Η φωτογραφία του Σταύρου Φλώρου από το νοσοκομείο - Φεύγει για Μαϊάμι

Θα χειρουργηθεί από Έλληνα σε στρατιωτικό νοσοκομείο ο παίκτης του Survivor

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.05.26 , 12:43 FIAT 600: Νέα έκδοση με 20.990 ευρώ και 8 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση
15.05.26 , 12:35 Λουδίας: Βρέθηκε σορός, εκτιμάται πως ανήκει στον 54χρονο που δολοφονήθηκε
15.05.26 , 12:33 Skoda Epiq: Δείτε τα πρώτα σκίτσα
15.05.26 , 12:25 Η φωτογραφία του Σταύρου Φλώρου από το νοσοκομείο - Φεύγει για Μαϊάμι
15.05.26 , 12:19 1% Club - Κατερίνα Γερονικολού: «Θα έτρωγα παντόφλα στο σπίτι»
15.05.26 , 12:16 Εύκολη συνταγή για τάρτα πίτσα! - Finger food για τον τελικό της Eurovision
15.05.26 , 11:50 Good Job Nicky: Η δημόσια στήριξη στην Κύπρο και η «σιωπή» για τον Akyla
15.05.26 , 11:44 Viral στιγμή στο Lingo με τον Νίκο Μουτσινά – Η λέξη που τους δυσκόλεψε
15.05.26 , 11:41 Νεκρή Βρετανίδα τουρίστρια σε πισίνα τουριστικής βίλας στη Ζάκυνθο
15.05.26 , 11:35 Περιστέρι: «Τα δύο κοριτσάκια, 8 και 9 ετών, φορούσαν πάνα στο σχολείο»
15.05.26 , 11:26 Stars System: Τα τέσσερα ζώδια που ευνοούνται από Άρη και Αφροδίτη
15.05.26 , 11:05 PEUGEOT: Σαρώνει στις πωλήσεις
15.05.26 , 11:03 Eurovision: Ανατροπές στα στοιχήματα – Η Αυστραλία πέρασε την Ελλάδα
15.05.26 , 11:00 Πώς να μην ξαναπάρετε κιλά ύστερα από τη δίαιτα
15.05.26 , 10:41 Μία ημέρα στο γραφείο με τη Μάρα Ζαχαρέα - Τι γίνεται πίσω από τις κάμερες
MasterChef: Στενεύει ο κλοιός - Μία ακόμα αποχώρηση τη Δευτέρα
Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση
Νέο look για τη Δήμητρα Στογιάννη – Η μεταμόρφωση που συζητήθηκε
Σία Κοσιώνη: Η αποκάλυψη της Σκορδά για τη συνεργασία με τον Χατζηνικολάου
Η φωτογραφία του Σταύρου Φλώρου από το νοσοκομείο - Φεύγει για Μαϊάμι
Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταπέλτης η εισαγγελέας για τους Σερραίους αγρότες
Αλλαγές στον ANT1: Η αποχώρηση Λιαρέλλη, η Κοσιώνη και ο Παπαδρόσος
Στιγμές χαλάρωσης, λίγο μετά το Πρωτάθλημα της ΑΕΚ για τον Ραζβάν Μαρίν
Τελευταίο κουδούνι σήμερα για τα Λύκεια - Πότε κλείνουν Γυμνάσια & Δημοτικά
Αναστασία Παντούση για Ιωάννη Παπαζήση: «Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Οι πληροφορίες που μετέδωσε ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή Το Πρωινό για τη μεταφορά του Σταύρου Φλώρου σε στρατιωτικό νοσοκομείο στο Μαϊάμι

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Σταύρος Φλώρος, 22 ετών, ακρωτηριάστηκε στο αριστερό πόδι από προπέλα ταχύπλοου στον Άγιο Δομίνικο.
  • Θα μεταφερθεί σε στρατιωτικό νοσοκομείο στο Μαϊάμι για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.
  • Η κατάσταση του είναι σταθερή και έχει διαφύγει τον κίνδυνο, αλλά απαιτούνται εγχειρήσεις.
  • Στο πλευρό του βρίσκονται η οικογένειά του, ενώ οι γονείς του δεν έχουν ταξιδέψει ακόμη στο Μαϊάμι.
  • Ο Σταύρος είναι αισιόδοξος και χαμογελάει, όπως φαίνεται σε φωτογραφία από το νοσοκομείο.

Αγωνία επικρατεί για την κατάσταση της υγείας του 22χρονου παίκτη του Survivor, Σταύρου Φλώρου, ο οποίος ακρωτηριάστηκε στο αριστερό του πόδι μετά από τραυματισμό του από προπέλα ταχύπλοου, την ώρα που ψάρευε στον Άγιο Δομίνικο, με ακόμη έναν συμπαίκτη του. 

Survivor: Τα ουρλιαχτά του Μάνου Μαλλιαρού έσωσαν τον Σταύρο Φλώρο

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο Γιώργος Λιάγκας στον αέρα της εκπομπής «Το Πρωινό», ο νεαρός θα μεταφερθεί σε στρατιωτικό νοσοκομείο στο Μαϊάμι, το οποίο απέχει από τον Άγιο Δομίνικο, με πτήση μιάμισης ώρας. Στο πλευρό του 22χρονου Σταύρου βρίσκονται η αδελφή του, ο γαμπρός του, ο θείος και η θεία του. 

Survivor: «Μαμά τι να στεναχωριέμαι; Ζω» - Όσα είπε η Σταύρος Φλώρος

«Το παιδί είναι καλά. Έχει διαφύγει τον κίνδυνο ξεκάθαρα. Το πόδι δεν έχει αποκατασταθεί, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στο δεξί πόδι με τον αστράγαλο κι έχουν βρει έναν πολύ καλό Έλληνα γιατρό στο Μαϊάμι, όπου θα του κάνει τη μία ή τις περισσότερες αν χρειαστούν εγχειρήσεις. Υπάρχει ελπίδα ότι θα αποκατασταθεί πλήρως η κατάσταση στο ένα πόδι. Όχι ότι θα περπατήσει με το ένα πόδι αύριο. Θα μπουν καρφιά, μπορεί να χρειαστεί και προσθετικό κομμάτι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @stavrosflo

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στα μηνύματα που λαμβάνει από τον κόσμο, καθώς προκάλεσε εντύπωση γιατί δεν πήγαν οι γονείς κοντά στο παιδί.

«Το θέμα είναι λοιπόν τώρα αν θα πάνε οι γονείς, αν θα καταφέρουν να πάνε στο Μαϊάμι. Δεν το γνωρίζω και να το γνώριζα δεν μπορώ να το πω, μη με ρωτάτε. Είναι προσωπικά τα θέματα και εμένα μου κάνει εντύπωση, φαντάζομαι κάποιοι λόγοι θα υπάρχουν για να μην είναι οι γονείς κοντά στο παιδί που ακρωτηριάστηκε. Δε σημαίνει ότι δεν αγαπάνε ή δε σκέφτονται με πόνο αυτό που έπαθε το παιδί τους και με αγωνία. Κάποιοι άλλοι λόγοι τους κρατάνε δυστυχώς, ακόμα στην Ελλάδα».

H φωτογραφία με τον Σταύρο Φλώρο από το νοσοκομείο/ instagram

H φωτογραφία με τον Σταύρο Φλώρο από το νοσοκομείο/ instagram

Σύμφωνα με όσα είπε η μητέρα του, ο Σταύρος είναι αισιόδοξος και χαρούμενος που ζει. Αυτό δείχνει και η φωτογραφία που κυκλοφορεί στα social media και δείχνει χαμογελαστό τον 22χρονο από το κρεβάτι του νοσοκομείο, καθώς συνομιλεί με βιντεοκλήση με τη συμπαίκτριά του, Μαντίσα Τσότσα.

«Σας ευχαριστώ όλους για τη στήριξη σας!!! Οι σκέψεις μου είναι με τον Σταύρο και την οικογένεια του», έγραψε στη λεζάντα του βίντεο που δημοσίευσε. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΛΩΡΟΣ
 |
SURVIVOR
 |
ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ
 |
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
 |
ΜΑΪΑΜΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top