Η διαδρομή του πετρελαίου από το νησί Χαργκ στις χώρες προορισμού

Το «πετράδι του στέμματος» του ιρανικού πετρελαίου, όπως χαρακτηρίζουν το νησί Χαργκ, δέχτηκε σφοδρή επίθεση. Ναυτικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης ναρκών, αποθήκες πυραύλων, καθώς και δεκάδες στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νησί έγιναν στάχτη από τα αμερικανικά πυρά.

Το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου του Ιράν περνάει από αυτό το νησί. Ο λόγος είναι ότι ουσιαστικά πρόκειται για έναν τερματικό σταθμό. Επιτρέπει σε πολύ μεγάλα δεξαμενόπλοια που μπορούν να μεταφέρουν έως και 85 εκατομμύρια γαλόνια πετρελαίου να φτάσουν στον τερματικό σταθμό αρκετά εύκολα και στη συνέχεια να επιστρέψουν στον Περσικό Κόλπο και από τα Στενά του Ορμούζ στην Κίνα.

Όπως εκτιμά το CNN, o Tραμπ και το αμερικανικό επιτελείο σε πρώτη φάση υποτίμησαν την ικανότητα των Ιρανών να κλείσουν τα Στενά του Ορμούζ.

Από το Χαργκ στις χώρες προορισμού- Η διαδρομή του πετρελαίου

Το Χαργκ είναι ένα μικρό νησάκι, λίγο μικρότερο από τη Γαύδο. Το πετρέλαιο από τις πετρελαιοπηγές του Ιράν φτάνει στο Χαργκ μέσω ειδικών αγωγών.

Στο νησί δένουν τάνκερ από όλο τον κόσμο που φορτώνουν το πετρέλαιο και μετά ακολουθούν μια δύσκολη πορεία ναυσιπλοΐας. Περνούν τον Περσικό Κόλπο, στη συνέχεια τα Στενά του Ορμούζ , βγαίνουν στον κόλπο του Ομάν και από εκεί στα λιμάνια των προορισμών τους.

Το 80% του πετρελαίου από το Χαργκ πάει σε Ινδία και Κίνα.

Χθες, οι Φρουροί της Επανάστασης επέτρεψαν να περάσουν δυο τάνκερ με πελάτες από την Ινδία, με τη μόνη προϋπόθεση ότι τα φορτία αυτά θα πληρώνονταν σε κινέζικο νόμισμα.

Ουσιαστικά, οι Ιρανοί προσπαθούν να διαμορφώσουν στην περιοχής ένα δικό τους «οικοσύστημα» έξω από το δολάριο.