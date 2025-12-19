Νεκρό βρέφος 5 μηνών - Κοιμόταν στο ίδιο κρεβάτι με τους γονείς του

Οι 19χρονοι γονείς του το βρήκαν νεκρό το πρωί

19.12.25 , 17:46 Νεκρό βρέφος 5 μηνών - Κοιμόταν στο ίδιο κρεβάτι με τους γονείς του
Νεκρό βρέφος 5 μηνών - Κοιμόταν στο ίδιο κρεβάτι με τους γονείς του
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Live News / Εξωτερική φωτογραφία: Unsplash
Θρίλερ με νεκρό μωρό 5 μηνών | Κοιμόταν μαζί με τους γονείς και το δίδυμο αδελφάκι του / MEGA
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τραγικό συμβάν συγκλονίζει μια νεαρή οικογένεια στην Αθήνα, αφού το βρέφος της - μόλις πέντε μηνών - βρέθηκε νεκρό στο ίδιο κρεβάτι όπου κοιμόταν με τους γονείς του. Το περιστατικό συγκλονίζει την κοινή γνώμη και έχει προκαλέσει κύμα θλίψης.

Σύμφωνα με αστυνομικές και ιατρικές πηγές, οι δύο γονείς, ηλικίας 19 ετών, αντιλήφθηκαν στις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 19/12 ότι το βρέφος δεν είχε τις αισθήσεις του. Αμέσως μετά, το μετέφεραν στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα», όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. 

Οι Αρχές, ενώ έχουν αποκλείσει μέχρι στιγμής την εγκληματική ενέργεια, συνεχίζουν με ιατροδικαστική εξέταση και ανακρίσεις ώστε να ριχτεί φως στα αίτια του αιφνίδιου θανάτου. Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι το παιδί κοιμόταν δίπλα στους γονείς και τον δίδυμο αδελφό του τη στιγμή που συνέβη το τραγικό γεγονός. 

Οι γονείς, σοκαρισμένοι από το περιστατικό, βρίσκονται σε κατάσταση σοκ, ενώ οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού συνεχίζονται από τις αρμόδιες αρχές.

