Προβοκάτσια Τουρκίας στην επέτειο των Ιμίων – Σκληρή απάντηση Δένδια

Πολιτικη
Πηγή: Ρεπορτάζ Κατερίνα Τσαμούρη, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Οι Τούρκοι ναρκοθετούν τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν, ένα βήμα προτού κλειδώσει η ημερομηνία διεξαγωγής της. Με μια NAVTEX... αορίστου χρόνου ζητούν να έχουν λόγο για το πού θα κάνει έρευνες και ασκήσεις η Ελλάδα στο Αιγαίο. Δεν παίρνουμε τη NAVTEX στα σοβαρά, διαμηνύει ο Νίκος Δένδιας. Την ίδια  στιγμή σύσσωμο το ελληνικό κοινοβούλιο στέλνει μήνυμα στη γείτονα ότι δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες, με αφορμή την 30η επέτειο των Ιμίων

«Ταραχή» στα «ήρεμα νερά»: Τουρκική NAVTEX για έρευνες στο Αιγαίο

Όπως ανέφερε η διπλωματική συντάκτρια του Star Κατερίνα Τσαμούρη, με την προβοκάτσια τους οι Τούρκοι ναρκοθετούν τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν τη στιγμή που εκκρεμεί μόνο να κλειδώσει η ημερομηνία για τη δεύτερη εβδομάδα του Φεβρουαρίου. Με τη «NAVTEX αορίστου χρόνου», η Τουρκία ζητά να συντονιζόμαστε για τις έρευνες στο Αιγαίο και να μην κάνουμε ασκήσεις στα νησιά που εκείνη λέει ότι πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένα!  

 

Η απάντηση Δένδια
 

«Η Ελλάδα δεν μπορεί να πάρει στα σοβαρά μια τέτοια προσέγγιση και νομίζω το ξέρει πολύ καλά και η γειτονική χώρα. Γιατί σε επίπεδο δικαίου οι διαρκείς NAVTEX δεν νομίζω ότι έχουν καμία έννοια» διαμήνυσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Ν. Δένδιας.  

Δένδιας: Δεν είναι σοβαρή η προσέγγιση η NAVTEX της Τουρκίας

Δένδιας: Yποδέχθηκε στον «Κίμωνα» τη Γαλλίδα ομόλογό του, Κατρίν Βοτρέν 

Η Ελλάδα προσφεύγει στον Διεθνή Οργανισμό Ναυσιπλοΐας και ξεκαθαρίζει ότι θα διεξάγει κανονικά τις ασκήσεις της.  

Η Βουλή τίμησε τους ήρωες των Ιμίων 

Χριστόδουλος Καραθανάσης, Παναγιώτης Βλαχάκος, Έκτορας Γιαλοψός: Η Βουλή τίμησε τους ήρωες του Π0ολεμικού μας Ναυτικού 30 χρόνια μετά τα Ίμια. 

Ίμια: Οι μαρτυρίες, η μάχη για τη σημαία και τα φωτογραφικά ντοκουμέντα


Συγκινημένος ο Νίκος Βλαχάκος, βουλευτής της ΝΔ και αδελφός του ήρωα συγκυβερνήτη του ελικοπτέρου που κατέπεσε στη θαλάσσια περιοχή των Ιμίων, ανέφερε:

Η Βουλή τίμησε τους πεσόντες στα Ίμια

Η Βουλή τίμησε τους πεσόντες στα Ίμια 

«Ο Τάκης δεν ήταν μόνο αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού ήταν ο αδελφός μου, ήταν το άλλο μου μισό. Θέλω να πιστεύω πως σήμερα καμαρώνει από ψηλά και για το νέο απόκτημα του Πολεμικού Ναυτικού, που συνεχίζει την αποστολή για την οποία έδωσε τη ζωή του». 


 

Διαβάστε περισσότερα:
ΤΟΥΡΚΙΑ
 |
NAVTEX
 |
ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
 |
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΕΡΝΤΟΓΑΝ
 |
ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟ
 |
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΣΑΜΟΥΡΗ
 |
ΙΜΙΑ
