Ηλιούπολη: Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη/ βίντεο ΕΡΤ

Γράφτηκε ο τραγικός επίλογος στη συγκλονιστική υπόθεση της Ηλιούπολης, με τον θάνατο και της 17χρονης πολυτραυματία.

Το κορίτσι που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του ΚΑΤ σε κρίσιμη κατάσταση, μετά την πτώση στο κενό από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας, υπέκυψε στα τραύματά του, το βράδυ της Πέμπτης 14/5.

Η ανακοίνωση του ΚΑΤ

«Σήμερα 14/05/2026 και ώρα 19:54 έχασε τη μάχη με τη ζωή η 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ Νοσοκομείου μας από 12/05/2026.

Το Νοσοκομείο ΚΑΤ εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους της».

Ηλιούπολη: Λουλούδια στο σημείο της πτώσης των δύο 17χρονων κοριτσιών

Η είδηση της πτώσης των δύο 17χρονων κοριτσιών από την ταράτσα πολυκατοικίας έχει «παγώσει» όλη την Ελλάδα. Οι δύο φίλες ανέβηκαν στον 6ο όροφο του οικήματος που διέμενε η μία από τις δύο, το μεσημέρι της Τρίτης. Έπεσαν στο κενό, φορώντας τα ακουστικά τους.

Ηλιούπολη: Το σημείο της πτώσης των δύο 17χρονων κοριτσιών

Η μία έχασε τη ζωή της στο σημείο, ενώ η δεύτερη μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο και τελικά υπέκυψε στα τραύματά της, δύο μέρες αργότερα. Σημείωμα βρέθηκε μόνο από τη μία 17χρονη.

Ηλιούπολη: Το σημείο της πτώσης των δύο 17χρονων κοριτσιών

Κλιμάκιο του υπουργείου Παιδείας με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς βρίσκεται στο πλευρό των φίλων και συμμαθητών της, ώστε να τους δοθεί ψυχολογική στήριξη.

Πριν την είδηση του θανάτου του δεύτερου κοριτσιού, το Χαμόγελο του Παιδιού γνωστοποίησε την απόφαση των γονέων της 17χρονης Μελίνας.

«Οι γονείς της Μελίνας, που τόσο πρόωρα έχασε τη ζωή της στην Ηλιούπολη, επιθυμούν να μετατρέψουν τον πόνο τους σε μια πράξη προσφοράς και αγάπης προς τα παιδιά. Αντί στεφάνων, όποιος το επιθυμεί μπορεί να πραγματοποιήσει στη μνήμη της Μελίνας δωρεά προς Το Χαμόγελο του Παιδιού. Με αυτή την κίνηση, η μνήμη της Μελίνας θα συνεχίσει να φωτίζει τις ζωές των παιδιών που χρειάζονται φροντίδα, προστασία και ελπίδα», αναφέρει στην ανάρτησή του.