Χρηστίδου: ​Το παραδοσιακό φαγητό που ετοίμασε στο σπίτι της

Η υγιεινή διατροφή και η απώλεια των 20 κιλών

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.05.26 , 14:47 Τελευταίο κουδούνι σήμερα για τα Λύκεια - Πότε κλείνουν Γυμνάσια & Δημοτικά
15.05.26 , 14:36 Κώνστα:“Ανακρίνει” τον Λάμπρο Κωνσταντάρα για Γεωργαντά και Ουγγαρέζο
15.05.26 , 14:35 «Δεν έχει μιλήσει ο Μάνος με τον Σταύρο. Δεν το επιτρέπουν οι γιατροί»
15.05.26 , 14:32 Ευαγγελία Συριοπούλου: Η ηλικία, ο σύζυγος, τα παιδιά και τα καλλιστεία
15.05.26 , 14:30 Κατερίνα Βρανά: «Τρελαίνομαι να ακούω ξένους να λένε... Ferto»
15.05.26 , 14:18 Γεωργιάδου: «Ο Akylas είναι ολόκληρος τέχνη, ζει το όνειρό του»
15.05.26 , 14:16 Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις: Η έναρξη και οι διαδρομές
15.05.26 , 14:00 Απάλλαξε τον εαυτό σου από το κυνήγι του «ζήσαν αυτοί καλά»
15.05.26 , 13:42 Μαντώ: «Όταν έχασα τους γονείς μου, έχασα τον εαυτό μου... ξεριζώθηκα»
15.05.26 , 13:37 Γεροκωνσταντή: «Δεν υπάρχει καλύτερη επιλογή από την Παρθένα Χοροζίδου»
15.05.26 , 13:30 Τσαγκρινού: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένη με τον Akyla, πιστεύω θα το φέρει»
15.05.26 , 13:28 Eurovision 2026: Τα κλάματα, τα ουρλιαχτά και όσα έγιναν στα παρασκήνια
15.05.26 , 13:25 Μάρκος Σεφερλής: «Θα δείτε τον Akyla στο πρόγραμμά μου φέτος»
15.05.26 , 13:25 Μαλδίβες: 5 Ιταλοί πέθαναν σε κατάδυση - Μάνα και κόρη στους νεκρούς
15.05.26 , 13:19 Χρονοπούλου: «Η μητέρα που έχει παιδί με αναπηρία δεν ξεπεζεύει ποτέ»
Τσιμτσιλή: «Είμαι ισοβίως ευγνώμων στη Λένα Μαντά για το πρώτο μου βιβλίο»
Ευαγγελία Συριοπούλου: Η ηλικία, ο σύζυγος, τα παιδιά και τα καλλιστεία
MasterChef: Στενεύει ο κλοιός - Μία ακόμα αποχώρηση τη Δευτέρα
Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση
Αλλαγές στον ANT1: Η αποχώρηση Λιαρέλλη, η Κοσιώνη και ο Παπαδρόσος
Σία Κοσιώνη: Η αποκάλυψη της Σκορδά για τη συνεργασία με τον Χατζηνικολάου
Νέο look για τη Δήμητρα Στογιάννη – Η μεταμόρφωση που συζητήθηκε
Αλέξανδρος Κοψιάλης: «17 χρόνια απέφευγα να κοιταχτώ στον καθρέφτη»
MasterChef 2026: Αυτή είναι η μπριγάδα που κέρδισε με μικρή διαφορά
Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταπέλτης η εισαγγελέας για τους Σερραίους αγρότες
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Instagram/sissychristidou
Η Σίσσυ Χρηστίδου έδειξε τα λαχταριστά γεμιστά που ετοίμασε στο σπίτι, αποκαλύπτοντας για ακόμη μία φορά την αγάπη της για τη σωστή διατροφή και τη γυμναστική. Τα κιλά που έχασε και η μεγάλη αλλαγή στην καθημερινότητά της.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Σίσσυ Χρηστίδου μπορεί να έχει ένα εξαιρετικά απαιτητικό επαγγελματικό πρόγραμμα, ωστόσο δεν σταματά ποτέ να φροντίζει τον εαυτό της αλλά και τα παιδιά της.

 Η γνωστή παρουσιάστρια, που το τελευταίο διάστημα έχει αλλάξει ριζικά τις συνήθειές της τόσο σε επίπεδο διατροφής όσο και άσκησης, ανέβασε ένα νέο story στο Instagram καταφέροντας να τραβήξει για ακόμη μια φορά  τα βλέμματα των ακολούθων της. 

Casual αλλά εκθαμβωτική: Η νέα εμφάνιση της Σίσσυς Χρηστίδου

Αυτή τη φορά δεν ήταν κάποιο τηλεοπτικό backstage ούτε κάποια glamorous εμφάνιση, αλλά ένα άκρως οικογενειακό στιγμιότυπο από την κουζίνα του σπιτιού της. Η παρουσιάστρια έδειξε πως ετοίμαζε παραδοσιακά γεμιστά, με δύο διαφορετικά είδη πιπεριάς, ντομάτες αλλά και πατάτες, αποδεικνύοντας πως λατρεύει τη σπιτική μαγειρική και τις υγιεινές συνταγές.

Σίσσυ Χρηστίδου: Το συστατικό στο πρωινό της που μειώνει την όρεξη!

Η Σίσσυ Χρηστίδου έχει αποδείξει πολλές φορές ότι, παρά τις υποχρεώσεις της, παραμένει μία γυναίκα που αγαπά το σπίτι και φροντίζει να δημιουργεί ένα ζεστό και υγιές περιβάλλον για τα παιδιά της.

Χρηστίδου: ​Το παραδοσιακό φαγητό που ετοίμασε στο σπίτι της

Σίσσυ Χρηστίδου: Η θεαματική αλλαγή στην εμφάνισή της

Το τελευταίο διάστημα η παρουσιάστρια έχει εντυπωσιάσει με τη σιλουέτα της, καθώς έχει χάσει περίπου 20 κιλά, κάτι που φαίνεται ξεκάθαρα τόσο στις τηλεοπτικές της εμφανίσεις όσο και στις φωτογραφίες που δημοσιεύει στα social media.

 Η παρουσιάστρια απέκτησε αναλογίες μοντέλου υιοθετώντας πιο υγιεινές συνήθειες ενώ η  ίδια έχει μοιραστεί τις λεπτομέρειες της προσπάθειάς της. Η απώλεια κιλών δεν βασίστηκε σε κάποιο χειρουργείο ή ενέσιμα, όπως έχει δηλώσει η ίδια. Στον αντίποδα ακολούθησε ένα συγκεκριμένο διατροφικό πρόγραμμα που εφάρμοζε και στο παρελθόν, συνδυάζοντάς το με καλή ενυδάτωση και σωματική άσκηση.

Η ίδια δεν έχει κρύψει ποτέ ότι η αλλαγή αυτή δεν ήρθε από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά ήταν αποτέλεσμα πειθαρχίας, σωστής διατροφής και συστηματικής άσκησης.

Σε παλαιότερες δηλώσεις της είχε παραδεχτεί πως χρειάστηκε να αλλάξει εντελώς τη σχέση της με το φαγητό και να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στις ανάγκες του οργανισμού της. Μάλιστα είχε αναφέρει πως δεν ακολουθεί εξαντλητικές δίαιτες, αλλά προσπαθεί να τρέφεται ισορροπημένα, επιλέγοντας τροφές που της δίνουν ενέργεια και ευεξία.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sissy (@sissychristidou)

Η ίδια έχει εξηγήσει πως σημαντικό ρόλο στην αλλαγή της εικόνας της έπαιξε και η ψυχολογία της, αφού όταν ένας άνθρωπος αισθάνεται καλά εσωτερικά, αυτό αντανακλάται και εξωτερικά. Η παρουσιάστρια έχει μιλήσει αρκετές φορές για την ανάγκη να αγαπάμε το σώμα μας χωρίς υπερβολές και ακραίες στερήσεις, στέλνοντας ένα πολύ θετικό μήνυμα στις γυναίκες που την ακολουθούν.

Χρηστίδου: ​Το παραδοσιακό φαγητό που ετοίμασε στο σπίτι της

Παλεύω συνεχώς με τα κιλά μου

Η Σίσσυ Χρηστίδου είχε μιλήσει στον Ανέστη Ευαγγελόπουλο και στο vidcast του, Anestea για το θέμα του βάρους της. Συγκεκριμένα, είχε αναφέρει: «Είμαι ένας άνθρωπος που παλεύει με το βάρος. Δεν ξέρω γιατί τώρα έκανε παραπάνω θόρυβο. Ξεκίνησε γύρω στη εφηβεία που πρώτη φορά πήρα κιλά, έκανα για πρώτη φορά δίαιτα. Η πρώτη φορά που πήρα 40 κιλά ήταν στην πρώτη μου εγκυμοσύνη. Ζορίστηκα. Τα έχασα. Πάλι στην άλλη εγκυμοσύνη πήρα 35 κιλά. Μετά πάλι τα έχασα. Σε δύσκολες φάσεις, παίρνω κιλά. Τρώω για συναισθηματικούς λόγους. Πέρασα μία πάρα πολύ δύσκολη περίοδο πέρυσι».

«Τώρα μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση, ήμουν ενεργή στα social το καλοκαίρι. Καταλαβαίνω ότι αυτή η μεγάλη διαφορά στην εμφάνιση φάνηκε επειδή δεν ήμουν δύο μήνες στη τηλεόραση. Την προσπάθεια να χάσω τα κιλά την είχα ξεκινήσει από το Πάσχα. Έχασα 3-4 κιλά το μήνα. Παρόλα αυτά δεν περίμενα τέτοιες αντιδράσεις, αρνητικές σε σχέση με την εικόνα μου. Δέχτηκα πάρα πολλά αρνητικά σχόλια, επικεντρώθηκαν στο τι έκανα στο πρόσωπό μου. Διακοπές έκανα, όχι πλαστικές. Το σκέφτηκα μήπως πρέπει να κάνω πλαστικές μετά από αυτά τα σχόλια! Άκουγα σχόλια για το βάρος μου πριν, όχι για το πρόσωπό μου.

Επικοινωνώ αυτά που κάνω, είμαι ανοιχτή, έχω κάνει botox live στο youtube. Κάνω κάθε μήνα πράγματα», πρόσθεσε η Σίσσυ Χρηστίδου και συνέχισε: «Άκουσα ότι έκανα χειρουργείο, ενέσεις, πράγματα φοβερά. Στο instagram είπα τι έχω κάνει. Κάνω την ευηδιο διατροφή. 17 χρόνια πριν την έκανα πρώτη φορά. Είναι μία μέθοδος ιατρική, δεν την αποδέχονται όλοι γιατί έχει σκευάσματα. Δεν είναι η κλασική διατροφή.

Έχω προσπαθήσει πολλές φορές με το "κοτόπουλο - σαλάτα" και δεν τα έχω καταφέρει, δεν έχω την πειθαρχία, την τόσο μεγάλη θέληση, δεν έχω την ανασφάλεια, είμαι οκέι και με παραπάνω κιλά. Η μέθοδος αυτή είναι πολύ συγκεκριμένη, πρώτη φορά είπα ότι το κάνω πριν 2 χρόνια που είχαμε καταφέρει σημαντική απώλεια. Είναι μία μέθοδος που έχει μέσα πατατάκια, σοκολάτες, κρουασάν, δεν είναι στερητική».

 

Χρηστίδου: ​Το παραδοσιακό φαγητό που ετοίμασε στο σπίτι της

Σίσσυ Χριστίδου: Η αγάπη της για τη γυμναστική και την ευεξία

Πέρα όμως από τη διατροφή, η Σίσσυ Χρηστίδου είναι γνωστό πως είναι φανατική υποστηρίκτρια της γυμναστικής και της υγιεινής ζωής γενικότερα. Η ίδια προσπαθεί να εντάσσει την άσκηση στην καθημερινότητά της όσο φορτωμένο κι αν είναι το πρόγραμμά της, καθώς θεωρεί πως η φυσική κατάσταση συνδέεται άμεσα και με την ψυχική ισορροπία.

Δεν είναι λίγες οι φορές που έχει δημοσιεύσει στιγμιότυπα είτε από το γυμναστήριο είτε από προπονήσεις στο σπίτι, δείχνοντας πως η άσκηση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής της. Άνθρωποι από το περιβάλλον της μάλιστα αναφέρουν πως είναι ιδιαίτερα πειθαρχημένη όταν βάζει έναν στόχο, κάτι που φάνηκε και στην εντυπωσιακή μεταμόρφωσή της.

Το γεγονός ότι επιλέγει να μαγειρεύει σπιτικά φαγητά, όπως τα παραδοσιακά γεμιστά που έδειξε στο Instagram, αποδεικνύει ότι για εκείνη η υγιεινή ζωή αποτελεί πλέον καθημερινή φιλοσοφία ζωής. 

Και μπορεί οι περισσότεροι να τη γνωρίζουν μέσα από την τηλεόραση, όμως η Σίσσυ Χρηστίδου φαίνεται πως στην προσωπική της ζωή είναι μια γυναίκα που δίνει μεγάλη σημασία στο σπίτι, στην οικογένεια και στη φροντίδα των ανθρώπων που αγαπά. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΙΣΣΥ ΧΗΣΤΙΔΟΥ
 |
INSTAGRAM
 |
ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΣ
 |
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
 |
ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top