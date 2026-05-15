Ζάκυνθος: Nεκρή Τουρίστρια Σε Πισίνα Τουριστικής Βίλας

Μία γυναίκα βρετανικής υπηκοότητας έχασε τη ζωή της σε τουριστική βίλα στην περιοχή του Μαραθιά Ζακύνθου.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η άτυχη τουρίστρια εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στην πισίνα του καταλύματος όπου διέμενε, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.
Λουδίας: Βρέθηκε σορός, εκτιμάται πως ανήκει στον 54χρονο που δολοφονήθηκε
Στο σημείο ειδοποιήθηκαν και έσπευσαν άμεσα οι αρμόδιες αρχές και ασθενοφόρο, ωστόσο ήταν ήδη αργά.
Ρόδος: Έχασε τη μάχη για τη ζωή η 3χρονη που ανασύρθηκε από πισίνα
Τα ακριβή αίτια του θανάτου της παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.