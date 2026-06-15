Επέστρεψε η Τίνα Μεσσαροπούλου: «Το πρώτο θαύμα έγινε στις 2 Μαΐου»

Η σύζυγος του Γιώργου Μυλωνάκη ξανά στο Happy Day

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Δείτε όσα είπε η Τίνα Μεσσαροπούλου επιστρέφοντας στο Happy Day

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Τίνα Μεσσαροπούλου επέστρεψε στο Happy Day μετά από δύο μήνες απουσίας λόγω της υγείας του συζύγου της, Γιώργου Μυλωνάκη.
  • Ο Γιώργος Μυλωνάκης πήρε εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης, μετά από σοβαρή εγκεφαλική περιπέτεια.
  • Η Τίνα μοιράστηκε τις δύσκολες στιγμές που πέρασε στο νοσοκομείο και εξέφρασε ευγνωμοσύνη στους γιατρούς και νοσηλευτές.
  • Η υγεία του Γιώργου βελτιώνεται συνεχώς και η επιστροφή του σηματοδοτεί την αρχή ενός νέου κεφαλαίου για την οικογένεια.
  • Ο συνεργάτης του Γιώργου, Πέτρος Αρβανιτάκης, τόνισε τη δύναμη και την επιμονή του κατά τη διάρκεια της ανάρρωσής του.

Μετά από δύο μήνες απουσίας λόγω της σοβαρής περιπέτειας υγείας του συζύγου της, Γιώργου Μυλωνάκη, η Τίνα Μεσσαροπούλου επέστρεψε το πρωί της Δευτέρας στα επαγγελματικά της καθήκοντα στο Happy Day

Μεσσαροπούλου για Μυλωνάκη: «Χάρη στην αγάπη μας είμαστε όλοι μαζί σήμερα»

Η δημοσιογράφος του Alpha, φανερά συγκινημένη αλλά κι ανακουφισμένη, μοιράστηκε με τους συνεργάτες της και το τηλεοπτικό κοινό όσα βίωσε στους διαδρόμους του νοσοκομείου, περιγράφοντας τον δύσκολο αγώνα μέχρι τα πρώτα θετικά σημάδια και την τελική επιστροφή στο σπίτι τους.

Η Τίνα Μεσσαροπούλου απουσίαζε από το Happy Day για δύο μήνες, προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό του συζύγου της

Η Τίνα Μεσσαροπούλου απουσίαζε από το Happy Day για δύο μήνες, προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό του συζύγου της

Μπαίνοντας στο πλατό, εξομολογήθηκε στη Σταματίνα Τσιμτσιλή ότι, παρά την πρόθεσή της να μην κλάψει, καθώς πρόκειται για μια ημέρα χαράς, της ήρθε έντονα στο μυαλό η εικόνα της ημέρας που αναγκάστηκε να φύγει εσπευσμένα από την καρέκλα της. Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τους ανθρώπους που στάθηκαν στο πλευρό της οικογένειάς της σε αυτή τη δοκιμασία.

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Αναφερόμενη στις ώρες που πέρασε στην εντατική, η Τίνα Μεσσαροπούλου τόνισε ότι, παρά τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες τις οποίες πολλές φορές και η ίδια δυσκολευόταν να συνειδητοποιήσει, δεν έχασε ποτέ την ελπίδα της. Αν και οι γιατροί την είχαν ενημερώσει ότι θα χρειάζονταν τουλάχιστον είκοσι ημέρες για να υπάρξει ένα ψήγμα αισιοδοξίας, η ίδια ένιωθε από την πρώτη στιγμή ότι όλα θα πάνε καλά. «Ήταν πάρα πολύ δύσκολα, πολλές φορές δεν το συνειδητοποιούσα και η ίδια. Από την πρώτη στιγμή που έμπαινα μέσα στην εντατική, ποτέ δεν αισθανόμουν στεναχώρια και θλίψη, παρότι οι γιατροί μου είχαν πει ότι πρέπει να περάσουν 20 μέρες για να πάρουμε ένα ψήγμα ελπίδας. Εγώ πίστευα ότι θα πάνε όλα καλά. Αισθανόμουν ότι όλα θα πάνε καλά», είπε η δημοσιογράφος.

Επέστρεψε η Τίνα Μεσσαροπούλου: «Το πρώτο θαύμα έγινε στις 2 Μαΐου»

Όπως εξήγησε, η μεγαλύτερη δυσκολία της ήταν να πείσει το ιατρικό προσωπικό πως δεν ήταν μια τρελή που φανταζόταν πράγματα στους διαδρόμους, όμως το ένστικτό της ήταν εκείνο που την καθοδήγησε και τελικά δικαιώθηκε. «Το πιο δύσκολο ήταν να πείσω κάποιους γιατρούς ότι δεν είμαι μια τρελή που τριγυρίζει στους διαδρόμους και φαντάζεται πράγματα. Το ένστικτό μου όμως ήταν αυτό που με βοήθησε και ποτέ δε με διέψευσε, αυτό μας βοήθησε και πήγαν όλα καλά. Θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου όλους τους γιατρούς και τους νοσηλευτές στον Ευαγγελισμό. Πήγαινα 8 η ώρα το πρωί και έφευγα αργά το βράδυ. Το πρώτο θαύμα έγινε στις 2 Μαΐου».

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Γιώργος Μυλωνάκης: Το εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης

Ο Γιώργος Μυλωνάκης πήρε το μεσημέρι της Κυριακής εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης όπου νοσηλευόταν από τα τέλη Μαΐου, μετά τη σοβαρή περιπέτεια που αντιμετώπισε με την υγεία του.

Η πορεία της υγείας του εξελίσσεται ιδιαίτερα ικανοποιητικά, με τον ίδιο να έχει πλέον ξεπεράσει τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής του, έπειτα από το εγκεφαλικό που υπέστη στις 15 Απριλίου ενώ βρισκόταν στο Μέγαρο Μαξίμου.

Επέστρεψε η Τίνα Μεσσαροπούλου: «Το πρώτο θαύμα έγινε στις 2 Μαΐου»

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, νοσηλεύτηκε αρχικά στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός, όπου παρέμεινε έως τις 11 Μαΐου. Στη συνέχεια έλαβε εξιτήριο προκειμένου να συνεχίσει τη νοσηλεία και την αποκατάστασή του σε εξειδικευμένο κέντρο στη Γερμανία.

Η κατάστασή του βελτιωνόταν συνεχώς κι έτσι στις 28 Μαΐου επέστρεψε στην Ελλάδα και μεταφέρθηκε άμεσα σε ειδικό κέντρο αποκατάστασης κι αποθεραπείας. Εκεί, παρέμεινε μέχρι σήμερα, ολοκληρώνοντας με επιτυχία ακόμη ένα σημαντικό στάδιο της αποκατάστασής του.

Η Τίνα Μεσσαροπούλου κι ο Γιώργος Μυλωνάκης στο Ηρώδειο, τον Σεπτέμβριο του 2025

Η Τίνα Μεσσαροπούλου κι ο Γιώργος Μυλωνάκης στο Ηρώδειο, τον Σεπτέμβριο του 2025 /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η ανάρτηση στενού συνεργάτη

Ο στενός συνεργάτης του Γιώργου Μυλωνάκη, Πέτρος Αρβανιτάκης έκανε μια ανάρτηση για την πορεία της υγείας του: «Υπάρχουν στιγμές που η ζωή δοκιμάζει τα όρια της ανθρώπινης δύναμης. Και υπάρχουν άνθρωποι που μας θυμίζουν καθημερινά τι σημαίνει ψυχικό σθένος, αξιοπρέπεια και πίστη.

Σήμερα είναι μια ιδιαίτερα συγκινητική ημέρα. Μετά από δύο μήνες νοσηλείας, θεραπειών και εντατικής αποκατάστασης, αρχικά στον Ευαγγελισμό και εν συνεχεία στη Γερμανία και στην Ελλάδα, ο Γιώργος επιστρέφει σήμερα κοντά στην Τίνα, τον Κωνσταντίνο και τον Θοδωρή, στην οικογένειά του, στους ανθρώπους που στάθηκαν ακούραστα δίπλα του, αλλά και στους φίλους και συνεργάτες του, που δεν έπαψαν στιγμή να τον στηρίζουν με την αγάπη και την παρουσία τους.

Μέσα από αυτή τη δοκιμασία ανέδειξε ακόμη περισσότερο τη δύναμη του χαρακτήρα του, την επιμονή, την υπομονή και την αποφασιστικότητά του να συνεχίζει να παλεύει καθημερινά με αξιοθαύμαστη γενναιότητα.

Η σημερινή επιστροφή δε σηματοδοτεί απλώς το τέλος μιας δύσκολης περιόδου. Αποτελεί την αρχή ενός νέου κεφαλαίου, γεμάτου ελπίδα και αισιοδοξία. Είναι η νίκη της θέλησης, της αγάπης και της ανθρώπινης αντοχής, που γεμίζει όλους μας χαρά και συγκίνηση.

Γιώργο μου, σου εύχομαι από καρδιάς υγεία, δύναμη και κάθε μέρα να είναι καλύτερη από την προηγούμενη». 

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