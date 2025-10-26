Λάρισα: Κρίσιμη η κατάσταση του βρέφους με τα εγκαύματα - Υπέστη ανακοπή

Τα τραύματά του καλύπτουν το 15% του σώματός του

26.10.25 , 14:38
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: freepik
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (26/10/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το βρέφος που υπέστη σοβαρά εγκαύματα από καυτό λάδι σε χωριό της Καρδίτσας εξακολουθεί να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, μετά το τραγικό ατύχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα του τηγάνιζε φαγητό στην κουζίνα, όταν το παιδί, με μια απρόβλεπτη κίνηση, τράβηξε ή ακούμπησε το τηγάνι. Το καυτό λάδι χύθηκε πάνω του, προκαλώντας εκτεταμένα εγκαύματα στο πρόσωπο και στον θώρακά του.

Λάρισα: Στη ΜΕΘ βρέφος 18 μηνών με εγκαύματα από καυτό λάδι

Το βρέφος φέρει εγκαύματα που καλύπτουν περίπου το 15% του σώματός του και η κατάσταση της υγείας του παραμένει κρίσιμη. Αρχικά μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο της Καρδίτσας, ωστόσο, λόγω της σοβαρότητάς του, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Λάρισα: Υπέστη ανακοπή το βρέφος 

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του υπέστη καρδιακή ανακοπή, αλλά οι γιατροί κατάφεραν να το επαναφέρουν. Το παιδί παραμένει διασωληνωμένο, ενώ οι θεράποντες ιατροί είναι διαρκώς κοντά του. 

Λάρισα: Νοσηλεύτρια έδωσε λάθος φάρμακο σε καρκινοπαθή

Παρότι θεωρούν ότι θα ήταν προτιμότερο να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Αθήνας, η εύθραυστη υγεία του δεν επιτρέπει τη μετακίνησή του. Για τον λόγο αυτό υπάρχει συνεχής επικοινωνία με το Νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα, προκειμένου να δίνονται οδηγίες για τη φροντίδα και τη σταθεροποίησή του.

 

