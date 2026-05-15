Δείτε το ρεπορτάζ της εκπομπής Αλήθειες με τη Ζήνα- Τι είπαν οι γονείς των έξι ανηλίκων, η δικηγόρος της οικογένειας και η αντιδήμαρχος Περιστερίου

Ερωτήματα και ανησυχία προκαλεί η υπόθεση των έξι ανήλικων παιδιών που μετά από καταγγελία διαπιστώθηκε ότι ζούσαν υπό άθλιες συνθήκες σε δώμα στο Περιστέρι μαζί με τους γονείς τους. Ο 37χρονος και η 33χρονη, η οποία είναι έγκυος στο 7ο παιδί τους, καταδικάστηκαν σε 16 μήνες με αναστολή για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο. Οι γονείς τοποθετήθηκαν μιλώντας μέσω της εκπομπής Αλήθειες με τη Ζήνα.

Περιστέρι: Τι λέει η 33χρονη μητέρα

«Τα παιδιά μου είναι όλη μου η ζωή. Αφιέρωσα τη ζωή μου αποκλειστικά στο μεγάλωμα των παιδιών μου.

Ζητώ από την πολιτεία να με βοηθήσει, δείχνοντας το κοινωνικό της πρόσωπο, προκειμένου να εξασφαλίσω έναν χώρο στέγασης για την οικογένειά μου και όχι να μου αφαιρέσουν την επιμέλεια των παιδιών μου και αυτά να μεγαλώσουν χωρίς τα αδέλφια τους σε ξένες οικογένειες»

Περιστέρι: Τι λέει ο 37χρονος πατέρας

«Η οικογένεια που δημιούργησα με τη σύζυγό μου είναι όλη μου η ζωή. Εργάζομαι αδιάλειπτα και σκληρά για να προσφέρω ό,τι καλύτερο μπορώ στα 6 παιδιά μου, αναγκασμένος να εργάζομαι το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, χωρίς να παραπονεθώ ποτέ γι' αυτό. Είμαστε μια δεμένη και αγαπημένη οικογένεια. Το περιστατικό το οποίο ήρθε στη δημοσιότητα δεν ήταν σε καμία περίπτωση ένας μόνιμος τρόπος ζωής.

Αναγκαστήκαμε να φιλοξενηθούμε για μερικές ημέρες στο δώμα, μέχρι να ολοκληρωθεί η μετοίκησή μας στο νέο μας σπίτι.

Δυστυχώς, περιστατικά ασθένειας, γαστρεντερίτιδα, τα οποία έπληξαν την οικογένειά μου, ήταν αυτά τα οποία εκδηλώθηκαν ως μεμονωμένο συμβάν, το οποίο δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει μόνη της η σύζυγός μου με 6 παιδιά μέσα στο μικρό αυτό σπίτι.

Ζητώ την εκδήλωση του κοινωνικού προσώπου της πολιτείας και αντί για έναν δριμύ κατηγορώ, ας μας συνδράμει ως οφείλει για να κρατήσουμε δεμένη την οικογένειά μας προς όφελος της ομαλής ψυχοσωματικής ανάπτυξης των παιδιών μας»

Η οικογένεια ζούσε για κάποιο διάστημα στους Λειψούς κι έπρεπε να επιστρέψει στην Αθήνα, όπου μετοίκησε τον περασμένο Οκτώβριο. Ήρθαν στην Αθήνα κοντά στο Πάσχα. Εκπαιδευτικός από τους Λειψούς είπε στην εκπομπή πως η κοινωνία του νησιού αλλά και το σχολικό περιβάλλον ήταν στο πλευρό της οικογένειας. Τα παιδιά δεν είχαν την εικόνα που περιγράφεται σήμερα όσο βρίσκονταν στο νησί και πως εκεί υπήρχε και η βοήθεια από τη γιαγιά.

Στο πλευρό της οικογένειας ήταν και οι κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου Περιστερίου. Όπως είπε η αντιδήμαρχος Μαίρη Τσιώτα, η οικογένεια είναι γνωστή στην περιοχή και οι υπηρεσίες βοηθούν από το 2021.

«Το 2021, δόθηκε ένα σήμα από τον τότε διευθυντή του σχολείου που φοιτούσαν τα μεγάλα παιδιά, ότι υπάρχουν σημάδια παραμέλησης. Άμεσα η κοινωνική υπηρεσία μετέβη στο τότε οίκημα το οποίο έμενε η οικογένεια, διαπίστωσε πραγματικά σημάδια παραμέλησης, αλλά προφανώς και σημάδια παρεμφερή με αυτά που βρήκαν τώρα, έδωσε την έκθεσή της στον εισαγγελέα, ο οποίος τότε διέταξε αφαίρεση των παιδιών και προφανώς εξέταση των γονιών από ειδικούς επιστήμονες.

Μετά από περίπου 8 μήνες, ο ίδιος εισαγγελέας, πειθόμενος από τις ιατρικές γνωματεύσεις αλλά και από τις υποσχέσεις των γονιών ότι τα παιδιά θα τα έχουν έτσι όπως πρέπει, έδωσε πίσω τα παιδιά. Την εποχή εκείνη το σπίτι, το τότε σπίτι τους, έγινε ανθρώπινο, καθαρίστηκε, βοήθησαν σε αυτό πάρα πολύ. Η κοινωνική υπηρεσία είχε την υποχρέωση των τακτικών επισκέψεων και της συνδρομής. Σιτίζονταν για δύο περίπου χρόνια. Γενικά είχανε μια δυσκολία συνεννόησης, δηλαδή είχανε μία αποστροφή προς τις επισκέψεις της κοινωνικής υπηρεσίας και κάποια στιγμή ανακοινώσανε ότι φεύγουνε για Λειψούς, προκειμένου να ζήσουνε στον τόπο της μητέρας. Η επαφή μας με τους Λειψούς ήτανε μέσω της διευθύντριας του σχολείου, ανακοινώσαμε εμείς στον εισαγγελέα την πρόθεσή τους, ως υποχρεούμαστε σαν κοινωνική υπηρεσία. Η επαφή η δική μας, ακόμα και ανθρώπινα, ήτανε με τη διευθύντρια του σχολείου στους Λειψούς

Να ξέρετε ότι και η εδώ κοινωνία τους στήριζε. Δεν ήτανε μόνο ο Δήμος, δηλαδή θα μπορούσανε να έχουνε μια πολύ καλή ζωή. Άλλωστε και εδώ έχουν οικογενειακό περιβάλλον. Γνωρίζουμε την οικογένεια του πατέρα, η μητέρα του, η αείμνηστη, υπήρξε υπάλληλος στο Δήμο Περιστερίου, εξαιρετικοί άνθρωποι. Και ξέρετε, θέλω να πω ότι η προσπάθεια όλων, και ίσως είναι αυτό προς το σωστό δρόμο, δεν είναι να χωρίζουμε τις οικογένειες, αλλά να προσπαθούμε να τις έχουμε ενωμένες. Οι προσπάθειες της κοινωνικής υπηρεσίας, κατόπιν των εντολών του εισαγγελέα, ήταν συγκεκριμένες. Εμείς θέλουμε να ενώσουμε οικογένειες, να ενώνουμε. Σε κάθε περίπτωση βέβαια, αυτό το κρίνει ο εισαγγελέας και οι αρμόδιοι», ανέφερε η αντιδήμαρχος.