Τσαβαλιά έχουν καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια να παραμένουν ενωμένοι, βάζοντας στο επίκεντρο την οικογένεια που έχουν δημιουργήσει μαζί.

Οι δυο τους ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας στις 3 Σεπτεμβρίου 2009. Πολύ πριν από τον γάμο τους, είχαν ήδη δεχτεί το σημαντικότερο δώρο της ζωής τους: τον γιο τους, Χάρη, ο οποίος γεννήθηκε το 2004.

Εκτός από ζευγάρι στη ζωή, είναι ζευγάρι και στη σκηνή, με την Έλενα Τσαβαλιά να έχει ενεργό ρόλο στις παραστάσεις του Μάρκου Σεφερλή, οι οποίες σημειώνουν διαχρονικά μεγάλη επιτυχία.