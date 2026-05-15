Μία ημέρα στο γραφείο με τη Μάρα Ζαχαρέα - Τι γίνεται πίσω από τις κάμερες

Η μέρα της Γενικής Διευθύντριας Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Star

«Από πολύ νωρίς ξεκινάει τη μέρα της η Μάρα Ζαχαρέα, ξυπνώντας κάθε μέρα στις 7 το πρωί προκειμένου να ενημερωθεί για την επικαιρότητα και να διαβάσει τα email που της  στέλνουν οι δημοσιογράφοι του δελτίου. 

Το να είναι κάποιος Γενικός Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωσης άλλωστε σε έναν τηλεοπτικό σταθμό κάθε άλλο παρά εύκολο είναι καθώς έχει πολλές ευθύνες και υποχρεώσεις. Αυτό είναι κάτι που γνωρίζει καλά η Γενική Διευθύντρια Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Star Μάρα Ζαχαρέα η οποία είναι στο τιμόνι της διεύθυνσης των ειδήσεων από το 2017 ενώ παράλληλα παρουσιάζει και το Κεντρικό Δελτίο του Καναλιού. 

 

 


Η έγκριτη δημοσιογράφος φτάνει στο κανάλι ήδη ενημερωμένη για τα θέματα και μπαίνει στο γραφείο της κάνοντας τη σύσκεψη για το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων. Από εκείνη την ώρα και μετά, δεν σταματά να διαβάζει, να βλέπει κείμενα, να τα διορθώνει και να παρακολουθεί τις ειδησεογραφικές εξελίξεις. 

Η ίδια βλέπει και τα on του δελτίου(σ.σ: την πάσα που δίνει ο παρουσιαστής πριν πέσει on air το βίντεο) ένα προς ένα και με υπομονή κάνει τις διορθώσεις που κρίνει απαραίτητες.

 

 


Μετά έρχεται η ώρα της προετοιμασίας για να βγει στον αέρα. H Μάρα Ζαχαρέα μπαίνει στο βεστιάριο διαλέγοντας τα ρούχα που θα φορέσει για να καλησπερίσει τους τηλεθεατές του Star. 

Ακόμα και εκείνη τη στιγμή η Γενική Διευθύντρια Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Star έχει μαζί το κινητό της προκειμένου να ενημερώνεται για τις τελευταίες εξελίξεις των γεγονότων. Η ίδια λίγο πριν το δελτίο μιλάει προσωπικά με τον κάθε συντάκτη προκειμένου να ενημερωθεί για τις τελευταίες εξελίξεις και να του δώσει και η ίδια πληροφορίες.

Όταν το ρολόι δείξει 19:45 ξεκινά το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star όπου οι τηλεθεατές θα έχουν μία ολοκληρωμένη ενημέρωση για τη διεθνή ειδησεογραφία, τα κοινωνικά θέματα και φυσικά στις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις.
 

