MasterChef 2026: Διθυραμβικά τα σχόλια για την προσπάθεια του Πάνου!

Το σχόλιο για το πιάτο της Wasan

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η μπλε μπριγάδα προηγείται με 3-1 στο MasterChef 2026.
  • Η Wasan παρουσίασε ένα γεμιστό καλαμάρι με πλούσιες γαρνιτούρες.
  • Ο Πάνος παρουσίασε ένα κέικ αμυγδάλου με κρέμα μασκαρπόνε και ζελέ πορτοκαλιού.
  • Οι κριτές επαίνεσαν και τα δύο πιάτα για την τεχνική και την καινοτομία τους.
  • Ο Πάνος κέρδισε τη μονομαχία με 3-2, μειώνοντας τη διαφορά για την κόκκινη μπριγάδα.

Με την μπλε μπριγάδα να προηγείτα με 3-1, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος ζήτησε από τον Πάνο και τη Wasan να έρθουν μπροστά με τα πιάτα τους

Αρχικά παρουσίασε το πιάτο της η Wasan. «Έφτιαξα ένα γεμιστό καλαμάρι. Το γέμισα με κουκουνάρι και τσορίθο κι από πάνω έβαλα πίκλα από εσαλότ με λεμόνι και κόκκινο κρασί. Έφτιαξα ένα καρότο κονφί με γραβιέρα από πάνω. Πουρέ πατάτας, καστανό βούτυρο, μάνγκο με βασιλικό και τζίντζερ κι η σάλτσα είναι φτιαγμένη με μάνγκο, κόκκινο κρασί και πάστα μίσο», είπε η διαγωνιζόμενη.

«Σας έχω φτιάξει ένα κέικ αμυγδάλου με beurre noisette, μία κρέμα με μασκαρπόνε και καραμελωμένη λευκή σοκολάτα, από πάνω έχω ένα ζελέ με πορτοκάλι και passion fruit, έχω κάποια φουντούκια και κανταΐφι», είπε από την πλευρά του ο Πάνος.

Η εμφάνιση του πιάτου της Wasan άρεσε πολύ στον Πάνο Ιωαννίδη, ενώ οι σεφ και κριτές βρήκαν πανέμορφο και το πιάτο του Πάνου. «Μπροστά μας έχουμε δύο πιάτα. Τα οποία δικαιολογούν πλήρως το γιατί έχετε κερδίσει, έκαστος τις καλύτερες προσπάθειες από δύο φορές, και πολλές φορές ακόμη έχετε βρεθεί οριακά να ξαναβρεθείτε στις καλύτερες προσπάθειες. Μπράβο Πάνο, μπράβο Wasan! Τι είναι αυτό που ξεχωρίζει τα πιάτα και τις προσπάθειές σας κατά καιρούς. Είναι πως δεν πηγαίνετε στον προφανή δρόμο. Δηλαδή, καταφέρνετε και σκέφτεστε αυτό που λέει ο Σωτήρης πολλά χρόνια τώρα, έξω από το κουτί», σχολίασε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος.  

«Πάμε να ξεκινήσουμε με τις παρατηρήσεις και την κριτική από το πιάτο της Wasan. Τι έχουμε; Έχουμε ένα καλαμάρι το οποίο είναι εξαιρετικά ψημένο. Έχουμε γαρνιτούρες οι οποίες είναι, απλές αλλά εξαιρετικά εκτελεσμένες, δηλαδή ένα πουρέ πατάτα ο οποίος είναι τόσο βουτυράτος κι απαλός, εξαιρετικός. Έχουμε ένα καρότο το οποίο έχει μπλανσαριστεί εκεί που πρέπει, είναι όσο μαλακό πρέπει και βγάζει όλη τη γλύκα που χρειάζεται, κάνει δηλαδή τη δουλειά του», είπε για το πιάτο της Wasan.

«Πάνο, τι έχουμε; Έχουμε μία ακόμη εξαιρετική προσπάθεια από εσένα. Κατέχεις τεχνική, έχεις ιδέες και πάντα βγαίνει ένα αποτέλεσμα που λίγες φορές δεν σε δικαιώνει, κάποιες φορές τα πράγματα μπορεί να μην έχουν πάει καλά τεχνικά. Όταν όμως ο διάλογος αυτός μες στο δικό σου κεφάλι είναι ξεκάθαρος, το αποτέλεσμα πάντα σε δικαιώνει και βλέπουμε πιάτα τα οποία είμαι σίγουρος ότι αργότερα, όπου κι αν καταλήξεις στον διαγωνισμό, θα δεις τα βιντεάκια, θα τα ξαναθυμηθείς, και θα τα βάλεις σε ένα μενού γιατί είναι τέτοιου επιπέδου πιάτα», είπε για το πιάτο του Πάνου.

«Σε αυτή τη δύσκολη βέβαια, απόφαση, γιατί μιλάμε για δύο προσπάθειες τις οποίες έχουμε αποθεώσει πρέπει να δώσουμε κι έναν πόντο. Κι ο πόντος, σε αυτήν εδώ τη μονομαχία, μεταξύ Wasan και Πάνου θα πάει... στον Πάνο. 3-2 μειώνει η κόκκινη μπριγάδα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο. Ευχαριστούμε πολύ παιδιά», κατέληξε δίνοντας τη νίκη στον Πάνο.

