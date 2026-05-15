Η Ελένη Μενεγάκη επέστρεψε στα social media με καλοκαιρινή ανάρτηση στο Instagram, την Παρασκευή 15 Μαΐου, συγκεντρώνοντας χιλιάδες likes και σχόλια από τους εκατομμύρια followers της.

Η παρουσιάστρια, που απουσιάζει για δεύτερη διαδοχική χρονιά από την τηλεόραση, παραμένει ενεργή στα social media και κρατά σταθερή επαφή με το κοινό της. Στην τελευταία της ανάρτηση μοιράστηκε σειρά φωτογραφιών με καλοκαιρινή αισθητική, στις οποίες ποζάρει ξαπλωμένη και χαλαρή.

Στη λεζάντα έγραψε «Summer version of me». Σύμφωνα με τις αναρτήσεις που δημοσίευσε, οι εικόνες της απέσπασαν άμεσα χιλιάδες likes και πολλά σχόλια, με φίλους και γνωστά πρόσωπα να της στέλνουν καρδιές και κομπλιμέντα για την εμφάνισή της.

Η ανάρτηση τη Ελένης Μενεγάκη

Η ίδια φαίνεται να περνά μια πιο ήρεμη καθημερινότητα μακριά από την τηλεοπτική πίεση, δίνοντας περισσότερο χρόνο στην οικογένειά της και στις προσωπικές της στιγμές. Παρά την απουσία της από τη μικρή οθόνη, το ενδιαφέρον γύρω από το όνομά της παραμένει έντονο.

Ελένη Μενεγάκη: Η διάψευση για τα δημοσιεύματα

Η νέα ανάρτηση ήρθε μετά από δημοσιεύματα και φήμες που την ήθελαν να έχει χωρίσει από τον Μάκη Παντζόπουλο. Η Ελένη Μενεγάκη απάντησε με δημόσια ανακοίνωση στα social media, απορρίπτοντας κατηγορηματικά όσα γράφτηκαν για την προσωπική της ζωή.

Στην ανάρτησή της ανέφερε: «Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορούν σε ιστοσελίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και σε τηλεοπτικές εκπομπές αναφορές και «πληροφορίες» που αφορούν την προσωπική μου ζωή. Οφείλω να δηλώσω ξεκάθαρα ότι πρόκειται για απολύτως ψευδή και ανυπόστατα δημοσιεύματα. Στα 30 χρόνια της επαγγελματικής μου πορείας δεν έχω επιλέξει ποτέ να απαντώ σε φήμες ούτε να εκθέτω την προσωπική μου ζωή στη δημόσια συζήτηση. Η στάση αυτή παραμένει η ίδια και σήμερα. Με τον σύζυγό μου πορευόμαστε μαζί εδώ και 17 χρόνια, με σεβασμό στην οικογένειά μας και χωρίς ποτέ να έχουμε δώσει το παραμικρό δικαίωμα για τέτοιου είδους σενάρια. Η αναπαραγωγή ανυπόστατων ισχυρισμών που αφορούν την οικογένειά μου – και ιδιαίτερα όταν σε αυτή υπάρχει και ένα μικρό παιδί – ξεπερνά κάθε όριο. Η προσωπική μου ζωή δεν αποτελεί θέμα δημόσιου σχολιασμού. Το θέμα τελειώνει εδώ. Σε διαφορετική περίπτωση, επιφυλάσσομαι για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός μου απέναντι σε όσους συνεχίζουν να διακινούν ή να αναπαράγουν ψευδή και συκοφαντικά δημοσιεύματα».

Η Ελένη Μενεγάκη με τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο /Φωτογραφία Instagram

Η ίδια διατηρεί χαμηλούς τόνους σε ό,τι αφορά την προσωπική της ζωή, ενώ συνεχίζει να επικοινωνεί με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσα από συχνές αναρτήσεις. Στις πρόσφατες φωτογραφίες της εμφανίζεται επίσης η βέρα της στο αριστερό χέρι, στοιχείο που καταγράφηκε στις εικόνες και συνδέθηκε από τα δημοσιεύματα με τη σχέση της με τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο.

Ελένη Μενεγάκη: Το ενδιαφέρον για την επιστροφή της

Παρά το γεγονός ότι βρίσκεται εκτός τηλεόρασης, η Ελένη Μενεγάκη εξακολουθεί να απασχολεί το κοινό της και να γίνεται θέμα συζήτησης με κάθε νέα της κίνηση στα social media. Οι τηλεθεατές εξακολουθούν να περιμένουν την επιστροφή της, ενώ η ίδια, μέσα από το Instagram, διατηρεί ζωντανή την παρουσία της και τη σχέση της με το κοινό που τη στηρίζει εδώ και δεκαετίες.