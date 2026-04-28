Σε κρίσιμη καμπή βρίσκεται η ένταση στον Περσικό Κόλπο, με τη γεωπολιτική σύγκρουση να εξελίσσεται σε θρίλερ υψηλής επικινδυνότητας. Το Ιράν επιχειρεί αιφνιδιαστικό διπλωματικό ελιγμό, την ώρα που οι ΗΠΑ επιμένουν στις «κόκκινες γραμμές» για το πυρηνικό του πρόγραμμα και η Ρωσία εμφανίζεται έτοιμη να στηρίξει ανοιχτά την Τεχεράνη.

Πρόταση-έκπληξη για τα Στενά του Ορμούζ

Η Τεχεράνη έριξε στο τραπέζι πρόταση για άμεσο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, θέτοντας όμως έναν σαφή όρο: η διαπραγμάτευση για το πυρηνικό της πρόγραμμα να μετατεθεί για αργότερα.

Την ίδια στιγμή, εντείνεται η ανησυχία μετά τη διέλευση δεξαμενόπλοιου LNG από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το οποίο φέρεται να κινήθηκε στην περιοχή με απενεργοποιημένο πομπό για περίπου έναν μήνα, «σπάζοντας» στην πράξη τον αποκλεισμό.

Σκληρή γραμμή από Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε άμεσα την ιρανική πρόταση, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη βρίσκεται σε κατάσταση κατάρρευσης:

«Το Ιράν μόλις μας ενημέρωσε ότι βρίσκεται σε “Κατάσταση Κατάρρευσης”. Θέλουν να ανοίξουμε τα Στενά του Ορμούζ το συντομότερο δυνατό».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, χαρακτήρισε τα Στενά «οικονομικό πυρηνικό όπλο», κατηγορώντας το Ιράν ότι επιχειρεί να τα χρησιμοποιήσει ως μοχλό πίεσης προς τη διεθνή κοινότητα.

Ρωσική «ομπρέλα» στην Τεχεράνη

Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό σκηνικό, η Μόσχα στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα στήριξης. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν, υποδεχόμενος τον Ιρανό ΥΠΕΞ, επαίνεσε τη στάση της Τεχεράνης και δεσμεύτηκε για ενίσχυση της συνεργασίας: «Θα κάνουμε ό,τι είναι προς το συμφέρον σας».

Την ώρα που οι διπλωματικές διεργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη, η ένταση στο πεδίο παραμένει υψηλή. Εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού ξεκαθάρισε ότι η σύγκρουση δεν έχει λήξει, διατηρώντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας κλιμάκωσης.

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, άσκησε δριμεία κριτική στην Τεχεράνη, δηλώνοντας ότι «ένα ολόκληρο έθνος ταπεινώνεται» από την ιρανική ηγεσία, σε μια παρέμβαση που αποτυπώνει τις αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ Δύσης και Ιράν.

Διπλωματικές κινήσεις και στο παρασκήνιο στην επίσκεψη του Βασιλιά Καρόλου στις ΗΠΑ

Παράλληλα, ο Κάρολος Γ΄ επισκέφθηκε την Ουάσινγκτον μαζί με τη Καμίλα, σε μια προσπάθεια γεφύρωσης των σχέσεων ΗΠΑ–Ηνωμένου Βασιλείου. Το προεδρικό ζεύγος υποδέχθηκε τους Βρετανούς στο Λευκό Οίκο, με τη Μελάνια Τραμπ να συγκεντρώνει τα βλέμματα.

Ενεργειακός «σεισμός» με τα Εμιράτα

Σαν να μην έφτανε η γεωπολιτική ένταση, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προκαλούν νέα αναταραχή στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, ανακοινώνοντας την αποχώρησή τους από τον OPEC.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί νέα δεδομένα στον ενεργειακό χάρτη, εν μέσω πολεμικού κλίματος, αυξάνοντας την αβεβαιότητα για τις διεθνείς αγορές.

Η κατάσταση στον Κόλπο παραμένει ρευστή και επικίνδυνη, με διπλωματία και στρατιωτική ένταση να κινούνται παράλληλα, χωρίς σαφή διέξοδο στον ορίζοντα.

