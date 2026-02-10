Καλλιθέα: Βίντεο από τη στιγμή που βρέθηκε στο σιντριβάνι το κοριτσάκι

Διασωληνωμένο σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται το 2,5 ετών κοριτσάκι στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Αγλαΐα Κυριακού. Οι γιατροί προχώρησαν σε νέο κύκλο εξετάσεων προκειμένου να διαπιστώσουν τυχόν βλάβες από το γεγονός πως έμεινε πολλή ώρα χωρίς οξυγόνο. Παράλληλα βίντεο που εξασφάλισε το Star και ο Βαγγέλης Γκούμας καταγράφει δραματικές σκηνές από τη στιγμή που το παιδί εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο σιντριβάνι.

Πλατεία Κύπρου. Πλησίαζε οκτώ και είκοσι το βράδυ της Κυριακής. Ήταν η στιγμή που βρέθηκε το κοριτσάκι να επιπλέει μέσα στο σιντριβάνι. Βίντεο που εξασφάλισε το STAR και ο Βαγγέλης Γκούμας δείχνει τον πανικό που επικράτησε στο σημείο του ατυχήματος.

Οι πελάτες καφετέριας - όπως φαίνεται στα πλάνα - ενώ παρακολουθούσαν ποδόσφαιρο και έπιναν καφέ, μόλις κατάλαβαν πως κάτι κακό είχε συμβεί πετάχτηκαν από τα τραπέζια. Ένας - ένας έτρεξαν προς το κέντρο της πλατείας που βρίσκεται το σιντριβάνι.

Καλλιθέα: Στη ΜΕΘ σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται το κοριτσάκι

Η μικρούλα εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο Αγλαΐα Κυριακού. Η κατάστασή της υγείας της παραμένει κρίσιμη. Οι γιατροί δεν την αφήνουν λεπτό από τα μάτια τους και την υποβάλλουν σε συνεχείς εξετάσεις. Σήμερα της έκαναν και δεύτερη μαγνητική καθώς εντόπισαν κάποια ανησυχητικά ευρήματα.

«Δε θέλουμε να δείξουν ότι υπάρχει εκτεταμένη ισχαιμία στον εγκέφαλο, νέκρωση του εγκεφάλου δηλαδή δε θέλουμε να δείξουν τέτοιο πράγμα οι απεικονιστικές εξετάσεις σε αυτές τις περιπτώσεις», λέει ο Πάνος Παπανικολάου, νευροχειρουργός και διδάκτορας της Ιατρικής σχολής του ΕΚΠΑ.

Καλλιθέα: Κάτω από ποιες συνθήκες έπεσε το παιδί στο νερό ερευνούν οι αρχές

H έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται και σήμερα. Προσπαθούν να συλλέξουν υλικό από τις κάμερες ασφαλείας των καταστημάτων που βρίσκονται της πλατείας που είναι το σιντριβάνι.

Ο πατέρας της μικρούλας, όταν κατάλαβε ότι λείπει το παιδί, άρχισε να την ψάχνει, μέχρι που την βρήκε μέσα στο σιντριβάνι. Ο πρώτος άνθρωπος που τηλεφώνησε σε κατάσταση σοκ ήταν ένας ξάδελφός του, στον οποίο είπε:

«Για δύο λεπτά χάθηκε από τα μάτια μας το παιδί και μετά βρέθηκε στο σιντριβάνι».