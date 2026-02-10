Άρτα: Από ειλεό ο θάνατος της 35χρονης - Τι έδειξε η ιατροδικαστική

Τις επόμενες ημέρες και τα αποτελέσματα των ιστοπαθολογικών εξετάσεων

Άρτα: Από ειλεό ο θάνατος της 35χρονης - Τι έδειξε η ιατροδικαστική
Ελλαδα
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Ρεπορτάζ της Βαλεντίνας Καραγεωργίου για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR / Από ειλεό ο θάνατος της λεχώνας στην Άρτα (10/2/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Από απόφραξη εντέρου έσβησε η νεαρή μητέρα που είχε γεννήσει μόλις πριν από 15 ημέρες στην Άρτα. Η οικογένειά της περίμενε πώς και πώς την ιατροδικαστική, προκειμένου να λάβει απαντήσεις, ωστόσο τα ερωτήματα πλέον έγιναν περισσότερα. Το ρεπορτάζ είναι της Βαλεντίνας Καραγεωργίου.

Με μεγάλη αγωνία περίμενε η οικογένεια της Ευανθίας το αποτέλεσμα της νεκροψίας-νεκροτομής για να λάβει επιτέλους απαντήσεις για το πώς έφυγε από τη ζωή. Αυτό που έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση είναι πως η γυναίκα δεν έφυγε τελικά ξαφνικά. Δε συνέβη κάτι ακαριαίο δηλαδή, αλλά ο οργανισμός της ταλαιπωρείτο εδώ και αρκετό διάστημα. Έσβησε από ειλεό — ειλεός σημαίνει απόφραξη εντέρου. Είναι μια διαδικασία που χρειάζεται μέρες για να εξελιχθεί και πολλές φορές οδηγεί σε θάνατο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του STAR, ο ειλεός μπορεί να προκύψει από κάποια χειρουργική επέμβαση. Θυμίζουμε ότι η γυναίκα ανάρρωνε από καισαρική εδώ και 15 ημέρες, ωστόσο την ακριβή αιτία του θανάτου θα τη δώσουν οι ιστοπαθολογικές εξετάσεις, που θα βγουν σε λίγες ημέρες. Ενώ εξετάζεται ενδελεχώς και ο ιατρικός της φάκελος, για να διαπιστωθεί αν είχε χειρουργηθεί ξανά για προβλήματα στην περιοχή ή αν αντιμετώπιζε και κάποιο άλλο θέμα υγείας.

