Ελένη Μενεγάκη: Το Ελενάκι θέλει... καλοκαιράκι - Η νέα της ανάρτηση

Η «βασίλισσα» της TV πιο όμορφη και καλοκαιρινή από ποτέ!

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.05.26 , 18:42 Renault Clio EcoG TURBO 120 EDC: Κορυφαια οικονομία με bi-fuel κινητήρα
15.05.26 , 18:40 Cash or Trash: Η Έρμα Στυλιανίδη αποκάλυψε την πρόταση γάμου που δέχτηκε!
15.05.26 , 18:39 Νέα Αριστερά: Αποχώρησε βουλευτής ενόψει του κόμματος Τσίπρα
15.05.26 , 18:28 Θρίλερ με την εξαφάνιση του 6χρονου Νόελ - Βρέθηκαν ανθρώπινα λείψανα
15.05.26 , 18:28 Τελευταία ευκαιρία να δεις τον Moby, μάθε άμεσα τις νέες επιλογές
15.05.26 , 18:26 Cash or Trash: Θα καταφέρει η Άντα Πανά να πάρει τον καναπέ της Σταματίας;
15.05.26 , 18:15 Τραμπ – Σι Τζινπίνγκ: Συμφωνίες δισεκατομμυρίων και γεωπολιτικό παζάρι
15.05.26 , 18:08 Ελένη Μενεγάκη: Το Ελενάκι θέλει... καλοκαιράκι - Η νέα της ανάρτηση
15.05.26 , 17:55 Γερμανού: Αποκάλυψε τη ντροπιαστική ιστορία πίσω από ένα τραγούδι της
15.05.26 , 17:21 Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Βγήκαν τα αποτελέσματα
15.05.26 , 17:08 Συνέδρια ΝΔ: Από τη Χαλκιδική στο 16ο Συνέδριο στα Σπάτα που ξεκινά σήμερα
15.05.26 , 16:59 Eurovision Village: Πού δίνει ο κόσμος τους 12 πόντους
15.05.26 , 16:56 Αλλάζει ο καιρός: Έρχονται βροχές, καταιγίδες και αφρικανική σκόνη
15.05.26 , 15:53 Εurovision 2026: Με τι σειρά θα εμφανιστούν ο Akylas και η Αντιγόνη
15.05.26 , 15:33 Τα Φαντάσματα: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα - Η ανάρτηση του Αυγουστίδη
ΣΚΑΪ: Δε συνεχίζει η Βίδου - Αναλαμβάνει η Φλυτζάνη τη θέση της Κοσιώνη
Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Βγήκαν τα αποτελέσματα
Τσιμτσιλή: «Είμαι ισοβίως ευγνώμων στη Λένα Μαντά για το πρώτο μου βιβλίο»
Σία Κοσιώνη: Η αποκάλυψη της Σκορδά για τη συνεργασία με τον Χατζηνικολάου
Χρηστίδου: ​Το παραδοσιακό φαγητό που ετοίμασε στο σπίτι της
Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση
MasterChef 2026: Αυτή είναι η μπριγάδα που κέρδισε με μικρή διαφορά
Ευαγγελία Συριοπούλου: Η ηλικία, ο σύζυγος, τα παιδιά και τα καλλιστεία
Η φωτογραφία του Σταύρου Φλώρου από το νοσοκομείο - Φεύγει για Μαϊάμι
MasterChef: Στενεύει ο κλοιός - Μία ακόμα αποχώρηση τη Δευτέρα
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε παλιότερ βίντεο για την Ελένη Μενεγάκη από το Breakfast@star

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελένη Μενεγάκη ανάρτησε καλοκαιρινές φωτογραφίες στο Instagram, συγκεντρώνοντας χιλιάδες likes και σχόλια.
  • Απέχει από την τηλεόραση για δεύτερη χρονιά, αλλά παραμένει ενεργή στα social media, διατηρώντας επαφή με το κοινό της.
  • Δημοσίευσε ανακοίνωση διαψεύδοντας φήμες για χωρισμό από τον Μάκη Παντζόπουλο, χαρακτηρίζοντας τα δημοσιεύματα ψευδή.
  • Η προσωπική της ζωή παραμένει ιδιωτική, ενώ η βέρα της καταγράφηκε στις πρόσφατες φωτογραφίες.
  • Το ενδιαφέρον για την επιστροφή της στην τηλεόραση παραμένει έντονο, με τους τηλεθεατές να την περιμένουν.

Η Ελένη Μενεγάκη επέστρεψε στα social media με καλοκαιρινή ανάρτηση στο Instagram, την Παρασκευή 15 Μαΐου, συγκεντρώνοντας χιλιάδες likes και σχόλια από τους εκατομμύρια followers της.

Ελένη Μενεγάκη: Το Ελενάκι θέλει... καλοκαιράκι - Η νέα της ανάρτηση

Η παρουσιάστρια, που απουσιάζει για δεύτερη διαδοχική χρονιά από την τηλεόραση, παραμένει ενεργή στα social media και κρατά σταθερή επαφή με το κοινό της. Στην τελευταία της ανάρτηση μοιράστηκε σειρά φωτογραφιών με καλοκαιρινή αισθητική, στις οποίες ποζάρει ξαπλωμένη και χαλαρή.

Ελένη Μενεγάκη: Casual chic με κόκκινο jacket και…βόλτες στη φύση!

Στη λεζάντα έγραψε «Summer version of me». Σύμφωνα με τις αναρτήσεις που δημοσίευσε, οι εικόνες της απέσπασαν άμεσα χιλιάδες likes και πολλά σχόλια, με φίλους και γνωστά πρόσωπα να της στέλνουν καρδιές και κομπλιμέντα για την εμφάνισή της.

Η ανάρτηση τη Ελένης Μενεγάκη

Η ίδια φαίνεται να περνά μια πιο ήρεμη καθημερινότητα μακριά από την τηλεοπτική πίεση, δίνοντας περισσότερο χρόνο στην οικογένειά της και στις προσωπικές της στιγμές. Παρά την απουσία της από τη μικρή οθόνη, το ενδιαφέρον γύρω από το όνομά της παραμένει έντονο.

Ελένη Μενεγάκη: Η διάψευση για τα δημοσιεύματα

Η νέα ανάρτηση ήρθε μετά από δημοσιεύματα και φήμες που την ήθελαν να έχει χωρίσει από τον Μάκη Παντζόπουλο. Η Ελένη Μενεγάκη απάντησε με δημόσια ανακοίνωση στα social media, απορρίπτοντας κατηγορηματικά όσα γράφτηκαν για την προσωπική της ζωή.

Ελένη Μενεγάκη: «Θέλω να είμαι ο λόγος που χαμογελάς»

Στην ανάρτησή της ανέφερε: «Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορούν σε ιστοσελίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και σε τηλεοπτικές εκπομπές αναφορές και «πληροφορίες» που αφορούν την προσωπική μου ζωή. Οφείλω να δηλώσω ξεκάθαρα ότι πρόκειται για απολύτως ψευδή και ανυπόστατα δημοσιεύματα. Στα 30 χρόνια της επαγγελματικής μου πορείας δεν έχω επιλέξει ποτέ να απαντώ σε φήμες ούτε να εκθέτω την προσωπική μου ζωή στη δημόσια συζήτηση. Η στάση αυτή παραμένει η ίδια και σήμερα. Με τον σύζυγό μου πορευόμαστε μαζί εδώ και 17 χρόνια, με σεβασμό στην οικογένειά μας και χωρίς ποτέ να έχουμε δώσει το παραμικρό δικαίωμα για τέτοιου είδους σενάρια. Η αναπαραγωγή ανυπόστατων ισχυρισμών που αφορούν την οικογένειά μου – και ιδιαίτερα όταν σε αυτή υπάρχει και ένα μικρό παιδί – ξεπερνά κάθε όριο. Η προσωπική μου ζωή δεν αποτελεί θέμα δημόσιου σχολιασμού. Το θέμα τελειώνει εδώ. Σε διαφορετική περίπτωση, επιφυλάσσομαι για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός μου απέναντι σε όσους συνεχίζουν να διακινούν ή να αναπαράγουν ψευδή και συκοφαντικά δημοσιεύματα».

Η Ελένη Μενεγάκη με τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο

Η Ελένη Μενεγάκη με τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο /Φωτογραφία Instagram

Η ίδια διατηρεί χαμηλούς τόνους σε ό,τι αφορά την προσωπική της ζωή, ενώ συνεχίζει να επικοινωνεί με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσα από συχνές αναρτήσεις. Στις πρόσφατες φωτογραφίες της εμφανίζεται επίσης η βέρα της στο αριστερό χέρι, στοιχείο που καταγράφηκε στις εικόνες και συνδέθηκε από τα δημοσιεύματα με τη σχέση της με τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο.

Ελένη Μενεγάκη: Το ενδιαφέρον για την επιστροφή της

Παρά το γεγονός ότι βρίσκεται εκτός τηλεόρασης, η Ελένη Μενεγάκη εξακολουθεί να απασχολεί το κοινό της και να γίνεται θέμα συζήτησης με κάθε νέα της κίνηση στα social media. Οι τηλεθεατές εξακολουθούν να περιμένουν την επιστροφή της, ενώ η ίδια, μέσα από το Instagram, διατηρεί ζωντανή την παρουσία της και τη σχέση της με το κοινό που τη στηρίζει εδώ και δεκαετίες.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΕΝΗ ΜΕΝΕΓΑΚΗ
 |
ΜΑΚΗΣ ΠΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top