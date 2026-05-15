Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Παρασκευή 15 Μαΐου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Οσίου Αχιλλίου, Οσίου Παχωμίου του Μεγάλου και Οσίας Καλής.

Μητροπολίτης Λάρισας κατά τον τέταρτο αιώνα. Η μνήμη του τιμάται από την εκκλησία στις 15 Μαΐου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Αχίλλιος.

O Άγιος Αχίλλιος

Ο Αχίλλιος καταγόταν από την Καππαδοκία και ως επίσκοπος Λάρισας έλαβε μέρος στην Α’ Οικουμενική Σύνοδο (325), όπου διακρίθηκε για τη θεολογική του κατάρτιση. Παρέμεινε μητροπολίτης Λάρισας μέχρι του θανάτου του.

Ο Άγιος Αχίλλιος είναι πολιούχος της Λάρισας. Τα λείψανά του βρίσκονται στον ομώνυμο μητροπολιτικό ναό της Λάρισας.

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:14 και θα δύσει στις 20:28. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 14 ώρες 14 λεπτά.

Σελήνη 27.8 ημερών

Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Οζώδη Σκλήρυνση

Η 15η Μαΐου έχει καθιερωθεί από το 2012 ως Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Oζώδη Σκλήρυνση (Tuberous Sclerosis Complex Global Awareness Day).

Την ημέρα αυτή, χιλιάδες ασθενείς και οι οικογένειες τους ενώνουν τις δυνάμεις, προκειμένου να ενημερώσουν το κοινό για τη σπάνια αυτή πάθηση και να μοιραστούν τις ιστορίες τους.

Η Οζώδης Σκλήρυνση είναι μια γενετική πάθηση, η οποία προκαλεί καλοήθεις όγκους σε διάφορα όργανα, όπως ο εγκέφαλος, τα μάτια, η καρδιά, οι νεφροί, το δέρμα και οι πνεύμονες. Είναι, επίσης, η κύρια γενετική πάθηση που προκαλεί αυτισμό και επιληψία.

Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι παγκοσμίως πάσχουν από Οζώδη Σκλήρυνση, ενώ στη χώρα μας οι πάσχοντες ανέρχονται περίπου σε 1.500 άτομα