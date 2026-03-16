MasterChef: Η ένωση των μπριγάδων είναι γεγονός - Όσα συνέβησαν

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ξεκίνησε η εβδομάδα ένωσης των μπριγάδων στο MasterChef 2026 με 11 μαγειρικές μονομαχίες.
  • Η νικήτρια μπριγάδα θα εξασφαλίσει ασφάλεια για τα μέλη της, ενώ οι ηττημένοι θα έχουν υποψήφιους προς αποχώρηση.
  • Οι αρχηγοί των μπριγάδων, Γιώργος και Τάσος, θα επιλέξουν τα ζευγάρια για τις μονομαχίες.
  • Οι επιλογές των κουτιών θα επηρεάσουν τις μονομαχίες, με διάφανα και ξύλινα κουτιά να περιέχουν διαφορετικά υλικά.
  • Η καλύτερη προσπάθεια της ημέρας θα καθορίσει τον επόμενο αρχηγό της μπριγάδας.

Στο σημερινό επεισόδιο του MasterChef 2026 ξεκίνησε κι επίσημα η εβδομάδα ένωσης των δύο μπριγάδων. Μια πολύ ιδιαίτερη εβδομάδα που θα ξεκινήσει με Mystery Box.

«11 πάγκοι είναι στην κουζίνα του MasterChef, 11 στην κόκκινη μπριγάδα, 11 στην μπλε μπριγάδα, 11 κουτιά διαφανή, 11 ξύλινα κουτιά, 11 πόντοι να κερδιστούν. Τι θα έχουμε; 11 μαγειρικές μονομαχίες. Σε κάθε μονομαχία, σε κάθε πάγκο, ένας πόντος. Η μπριγάδα που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους Θα είναι και η νικήτρια μπριγάδα .Όλα τα μέλη της νικήτριας μπριγάδας θα είναι ασφαλή Αντίθετα, από την ηττημένη μπριγάδα, όσοι χάσουν τη μονομαχία, όσοι χάσουν τον πόντο, θα είναι αυτομάτως υποψήφιοι προς αποχώρηση. Αυτήν την εβδομάδα, την εβδομάδα της ένωσης, θα έχουμε δύο αποχωρήσεις», είπε στους παίκτες ο Σωτήρης Κοντιζάς.

«Η πρώτη αποχώρηση θα είναι αύριο. Φροντίστε να κερδίσετε τη μονομαχία, να κερδίσετε τον πόντο αρχικά για την μπριγάδα σας, αλλά και για τον εαυτό σας είναι ο μόνος τρόπος να παραμείνετε ασφαλείς», πρόσθεσε. 

Πώς θα διαμορφωθούν τα ζευγάρια; Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος ξεκαθάρισε: «Θα ξεκινήσει τις επιλογές ο Γιώργος που είναι ο αρχηγός της μπριγάδας που κέρδισε την τελευταία ομαδική δοκιμασία. Και μετά θα πηγαίνουμε εν εναλλάξ μια ο Τάσος μια ο Γιώργος. Θα επιλέγετε το ζευγάρι της μονομαχίας. Έναν μπλε κι έναν κόκκινο. Το μέλος της ομάδας σας θα επιλέγει και με ποια κουτιά θα γίνει η μονομαχία. Θα έχει το δικαίωμα να κάνει όποιο συνδυασμό θέλει. Είτε να πάρει δύο διάφανα κουτιά, είτε να πάρει δύο ξύλινα κουτιά, είτε να πάρει ένα κι ένα. Αυτό τι σημαίνει; Ότι οι αρχικές επιλογές θα παίξουν μεγάλο ρόλο, γιατί οι επιλογές σταδιακά θα μειώνονται. Τι εννοώ, ότι αν οι πρώτοι που κατέβουν πάρουν όλα τα διάφανα κουτιά. Για τους υπόλοιπους θα μείνουν μόνο τα ξύλινα. Κατανοητό;».

«Λεπτομέρεια, όλα τα διάφανα κουτιά όπως μπορείτε να δείτε έχουν τα ίδια ακριβώς υλικά. Τι συμβαίνει όμως με τα ξύλινα κουτιά;  Λάθος. Γιώργο. αλλά είναι σε όλα τα ξύλινα ίδια. Τα διάφανα τα βλέπετε, είναι άλλα υλικά, αλλά όλα τα ίδια. Όταν λέω άλλα, σε σχέση με τα ξύλινα. Τάσος και Γιώργος θα διαμορφώσουν τα ζευγάρια. Οι αποφάσεις που θα πάρουν, σε οδηγεί να κάνει με τα ζευγάρια, είναι οι τελευταίες αποφάσεις που θα πάρετε ο Τάσος ως αρχηγός της κόκκινης μπριγάδας κι ο Γιώργος ως αρχηγός της μπλε μπριγάδας. Γιατί μετά από αυτές τις αποφάσεις η αρχηγία λήγει. Παύει να ισχύει, παίρνουμε τις κονκάρδες πίσω», πρόσθεσε ο σεφ και κριτής.

Πώς όμως θα προκύψουν οι επόμενοι αρχηγοί για την κόκκινη και την μπλε μπριγάδα. Η καλύτερη προσπάθεια της σημερινής ημέρας συνολικά από όλες τις προσπάθειες θα είναι ο πρώτος αρχηγός. Στην άλλη μπριγάδα θα γίνει ένα μίνι συμβούλιο για να αποφασίσουν ποιος θα είναι ο αρχηγός. Μπορούν να επιλέξουν αρχηγό έστω κι αν αυτό το άτομο έχει χάσει τη μονομαχία. Αν όμως συμβεί αυτό, ο αρχηγός που θα επιλέξουν δε θα έχει ασυλία, θα είναι υποψήφιος. 

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος ρώτησε τους παίκτες αν θα ήθελαν να γίνουν αρχηγοί: «Κάποιος ο οποίος θα ήθελε να παλέψει σήμερα για να βρεθεί η κονκάρδα στη δική του ποδιά. Wasan, θέλεις να είσαι αρχηγός της μπλε μπριγάδας;». «Ναι, γιατί όχι;», απάντησε εκείνη.

«Τη Wasan δε τη φαντάζομαι σαν αρχηγό. Ούτε τον Χάρη, φίλε, δε θέλω. Όχι, μου αρέσει ο Τζόρτζ», είπε ο Άρης. «Με παραξένεψε λίγο η Wasan. Ίσως ότι η λάμπει δεν είναι χρυσός σε αυτό το παιχνίδι, όπως και στον έξω κόσμο. Ακόμα δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα τι χαρακτήρας είναι. Είναι γενικά πολύ μπερδεμένη η κατάσταση», είπε στο cue του ο Πέτρος.

