Η νέα τηλεοπτική σεζόν διαμορφώνεται ήδη με έντονες διεργασίες στα κανάλια, ανανεώσεις εκπομπών και στρατηγικές κινήσεις που δείχνουν πως η μάχη της τηλεθέασης θα είναι και την επόμενη σεζόν ιδιαίτερα ανταγωνιστική.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή αναφέρθηκε τόσο στο τηλεοπτικό της μέλλον όσο και στην προσωπική δοκιμασία της Τίνα Μεσσαροπούλου και του συζύγου της, Γιώργος Μυλωνάκης, στέλνοντας δημόσια μηνύματα στήριξης και ευχές για ταχεία ανάρρωση.

Τι είπε για την επόμενη τηλεοπτική χρονιά

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή αναφέρθηκε αρχικά στο μέλλον της εκπομπής «Happy Day», ξεκαθαρίζοντας πως δεν υπάρχουν ακόμα προγραμματισμένες συζητήσεις για την επόμενη σεζόν και ότι η ομάδα ακολουθεί τη γνωστή και δοκιμασμένη συνταγή της επιτυχίας.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν κάνουμε συζητήσεις για του χρόνου, στη λογική ότι κρατάμε πάντα τη γνωστή συνταγή και αν προκύψει μία ανάγκη για μία αλλαγή μπορεί να την κάνουμε και μέσα στη σεζόν. Δηλαδή αν νιώσουμε ότι θέλουμε λίγο να ανακατέψουμε τη ροή, τη σκαλέτα, το κάνουμε και μέσα στη σεζόν, δεν αγχωνόμαστε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε με 100 καινούργιες ιδέες και 40 στήλες».

Το μήνυμα στήριξης στην Τίνα Μεσσαροπούλου

Στη συνέχεια, η συζήτηση πέρασε στο δύσκολο προσωπικό θέμα που απασχόλησε πρόσφατα τη δημοσιογραφική κοινότητα, μετά το σοβαρό πρόβλημα υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος είχε νοσηλευτεί στον Ευαγγελισμό έπειτα από ανεύρυσμα εγκεφάλου και χειρουργική επέμβαση.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή μίλησε με ιδιαίτερη συγκίνηση για την Τίνα Μεσσαροπούλου, τονίζοντας τη δύναμη και τη στάση της όλο αυτό το διάστημα: «Η Τίνα μας από την πρώτη στιγμή είναι στο πλευρό του Γιώργου και η γενικότερη στάση της και το συμβάν αυτό καθεαυτό μας έχει συγκινήσει και μας έχει συγκλονίσει. Εύχομαι σύντομα να πάνε όλα καλά, ο άντρας της να είναι σιδερένιος, και να γυρίσει στις επάλξεις, στην καθημερινότητά του, στα παιδάκια του και το σπίτι του και αντίστοιχα η Τίνα στη δική της καθημερινότητα».

Παράλληλα, η παρουσιάστρια υπογράμμισε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τη Μεσσαροπούλου, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «επικοινωνούμε καθημερινά και πολλές φορές μέσα στη μέρα», δείχνοντας το κλίμα στήριξης και αλληλεγγύης που υπάρχει ανάμεσά τους.

Η ανάρτηση της Τίνας Μεσσαροπούλου

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η ανάρτηση της Τίνας Μεσσαροπούλου, η οποία θέλησε να στείλει ένα προσωπικό μήνυμα δύναμης και αισιοδοξίας μέσα από τα social media, σε μια περίοδο δύσκολη για την οικογένειά της.

«Μετά από 26 δύσκολες μέρες στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού ήρθε η ώρα χάρη στη δύναμη της επιστήμης, του Θεού αλλά και τη θέληση του ίδιου για ζωή να κάνουμε το επόμενο βήμα και να κατακτήσουμε την επόμενη κορυφή. Μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου, θέλω να εκφράσω την απέραντη ευγνωμοσύνη μου προς τη Διοίκηση του νοσοκομείου, όλους τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και κάθε εργαζόμενο του Ευαγγελισμού - από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Πέρα από εξαιρετικοί επαγγελματίες, αποδείχθηκαν πάνω απ’ όλα άνθρωποι με αληθινή αγάπη, δύναμη και ανθρωπιά. Δε θα σας ξεχάσουμε ποτέ».

«Νιώθω επίσης τεράστια ευγνωμοσύνη προς όλους τους γνωστούς κι αγνώστους φίλους που στάθηκαν δίπλα μας αυτό το διάστημα. Η παρουσία σας, τα λόγια συμπαράστασης, οι προσευχές κι η αγάπη σας μάς έδωσαν δύναμη και συνέβαλαν ουσιαστικά σε αυτή τη μεγάλη μάχη. Ο σύζυγός μου είναι μαχητής. Τίποτα στη ζωή δεν του χαρίστηκε· ό,τι πέτυχε, το κατάφερε με κόπο, επιμονή κι αξιοπρέπεια. Και το ίδιο θα κάνει και τώρα. Ο επόμενος σταθμός μας είναι η Γερμανία, σε ένα εξειδικευμένο, για την περίπτωση του, κέντρο αποκατάστασης. Συνεχίζουμε με πίστη, δύναμη και ελπίδα», έγραψε σε Facebook & Instagram.