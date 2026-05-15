Οι πληροφορίες που μετέδωσε ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή Το Πρωινό για τη μεταφορά του Σταύρου Φλώρου σε στρατιωτικό νοσοκομείο στο Μαϊάμι

Αγωνία επικρατεί για την κατάσταση της υγείας του 22χρονου παίκτη του Survivor, Σταύρου Φλώρου, ο οποίος ακρωτηριάστηκε στο αριστερό του πόδι μετά από τραυματισμό του από προπέλα ταχύπλοου, την ώρα που ψάρευε στον Άγιο Δομίνικο, με ακόμη έναν συμπαίκτη του.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο Γιώργος Λιάγκας στον αέρα της εκπομπής «Το Πρωινό», ο νεαρός θα μεταφερθεί σε στρατιωτικό νοσοκομείο στο Μαϊάμι, το οποίο απέχει από τον Άγιο Δομίνικο, με πτήση μιάμισης ώρας. Στο πλευρό του 22χρονου Σταύρου βρίσκονται η αδελφή του, ο γαμπρός του, ο θείος και η θεία του.

«Το παιδί είναι καλά. Έχει διαφύγει τον κίνδυνο ξεκάθαρα. Το πόδι δεν έχει αποκατασταθεί, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στο δεξί πόδι με τον αστράγαλο κι έχουν βρει έναν πολύ καλό Έλληνα γιατρό στο Μαϊάμι, όπου θα του κάνει τη μία ή τις περισσότερες αν χρειαστούν εγχειρήσεις. Υπάρχει ελπίδα ότι θα αποκατασταθεί πλήρως η κατάσταση στο ένα πόδι. Όχι ότι θα περπατήσει με το ένα πόδι αύριο. Θα μπουν καρφιά, μπορεί να χρειαστεί και προσθετικό κομμάτι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στα μηνύματα που λαμβάνει από τον κόσμο, καθώς προκάλεσε εντύπωση γιατί δεν πήγαν οι γονείς κοντά στο παιδί.

«Το θέμα είναι λοιπόν τώρα αν θα πάνε οι γονείς, αν θα καταφέρουν να πάνε στο Μαϊάμι. Δεν το γνωρίζω και να το γνώριζα δεν μπορώ να το πω, μη με ρωτάτε. Είναι προσωπικά τα θέματα και εμένα μου κάνει εντύπωση, φαντάζομαι κάποιοι λόγοι θα υπάρχουν για να μην είναι οι γονείς κοντά στο παιδί που ακρωτηριάστηκε. Δε σημαίνει ότι δεν αγαπάνε ή δε σκέφτονται με πόνο αυτό που έπαθε το παιδί τους και με αγωνία. Κάποιοι άλλοι λόγοι τους κρατάνε δυστυχώς, ακόμα στην Ελλάδα».

H φωτογραφία με τον Σταύρο Φλώρο από το νοσοκομείο/ instagram

Σύμφωνα με όσα είπε η μητέρα του, ο Σταύρος είναι αισιόδοξος και χαρούμενος που ζει. Αυτό δείχνει και η φωτογραφία που κυκλοφορεί στα social media και δείχνει χαμογελαστό τον 22χρονο από το κρεβάτι του νοσοκομείο, καθώς συνομιλεί με βιντεοκλήση με τη συμπαίκτριά του, Μαντίσα Τσότσα.

«Σας ευχαριστώ όλους για τη στήριξη σας!!! Οι σκέψεις μου είναι με τον Σταύρο και την οικογένεια του», έγραψε στη λεζάντα του βίντεο που δημοσίευσε.