Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Με τέλειο office look λίγο πριν την πρεμιέρα του GNTM

Στην Ιταλία βρίσκεται εδώ και μερικές ώρες η Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Το μοντέλο - παρουσιάστρια που θα δούμε σε ρόλο «κλειδί» στο GNTM που έρχεται στο STAR σε λίγες μέρες, αποφάσισε να κάνει ένα ταξίδι στη γειτονική χώρα λίγο πριν την πρεμιέρα της αγαπημένης εκπομπής μόδας.

Η εντυπωσιακή Ηλιάνα πόζαρε μάλιστα στον καθρέφτη με ένα υπέροχο φθινοπωρινό look. Φόρεσε ψηλόμεσο μπεζ office παντελόνι, ριγέ πουκάμισο σε καφέ με λευκό από τη συλλογή της Gres Collection, μαύρα παπούτσια και τσάντα. Φυσικά δεν αποχωρίστηκε στο χρυσό ρολόι της που αποτελεί κόσμημα και ολοκληρώνει όλα τα outfits.

Δες την εμφάνιση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου:

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου με... ηγετικό ρόλο στο νέο GNTM!

«Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει. Εκτός από αυτό που ψάχνουμε: την εικόνα που ξεχωρίζει, εμπνέει και θα κατακτήσει πασαρέλες, εξώφυλλα και τις καρδιές μας» λέει η Ηλιάνα σε Instapost.

H δήλωση αυτή ξεκαθαρίζει τη φιλοσοφία της νέας σεζόν της εκπομπής μόδας. Δηλαδή να βρεθεί το επόμενο μεγάλο όνομα της ελληνικής και διεθνούς μόδας, το οποίο δε θα είναι απλά ένα μοντέλο, αλλά ένας πραγματικός influencer και πρωτοπόρος του χώρου!

Ο νέος ρόλος της Ηλιάνας προβλέπεται να είναι πιο ενεργός και καθοριστικός από ποτέ, καθώς θα αναλάβει την καθοδήγηση των επίδοξων μοντέλων, μοιράζοντας την πολύτιμη εμπειρία της από τον χώρο της μόδας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.