Η Σίσσυ Χρηστίδου έδειξε τα λαχταριστά γεμιστά που ετοίμασε στο σπίτι, αποκαλύπτοντας για ακόμη μία φορά την αγάπη της για τη σωστή διατροφή και τη γυμναστική. Τα κιλά που έχασε και η μεγάλη αλλαγή στην καθημερινότητά της.

Η Σίσσυ Χρηστίδου μπορεί να έχει ένα εξαιρετικά απαιτητικό επαγγελματικό πρόγραμμα, ωστόσο δεν σταματά ποτέ να φροντίζει τον εαυτό της αλλά και τα παιδιά της.

Η γνωστή παρουσιάστρια, που το τελευταίο διάστημα έχει αλλάξει ριζικά τις συνήθειές της τόσο σε επίπεδο διατροφής όσο και άσκησης, ανέβασε ένα νέο story στο Instagram καταφέροντας να τραβήξει για ακόμη μια φορά τα βλέμματα των ακολούθων της.

Αυτή τη φορά δεν ήταν κάποιο τηλεοπτικό backstage ούτε κάποια glamorous εμφάνιση, αλλά ένα άκρως οικογενειακό στιγμιότυπο από την κουζίνα του σπιτιού της. Η παρουσιάστρια έδειξε πως ετοίμαζε παραδοσιακά γεμιστά, με δύο διαφορετικά είδη πιπεριάς, ντομάτες αλλά και πατάτες, αποδεικνύοντας πως λατρεύει τη σπιτική μαγειρική και τις υγιεινές συνταγές.

Η Σίσσυ Χρηστίδου έχει αποδείξει πολλές φορές ότι, παρά τις υποχρεώσεις της, παραμένει μία γυναίκα που αγαπά το σπίτι και φροντίζει να δημιουργεί ένα ζεστό και υγιές περιβάλλον για τα παιδιά της.

Σίσσυ Χρηστίδου: Η θεαματική αλλαγή στην εμφάνισή της

Το τελευταίο διάστημα η παρουσιάστρια έχει εντυπωσιάσει με τη σιλουέτα της, καθώς έχει χάσει περίπου 20 κιλά, κάτι που φαίνεται ξεκάθαρα τόσο στις τηλεοπτικές της εμφανίσεις όσο και στις φωτογραφίες που δημοσιεύει στα social media.

Η παρουσιάστρια απέκτησε αναλογίες μοντέλου υιοθετώντας πιο υγιεινές συνήθειες ενώ η ίδια έχει μοιραστεί τις λεπτομέρειες της προσπάθειάς της. Η απώλεια κιλών δεν βασίστηκε σε κάποιο χειρουργείο ή ενέσιμα, όπως έχει δηλώσει η ίδια. Στον αντίποδα ακολούθησε ένα συγκεκριμένο διατροφικό πρόγραμμα που εφάρμοζε και στο παρελθόν, συνδυάζοντάς το με καλή ενυδάτωση και σωματική άσκηση.

Η ίδια δεν έχει κρύψει ποτέ ότι η αλλαγή αυτή δεν ήρθε από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά ήταν αποτέλεσμα πειθαρχίας, σωστής διατροφής και συστηματικής άσκησης.

Σε παλαιότερες δηλώσεις της είχε παραδεχτεί πως χρειάστηκε να αλλάξει εντελώς τη σχέση της με το φαγητό και να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στις ανάγκες του οργανισμού της. Μάλιστα είχε αναφέρει πως δεν ακολουθεί εξαντλητικές δίαιτες, αλλά προσπαθεί να τρέφεται ισορροπημένα, επιλέγοντας τροφές που της δίνουν ενέργεια και ευεξία.

Η ίδια έχει εξηγήσει πως σημαντικό ρόλο στην αλλαγή της εικόνας της έπαιξε και η ψυχολογία της, αφού όταν ένας άνθρωπος αισθάνεται καλά εσωτερικά, αυτό αντανακλάται και εξωτερικά. Η παρουσιάστρια έχει μιλήσει αρκετές φορές για την ανάγκη να αγαπάμε το σώμα μας χωρίς υπερβολές και ακραίες στερήσεις, στέλνοντας ένα πολύ θετικό μήνυμα στις γυναίκες που την ακολουθούν.

Παλεύω συνεχώς με τα κιλά μου

Η Σίσσυ Χρηστίδου είχε μιλήσει στον Ανέστη Ευαγγελόπουλο και στο vidcast του, Anestea για το θέμα του βάρους της. Συγκεκριμένα, είχε αναφέρει: «Είμαι ένας άνθρωπος που παλεύει με το βάρος. Δεν ξέρω γιατί τώρα έκανε παραπάνω θόρυβο. Ξεκίνησε γύρω στη εφηβεία που πρώτη φορά πήρα κιλά, έκανα για πρώτη φορά δίαιτα. Η πρώτη φορά που πήρα 40 κιλά ήταν στην πρώτη μου εγκυμοσύνη. Ζορίστηκα. Τα έχασα. Πάλι στην άλλη εγκυμοσύνη πήρα 35 κιλά. Μετά πάλι τα έχασα. Σε δύσκολες φάσεις, παίρνω κιλά. Τρώω για συναισθηματικούς λόγους. Πέρασα μία πάρα πολύ δύσκολη περίοδο πέρυσι».

«Τώρα μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση, ήμουν ενεργή στα social το καλοκαίρι. Καταλαβαίνω ότι αυτή η μεγάλη διαφορά στην εμφάνιση φάνηκε επειδή δεν ήμουν δύο μήνες στη τηλεόραση. Την προσπάθεια να χάσω τα κιλά την είχα ξεκινήσει από το Πάσχα. Έχασα 3-4 κιλά το μήνα. Παρόλα αυτά δεν περίμενα τέτοιες αντιδράσεις, αρνητικές σε σχέση με την εικόνα μου. Δέχτηκα πάρα πολλά αρνητικά σχόλια, επικεντρώθηκαν στο τι έκανα στο πρόσωπό μου. Διακοπές έκανα, όχι πλαστικές. Το σκέφτηκα μήπως πρέπει να κάνω πλαστικές μετά από αυτά τα σχόλια! Άκουγα σχόλια για το βάρος μου πριν, όχι για το πρόσωπό μου.

Επικοινωνώ αυτά που κάνω, είμαι ανοιχτή, έχω κάνει botox live στο youtube. Κάνω κάθε μήνα πράγματα», πρόσθεσε η Σίσσυ Χρηστίδου και συνέχισε: «Άκουσα ότι έκανα χειρουργείο, ενέσεις, πράγματα φοβερά. Στο instagram είπα τι έχω κάνει. Κάνω την ευηδιο διατροφή. 17 χρόνια πριν την έκανα πρώτη φορά. Είναι μία μέθοδος ιατρική, δεν την αποδέχονται όλοι γιατί έχει σκευάσματα. Δεν είναι η κλασική διατροφή.

Έχω προσπαθήσει πολλές φορές με το "κοτόπουλο - σαλάτα" και δεν τα έχω καταφέρει, δεν έχω την πειθαρχία, την τόσο μεγάλη θέληση, δεν έχω την ανασφάλεια, είμαι οκέι και με παραπάνω κιλά. Η μέθοδος αυτή είναι πολύ συγκεκριμένη, πρώτη φορά είπα ότι το κάνω πριν 2 χρόνια που είχαμε καταφέρει σημαντική απώλεια. Είναι μία μέθοδος που έχει μέσα πατατάκια, σοκολάτες, κρουασάν, δεν είναι στερητική».

Σίσσυ Χριστίδου: Η αγάπη της για τη γυμναστική και την ευεξία

Πέρα όμως από τη διατροφή, η Σίσσυ Χρηστίδου είναι γνωστό πως είναι φανατική υποστηρίκτρια της γυμναστικής και της υγιεινής ζωής γενικότερα. Η ίδια προσπαθεί να εντάσσει την άσκηση στην καθημερινότητά της όσο φορτωμένο κι αν είναι το πρόγραμμά της, καθώς θεωρεί πως η φυσική κατάσταση συνδέεται άμεσα και με την ψυχική ισορροπία.

Δεν είναι λίγες οι φορές που έχει δημοσιεύσει στιγμιότυπα είτε από το γυμναστήριο είτε από προπονήσεις στο σπίτι, δείχνοντας πως η άσκηση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής της. Άνθρωποι από το περιβάλλον της μάλιστα αναφέρουν πως είναι ιδιαίτερα πειθαρχημένη όταν βάζει έναν στόχο, κάτι που φάνηκε και στην εντυπωσιακή μεταμόρφωσή της.

Το γεγονός ότι επιλέγει να μαγειρεύει σπιτικά φαγητά, όπως τα παραδοσιακά γεμιστά που έδειξε στο Instagram, αποδεικνύει ότι για εκείνη η υγιεινή ζωή αποτελεί πλέον καθημερινή φιλοσοφία ζωής.

Και μπορεί οι περισσότεροι να τη γνωρίζουν μέσα από την τηλεόραση, όμως η Σίσσυ Χρηστίδου φαίνεται πως στην προσωπική της ζωή είναι μια γυναίκα που δίνει μεγάλη σημασία στο σπίτι, στην οικογένεια και στη φροντίδα των ανθρώπων που αγαπά.