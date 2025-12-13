Συνελήφθη οικιακή βοηθός η οποία «ξάφριζε» υπερήλικες στη Νέα Ιωνία

Είχε κλέψει πλήθος κοσμημάτων μαζί με τον συνεργό της

13.12.25 , 08:42 Συνελήφθη οικιακή βοηθός η οποία «ξάφριζε» υπερήλικες στη Νέα Ιωνία
Συνελήφθη οικιακή βοηθός από την Ελληνική Αστυνομία, η οποία κατηγορείται  ότι εκμεταλλευόμενη την εργασία της σε οικία υπερηλίκων στην περιοχή της Νέας Ιωνίας, αφαίρεσε κοσμήματα μεγάλης αξίας. Πρόκεται για 54χρονη αλλοδαπή, ενώ  ως συνεργός τη συνελήφθη και ένας 37χρονος ομοεθνής της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικών κλοπών που λάμβαναν χώρα σε οικία στην περιοχή της Νέας Ιωνίας και κατόπιν διενέργειας προανακριτικής έρευνας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Ιωνίας, ταυτοποιήθηκαν ως δράστες η 54χρονη  και ο 37χρονος.

Νέα Ιωνία: Παρίσταναν Τις Πελάτισσες Κι Έκλεβαν Ακριβά Φορέματα

Ου δύο κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς στις 8 Δεκεμβρίου στην περιοχή της Νέας Ιωνίας.

Η οικιακή βοηθός εργαζόταν στο συγκεκριμένο σπίτι από τον Ιούλιο του 2024 και η δράση της, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, άρχισε τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2025, όπου εκμεταλλευόμενη την πρόσβαση που είχε στους χώρους της κατοικίας, αφαιρούσε συστηματικά, κοσμήματα μεγάλης αξίας, με τη συνδρομή του 37χρονου συνεργού της.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• πλήθος κοσμημάτων,

• αναδιπλούμενο μαχαίρι και

• 2 συσκευές τηλεφώνων εκ των οποίων η μία παλαιάς τεχνολογίας.

Ο 37χρονος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για κλοπές. Και οι δύο οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
 

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
 |
ΚΛΟΠΕΣ
 |
ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ
 |
ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ
