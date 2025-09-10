GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν να ξεχωρίσουν;

Μετράμε αντίστροφα για τη πρεμιέρα της Παρασκευής 19 Σεπτεμβρίου στις 21:00

Δείτε το trailer του GNTM 6
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το GNTM επιστρέφει κι εμείς δεν μπορούμε να κρύψουμε τον ενθουσιασμό μας! Το αγαπημένο κι άκρως επιτυχημένο πρόγραμμα του Star κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου στο Star στις 21:00 το βράδυ

GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν να ξεχωρίσουν;

Σε βίντεο που «ανέβηκαν» στο προφίλ του GNTM 6 στο Instagram, υπό τους ήχους του Rude Boy της Rihanna, βλέπουμε νέα, εντυπωσιακά πλάνα από τις οντισιόν. «Κάθε βήμα μπορεί να είναι η αρχή. Κάθε βλέμμα μπορεί να σε φέρει πιο κοντά στο όνειρο. Στο catwalk του GNTM δεν αρκεί να θες. Πρέπει να το αποδείξεις. Γιατί η μόδα δεν περιμένει. Και εμείς… επιστρέφουμε αλλιώς. Αναμονή τέλος. Το μεγάλο comeback του #GNTMgr είναι εδώ!», γράφει στην ανάρτηση. 

GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!

Η ανάρτηση του GNTM

GNTM 6: Η νέα κριτική επιτροπή

Σε πλήρη ανατροπή όσων ξέραμε μέχρι σήμερα, το GNTM της νέας εποχής αποτελείται από μια κριτική επιτροπή, που εκπροσωπεί διαφορετικές γενιές, οπτικές κι εμπειρία στον χώρο της μόδας.

GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν να ξεχωρίσουν;

Η βαθιά γνώση, η αισθητική κι η ενέργεια των κριτών δημιουργούν τη βάση για έναν απολαυστικό, δυναμικό και ουσιαστικό διάλογο. Καθένας διατηρεί την ξεχωριστή, δυνατή του προσωπικότητα - αλλά όλοι μιλούν την ίδια γλώσσα: τη γλώσσα της μόδας. 

GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!

Λάκης Γαβαλάς - Fashion Expert

Icon και θρύλος της ελληνικής μόδας. Ο Λάκης Γαβαλάς έχει αφήσει το στίγμα του ως σχεδιαστής, επιχειρηματίας και fashion visionary. Ξεχωρίζει για το χιούμορ, την ανεξάντλητη ενέργεια και την αυθεντική του άποψη για το στιλ. Έρχεται στο GNTM με τον ρόλο που του ταιριάζει απόλυτα: ως ο ειδικός που λέει πάντα τη γνώμη του χωρίς φίλτρα και στηρίζει με πάθος κάθε δημιουργική πρόταση.

Άγγελος Μπράτης - Σχεδιαστής Μόδας

Ο γνωστός και αγαπημένος σχεδιαστής μόδας, επιστρέφει στο GNTM με τη γνωστή υψηλή του αισθητική, το γλυκό του χιούμορ και την αγάπη του για το καλοραμμένο ρούχο. Mε διαδρομή που ξεκινά από το Παρίσι και φτάνει στις μεγαλύτερες ελληνικές και διεθνείς πασαρέλες, ο Άγγελος επιστρέφει για να βοηθήσει μέσα από την εμπειρία του τους διαγωνιζόμενους να ανακαλύψουν και να εξελίξουν τη μοναδική τους ταυτότητα.

GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν να ξεχωρίσουν;

Έντι Γαβριηλίδης - Fashion Consultant

Ο Έντι, μόλις 36 ετών, ζει κι εργάζεται στο Λονδίνο, όπου έχει ιδρύσει δική του εταιρεία, που συνεργάζεται με διεθνείς οίκους και designers στον σχεδιασμό και την παραγωγή ενδυμάτων. Έχει συνεργαστεί με οίκους όπως ο Alexander McQueen και Tom Ford, αλλά και με προσωπικότητες όπως οι Lady Gaga, Lindsay Lohan, Amber Le Bon, Τόνια Σωτηροπούλου κι Αθηνά Οικονομάκου.

Ο Έντι εκπροσωπεί τη νέα γενιά της διεθνούς μόδας κι έρχεται να προσθέσει το σύγχρονο, global perspective στην επιτροπή του νέου GNTM.

GNTM: Θυμάσαι τους νικητές των προηγούμενων κύκλων;

Ζενεβιέβ Μαζαρί - Creative Director

Από τις πιο εμβληματικές φυσιογνωμίες του GNTM, η Ζεν αναλαμβάνει ξανά τον ρόλο της Creative Director για να ξαναγράψει την ιστορία από την αρχή με τα ανατρεπτικά της concept. Με τον εκρηκτικό της χαρακτήρα, το ακαταμάχητο ταμπεραμέντο και την ασταμάτητη ενέργειά της, φέρνει μπροστά και πίσω από τις κάμερες το μεγάλο πάθος της για τη μόδα, επιμελούμενη καλλιτεχνικά κάθε challenge και φωτογράφιση με μια εντελώς φρέσκια δυναμική κι οπτική.

GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν να ξεχωρίσουν;

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου σε ρόλο-κλειδί! 

Η Ηλιάνα επιστρέφει στο GNTM με έναν πολυδιάστατο-πρωταγωνιστικό ρόλο. Γίνεται η ψυχή του διαγωνισμού, το πρόσωπο που στηρίζει, καθοδηγεί και συμβουλεύει τα μοντέλα, κουβαλώντας την πραγματική εμπειρία του μόντελινγκ και την αυτοπεποίθηση μιας γυναίκας που έχει «περάσει από τη θέση τους».   

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Με τέλειο office look λίγο πριν την πρεμιέρα του GNTM

Παράλληλα αναλαμβάνει ρόλο-κλειδί και στη λήψη των τελικών αποφάσεων, που θα είναι κομβικής σημασίας για την εξέλιξη του διαγωνισμού.

