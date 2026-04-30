Συγκλονιστικά πλάνα από τη στιγμή της σύλληψης ενός επίδοξου διαρρήκτη στον Κολωνό, έρχονται στο «φως». Αστυνομικός της Άμεσης Δράσης, αν και εκτός υπηρεσίας, δε δίστασε να έρθει αντιμέτωπος με κακοποιό που εισέβαλε στην πολυκατοικία του.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που παρουσίασε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star η Κατερίνα Μαστραντωνάκη, ο αστυνομικός αιφνιδίασε τον δράστη, τον άρπαξε από πίσω και του έκανε ένα ισχυρό κεφαλοκλείδωμα.

Η αντίσταση του 34χρονου ήταν σθεναρή, κρατούσε κατσαβίδι και προσπαθούσε να χτυπήσει τον αστυνομικό, όμως οι δυο τους έπεσαν με ορμή στο έδαφος, ακριβώς ανάμεσα από την πόρτα των αποθηκών της πολυκατοικίας στην οποία μένει ο αστυνομικός.

Η εικόνα από την εσωτερική κάμερα είναι ακόμα πιο αποκαλυπτική. Ο αστυνομικός, παρά τον τραυματισμό του, δεν άφησε τον δράστη. Τον έριξε κάτω και τον ακινητοποίησε πλήρως στο δάπεδο, σφίγγοντας τον μέχρι να βεβαιωθεί ότι δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιήσει το εργαλείο εναντίον του.

Πρόκειται για μια επ’ αυτοφώρω σύλληψη που αποδεικνύει ότι για κάποιους το καθήκον δε σταματά ποτέ, ακόμα και όταν βγάζουν τη στολή.

