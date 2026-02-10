Μητσοτάκης: Με 10 υπουργούς στο ραντεβού με Ερντογάν στην Άγκυρα

Στην Άγκυρα με δέκα υπουργούς ταξιδεύει αύριο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα έχει την πρώτη του συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά από 1,5 χρόνο. Όμως, ακόμα και λίγο πριν τη συνάντηση έχουμε τουρκικές προκλήσεις.

Ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν: Πρώτη του συνάντηση με τον Ερντογάν μετά από 1,5 χρόνο

Όπως μετέδωσε ο απεσταλμένος του Star στην Άγκυρα Γιώργος Ευγενίδης, γύρω στις 14:00 αύριο το μεσημέρι πρόκειται να ξεκινήσει το ραντεβού Μητσοτάκη-Ερντογάν. Φαίνεται ότι πηγαίνουμε σε μια συνάντηση προσεκτικά οργανωμένη, με βασικό στόχο να εκπεμφθεί ένα μήνυμα ότι οι δύο χώρες μπορούμε να συζητάμε χωρίς εντάσεις, ακόμα και αν διαφωνούμε.

Θα γίνει μια κατ’ ίδιαν συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η διευρυμένη σύνθεση του Ανωτάτου Συμβουλίου. Ο κ. Μητσοτάκης θα συνοδεύεται από 10 υπουργούς και υφυπουργούς, αντιστοίχως και οι Τούρκοι. Νεότερες προσθήκες είναι ο ΥΠΟΙΚ Κυριάκος Πιερρακάκης και η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του Star θα έρθει και ο διοικητής της ΕΥΠ Θέμης Δεμίρης. Στο τέλος θα υπογραφούν κάποιες συμφωνίες και μνημόνια συνεργασίας, αλλά όλα είναι στραμμένα γύρω από τη θετική ατζέντα.

10 Υπουργοί στην Άγκυρα για τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν

Τουρκικό «ζέσταμα» με NAVTEX και NOTAM για ελληνική άσκηση στο Αιγαίο

Πάντως οι Τούρκοι δεν εγκαταλείπουν τις κακές συνήθειες.

Η Ελλάδα διεξήγαγε την άσκηση «Τρίαινα» στο Αιγαίο και οι Τούρκοι δέσμευσαν με NAVTEX και NOTAM την περιοχή μεταξύ Χίου, Σάμου και Ικαρίας.

NAVTEX και NOTAM της Τουρκίας στο Αιγαίο

Βεβαίως, η άσκηση συνεχίστηκε κανονικά, με την Αθήνα να απαντά με δική της ΝΟΤΑΜ ξεκαθαρίζοντας ότι είναι η μόνη αρμόδια για την περιοχή του FIR Αθηνών.

