Η ατμόσφαιρα στην κουζίνα του MasterChef 2026 ήταν ηλεκτρισμένη, με το άγχος να έχει χτυπήσει «κόκκινο». Η Μενεξιά βρισκόταν σε κατάσταση απόλυτου πανικού. Το ψάρι της είχε καεί στο κάτω μέρος κι ο χρόνος τελείωνε. «Μία ώρα μόνο; Είναι δυνατόν;» αναρωτιόταν απεγνωσμένη, νιώθοντας πως η αποστολή της ήταν ακατόρθωτη.

MasterChef 2026: Η Μενεξιά ολοκλήρωσε την προσπάθειά της με τα χίλια ζόρια

Ο Τάσος από τον εξώστη, προσπαθούσε να τη βοηθήσει με οδηγίες, με τη Μενεξιά, θολωμένη από την πίεση, να μην μπορεί να δεχτεί οποιαδήποτε συμβουλή του φίλου της. Όταν ο Γιώργος της υπενθύμισε πως έπρεπε να χρησιμοποιήσει το φλόγιστρο για το τελείωμα, η αντίδρασή της ήταν εκρηκτική: «Ποιο φλόγιστρο; Δε βλέπεις τι γίνεται εδώ πέρα;».

Οι συμπαίκτες της παρακολουθούσαν αμήχανοι. Το άγχος την είχε καταβάλει, οδηγώντας τη σε μια σειρά από λάθος χειρισμούς. Παρά την απογοήτευση, υπήρχε μια μικρή αχτίδα ελπίδας: στον διαγωνισμό αυτό, τίποτα δεν είναι σίγουρο μέχρι τη δοκιμή από τους σεφ και κριτές.

Μετά το τέλος του χρόνου, η Μενεξιά κατέρρευσε. Έφυγε τρέχοντας από την κουζίνα και θέλοντας να απομονωθεί, έβαλε τα κλάματα. Η υπερβολική της αυτή αντίδραση, προκάλεσαν σχόλια για την ανάγκη αυτογνωσίας. «Έχει κουβαληθεί πάρα πολύ μέχρι εδώ με τη βοήθεια των άλλων», σχολίασε ο Χρήστος, τονίζοντας πως η στήριξη από τον εξώστη είχε φτάσει στα όριά της.

Σε μια συναισθηματική εξομολόγηση, είπε στη Wasan που έτρεξε κοντά της: «Δεν ήθελα να φύγω έτσι. Αν είναι να φύγω, ας έφευγα με ένα αξιοπρεπές πιάτο».

Παρά τη συντριβή της, άρχισε σταδιακά να συμβιβάζεται με την ιδέα της αποχώρησης. Η Wasan προσπάθησε να την παρηγορήσει, αναγνωρίζοντας πως η αναστάτωσή της πήγαζε από το γεγονός ότι νοιαζόταν πραγματικά για το αποτέλεσμα.

MasterChef 2026: Η Μενεξιά δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της

Στο τέλος, η ένταση έδωσε τη θέση της στην ψυχραιμία. «Σήμερα δεν υπάρχει αμφιβολία, αυτό ήταν...», είπε αναζητώντας την ποδιά της. Το μόνο που της απέμεινε ήταν να βρει την ψυχραιμία να σταθεί μπροστά στους κριτές και να αντιμετωπίσει το αποτέλεσμα με αξιοπρέπεια. «Τώρα θέλω να ηρεμήσω μέχρι να έρθει η στιγμή να ακούσουμε τι έχουν να μας πούνε. Ο σκοπός μου είναι να ηρεμήσω για να είμαι ψύχραιμη κι εκεί μπροστά τους», είπε στο cue της.

