Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Με τέλειο office look λίγο πριν την πρεμιέρα του GNTM

Στην Ιταλία για επαγγελματικό ταξίδι η παρουσιάστρια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.09.25 , 15:53 Μιχαήλ Βαρθακούρης: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση με την κούκλα σύντροφό του
03.09.25 , 15:40 Φωτιά τώρα σε φυτώριο στο Μενίδι - Επιχειρεί και ελικόπτερο
03.09.25 , 15:33 Άγιος Δημήτριος: Περίπτερο Έγινε Στόχος Ληστών Για 5η Φορά Σε 2 Μήνες
03.09.25 , 15:12 Αμαλία Κωστοπούλου: Ποιος είναι ο αρραβωνιαστικός της, Τζέικ Μέντγουελ
03.09.25 , 15:08 Βάσω Καζαντζίδη: «Τα τελευταία δύο χρόνια δεν ήταν ο Στέλιος που ήξερα»
03.09.25 , 15:04 Οι βουτιές του "OG" Anunoby και της κούκλας συντρόφου του
03.09.25 , 14:58 Βίκυ Κουλιανού: Χέρι χέρι με τον σύντροφό της στη Μύκονο
03.09.25 , 14:52 Μαφία Κρήτης: Δεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί των εμπλεκόμενων
03.09.25 , 14:41 Νέες τηλεοπτικές σειρές: Πότε, πού και τι θα δούμε
03.09.25 , 14:17 Μύκονος: Άγριο ξύλο μεταξύ αστυνομικών και Ιταλών τουριστών
03.09.25 , 14:08 Τι σημαίνει η 13ωρη εργασία και τι ισχύει σήμερα
03.09.25 , 14:00 Έλον Μάσκ: «Ο θάνατος της Ελλάδας» - Τι έγραψε για το δημογραφικό
03.09.25 , 13:56 Σαμοθράκη: Διαψεύδει η κυβέρνηση ότι οι Τούρκοι ψάρευαν σε ελληνικά νερά
03.09.25 , 13:06 Οικονομάκου - Τσερέλα: Αγκαλιές και φιλιά σε βραδινή έξοδο στα μπουζούκια
03.09.25 , 12:41 Θεσσαλονίκη: Ληστές επιχείρησαν να τραυματίσουν με σύριγγες αστυνομικούς
Βίκυ Κουλιανού: Χέρι χέρι με τον σύντροφό της στη Μύκονο
Δανάη Μπάρκα: Έγινε νονά σε βάφτιση στη Σέριφο
Μενεγάκη: Ερωτευμένη με την Άνδρο και... τον Μάκη Παντζόπουλο - Το φιλί
Klavdia: Η εντυπωσιακή εμφάνιση με τον σύντροφό της Oge
Μάρα Ζαχαρέα: Ποζάρει με το μαγιό της - «Τελευταίο μπάνιο για φέτος»
Αλέξης Τσίπρας: Ποια πρόσωπα θέλει να στελεχώσουν το νέο του κόμμα
Ελεονώρα Μελέτη: Η σικάτη εμφάνιση σε nude τόνους που εντυπωσίασε
Eφορία: Εκπλήξεις για όσους έχουν κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς
Άντζελα Γκερέκου: Εντυπωσιακή με μπλε καφτάνι στο Ηρώδειο
Οικονομάκου - Τσερέλα: Αγκαλιές και φιλιά σε βραδινή έξοδο στα μπουζούκια
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στην Ιταλία βρίσκεται εδώ και μερικές ώρες η Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Το μοντέλο - παρουσιάστρια που θα δούμε σε ρόλο «κλειδί» στο GNTM που έρχεται στο STAR σε λίγες μέρες, αποφάσισε να κάνει ένα ταξίδι στη γειτονική χώρα λίγο πριν την πρεμιέρα της αγαπημένης εκπομπής μόδας.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΕΖΟΝ ΤΟΥ GNTM ΣΤΟ STAR TV

Η εντυπωσιακή Ηλιάνα πόζαρε μάλιστα στον καθρέφτη με ένα υπέροχο φθινοπωρινό look. Φόρεσε ψηλόμεσο μπεζ office παντελόνι, ριγέ πουκάμισο σε καφέ με λευκό από τη συλλογή της Gres Collection, μαύρα παπούτσια και τσάντα. Φυσικά δεν αποχωρίστηκε στο χρυσό ρολόι της που αποτελεί κόσμημα και ολοκληρώνει όλα τα outfits.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Με εντυπωσιακό κόκκινο φόρεμα στο τρέιλερ του GNTM

Δες την εμφάνιση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου:

ηλιανα

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου με... ηγετικό ρόλο στο νέο GNTM!

«Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει. Εκτός από αυτό που ψάχνουμε: την εικόνα που ξεχωρίζει, εμπνέει και θα κατακτήσει πασαρέλες, εξώφυλλα και τις καρδιές μας» λέει η Ηλιάνα σε Instapost.

ηλιανα

H δήλωση αυτή ξεκαθαρίζει τη φιλοσοφία της νέας σεζόν της εκπομπής μόδας. Δηλαδή να βρεθεί το επόμενο μεγάλο όνομα της ελληνικής και διεθνούς μόδας, το οποίο δε θα είναι απλά ένα μοντέλο, αλλά ένας πραγματικός influencer και πρωτοπόρος του χώρου!

Ο νέος ρόλος της Ηλιάνας προβλέπεται να είναι πιο ενεργός και καθοριστικός από ποτέ, καθώς θα αναλάβει την καθοδήγηση των επίδοξων μοντέλων, μοιράζοντας την πολύτιμη εμπειρία της από τον χώρο της μόδας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top