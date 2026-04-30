Κολωνός: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας συνέλαβε διαρρήκτη - Βίντεο

Τον ακινητοποίησε ενώ τον απειλούσε με κατσαβίδι

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
STAR.GR
Ελλαδα
Το ρεπορτάζ της Κατερίνας Μαστραντωνάκη στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας συνέλαβε διαρρήκτη στον Κολωνό.
  • Συγκλονιστικά πλάνα από τη σύλληψη δείχνουν τον αστυνομικό να αιφνιδιάζει τον δράστη.
  • Ο 34χρονος διαρρήκτης αντέτεινε αντίσταση με κατσαβίδι.
  • Ο αστυνομικός, παρά τον τραυματισμό του, ακινητοποίησε τον δράστη στο έδαφος.
  • Η σύλληψη αποδεικνύει ότι το καθήκον συνεχίζεται και εκτός υπηρεσίας.

Συγκλονιστικά πλάνα από τη στιγμή της σύλληψης ενός επίδοξου διαρρήκτη στον Κολωνό, έρχονται στο «φως». Αστυνομικός της Άμεσης Δράσης, αν και εκτός υπηρεσίας, δε δίστασε να έρθει αντιμέτωπος με κακοποιό που εισέβαλε στην πολυκατοικία του.  

Όπως φαίνεται στο βίντεο που παρουσίασε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star η Κατερίνα Μαστραντωνάκη, ο αστυνομικός αιφνιδίασε τον δράστη, τον άρπαξε από πίσω και του έκανε ένα ισχυρό κεφαλοκλείδωμα.  

Η αντίσταση του 34χρονου ήταν σθεναρή, κρατούσε κατσαβίδι και προσπαθούσε να χτυπήσει τον αστυνομικό, όμως οι δυο τους έπεσαν με ορμή στο έδαφος, ακριβώς ανάμεσα από την πόρτα των αποθηκών της πολυκατοικίας στην οποία μένει ο αστυνομικός. 

Η εικόνα από την εσωτερική κάμερα είναι ακόμα πιο αποκαλυπτική. Ο αστυνομικός, παρά τον τραυματισμό του, δεν άφησε τον δράστη. Τον έριξε κάτω και τον ακινητοποίησε πλήρως στο δάπεδο, σφίγγοντας τον μέχρι να βεβαιωθεί ότι δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιήσει το εργαλείο εναντίον του.  

Πρόκειται για μια επ’ αυτοφώρω σύλληψη που αποδεικνύει ότι για κάποιους το καθήκον δε σταματά ποτέ, ακόμα και όταν βγάζουν τη στολή. 

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΟΛΩΝΟΣ
 |
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
 |
ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top