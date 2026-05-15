Ο Αλέξανδρος Κοψιάλης μίλησε από βάθους καρδίας, μέσα από μια ανάρτησή του στο Instagram, για την ανασφάλεια με την εικόνα του, τις δύσκολες περιόδους της ζωής του, την προσωπική του ζωή και όσα έχει αποκαλύψει κατά καιρούς για τον εαυτό του.

Ο Αλέξανδρος Κοψιάλης είναι από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα των social media στην Ελλάδα. Με εκατοντάδες χιλιάδες followers και καθημερινή παρουσία στο Instagram και το TikTok, έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια τεράστια διαδικτυακή κοινότητα, η οποία τον ακολουθεί τόσο για το χιούμορ του όσο και για τις πιο προσωπικές στιγμές που κατά καιρούς επιλέγει να μοιραστεί.

Αυτή τη φορά, όμως, ο γνωστός influencer και content creator δεν θέλησε να προκαλέσει γέλιο ούτε να σατιρίσει την καθημερινότητα. Στον αντίποδα προχώρησε σε μια βαθιά προσωπική εξομολόγηση που προκάλεσε συγκίνηση, αποκαλύπτοντας πως για σχεδόν 17 ολόκληρα χρόνια απέφευγε να κοιτάξει τον εαυτό του στον καθρέφτη μετά το μπάνιο.

Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Το βίντεο είναι τραβηγμένο 23 Νοεμβρίου 2025, 13 ημέρες αφότου έχω ξεκινήσει αυτό το ταξίδι! Από τις 23 Νοεμβρίου έως και σήμερα έχουν περάσει 186 μέρες. Μου έχουν μείνει 124 ημέρες μέχρι να σας αποκαλύψω ΑΚΡΙΒΩΣ το τι έκανα, και ΟΧΙ ΤΟ ΤΙ ΠΗΡΑ, όπως θα θέλατε πολλοί, οι οποίοι έχετε προπονητές που κυνηγάνε την εύκολη λύση χωρίς να νοιάζονται πραγματικά για την υγεία σας».

Συμπλήρωσε, μάλιστα, ότι «Έχω περάσει 17 καλοκαίρια ντροπής, 17 καλοκαίρια να κρύβομαι σε πετσέτες και κάτω από φαρδίες μπλούζες, 17 χειμώνες που κυκλοφορούσα με βερμούδα και ας κρύωνα επειδή δεν άντεχα να με ακουμπάει το παντελόνι, 17 χρόνια χωρίς να με ενδιαφέρει το τι θα ψωνίσω για να βάλω, αρκεί να ήταν ΦΑΡΔΥ, 17 χρόνια που ανά 10 δευτερόλεπτα τίναζα την μπλούζα που κόλλαγε στην κοιλιά μου και στα βυζιά μου, 17 χρόνια που έψαχνα μαξιλάρι σε όποιο καναπέ καθόμουν για να βάλω στην κοιλιά μου, 17 χρόνια που απέφευγα να με δω στον καθρέφτη μετά το μπάνιο, 17 χρόνια που έκανα έρωτα με κλειστό φως στο απόλυτο σκοτάδι, 17 χρόνια που υπήρξα σκλάβος του φαγητού, 17 χρόνια που έψαχνα απομονωμένες παραλίες για να απολαύσω το νερό…»

«Θα μπορούσα να γράφω τα βιώματα ενός χοντρού για τα επόμενα 17 χρόνια! Αυτό το καλοκαίρι απελευθερώνομαι! 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΩ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ θα ξεκινήσεις εσύ το δικό σου!» υπογράμμισε ο γνωστός influencer.

Η εξομολόγησή του άνοιξε ξανά τη συζήτηση γύρω από την αυτοεικόνα, τις ανασφάλειες και την ψυχολογική πίεση που μπορεί να βιώνει ένας άνθρωπος, ακόμη κι όταν δείχνει επιτυχημένος και χαμογελαστός προς τα έξω.

Αλέξανδρος Κοψιάλης: Οι ανασφάλειες που κουβαλούσε για χρόνια

Ο Αλέξανδρος Κοψιάλης έχει μιλήσει και στο παρελθόν για τις δύσκολες περιόδους που πέρασε σε σχέση με την εμφάνισή του και την αυτοπεποίθησή του. Όπως έχει αφήσει να εννοηθεί μέσα από δημόσιες τοποθετήσεις του, υπήρξαν χρόνια όπου δεν ένιωθε άνετα με τον εαυτό του και προσπαθούσε συνεχώς να κρύβει τις ανασφάλειές του πίσω από το χιούμορ και την εξωστρέφεια.

Η φράση του πως «απέφευγα να δω τον εαυτό μου στον καθρέφτη» αποτυπώνει ακριβώς αυτή την εσωτερική σύγκρουση που βίωνε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Παρότι σήμερα δείχνει πιο απελευθερωμένος και συμφιλιωμένος με την εικόνα του, φαίνεται πως η διαδρομή μέχρι εκεί μόνο εύκολη δεν ήταν.

Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που ο εν λόγω influencer επιλέγει να μιλήσει ανοιχτά για ζητήματα ψυχολογίας και αυτοεκτίμησης. Σε αρκετές συνεντεύξεις του έχει παραδεχτεί πως η αποδοχή του εαυτού του ήρθε μέσα από δυσκολίες, πίεση αλλά και έντονη εσωτερική δουλειά.

Πολλοί followers του μάλιστα έσπευσαν να τον συγχαρούν για την ειλικρίνειά του, επισημαίνοντας πως αρκετοί άνθρωποι βιώνουν αντίστοιχα συναισθήματα αλλά φοβούνται να τα εκφράσουν δημόσια.

Ποιος είναι ο Αλέξανδρος Κοψιάλης

Ο Αλέξανδρος Κοψιάλης έγινε ιδιαίτερα γνωστός μέσα από τα χιουμοριστικά βίντεο και τα σατιρικά sketches που δημοσίευε στα social media. Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα κατάφερε να αποκτήσει τεράστια αναγνωρισιμότητα, ενώ το όνομά του άρχισε να απασχολεί έντονα και τα lifestyle media.

Η επιτυχία του στο διαδίκτυο τον οδήγησε σε συνεργασίες με γνωστά brands, τηλεοπτικές εμφανίσεις αλλά και επιχειρηματικές κινήσεις που του επέτρεψαν να επεκτείνει την παρουσία του πέρα από το Instagram.

Παράλληλα, δεν έλειψαν και οι δύσκολες στιγμές, καθώς αρκετές φορές βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας για διάφορες δηλώσεις ή περιστατικά που συζητήθηκαν έντονα. Ο ίδιος πάντως έχει παραδεχτεί πως η αναγνωρισιμότητα έχει και βαρύ τίμημα, αφού πολλές φορές η προσωπική ζωή περνά σε δεύτερη μοίρα.

Ο ρόλος της πατρότητας

Όσον αφορά την προσωπική του ζωή, ο Αλέξανδρος Κοψιάλης έχει απασχολήσει αρκετές φορές τα media με τις σχέσεις του, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε προκαλέσει και η περίοδος που έγινε πατέρας. Ο ίδιος έχει δείξει πως έχει μεγάλη αδυναμία στο παιδί του και συχνά αναφέρεται στον ρόλο της πατρότητας ως κάτι που τον άλλαξε ουσιαστικά σαν άνθρωπο.

Μάλιστα, σε παλαιότερες δηλώσεις του είχε εξηγήσει πως η πατρότητα τον έκανε πιο ώριμο, πιο συνειδητοποιημένο και πολύ πιο ευαίσθητο απέναντι στη ζωή και στους ανθρώπους γύρω του.

Τα τελευταία χρόνια φαίνεται να προσπαθεί να κρατά μια πιο ισορροπημένη στάση απέναντι στη δημοσιότητα, επιλέγοντας πιο προσεκτικά τι θέλει να μοιράζεται δημόσια και τι όχι ενώ δεν σταματά να τονίζει πόσο επιβλαβή είναι τα ενέσιμα και πόσο σημαντικός είναι ένας υγιεινός και ισορροπημένος τρόπος ζωής.

