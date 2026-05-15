Eurovision 2026: Στον μεγάλο τελικό η Antigoni με το Jalla για την Κύπρο!

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Antigoni εκπροσωπεί την Κύπρο στον Μεγάλο Τελικό της Eurovision 2026 με το τραγούδι 'Jalla'.
  • Η εμφάνιση της Antigoni στη Βιέννη ενθουσίασε το κοινό και την επιτροπή, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα.
  • Η Κύπρος κατέκτησε την 7η θέση στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον τελικό.
  • Πρώτες χώρες που προκρίθηκαν ήταν η Βουλγαρία, Ουκρανία, Νορβηγία και Αυστραλία.
  • Η Δανία και η Τσεχία επίσης προκρίθηκαν στον τελικό, με την Τσεχία να παίρνει το τελευταίο εισιτήριο.

Είναι γεγονός! Η Antigoni τα κατάφερε κι έτσι η Κύπρος θα δώσει το «παρών» στον Μεγάλο Τελικό της Eurovision 2026 στη Βιέννη. Το Jalla ξεσήκωσε την Wiener Stadthalle και το εισιτήριο σφραγίστηκε με πανηγυρικό τρόπο.

Η Antigoni στάθηκε με απίστευτη αυτοπεποίθηση πάνω στο εμβληματικό πλέον τραπέζι της σκηνοθεσίας της, μετατρέποντας την αρένα σε ένα μεγάλο κυπριακό γλέντι που δεν άφησε κανέναν καθισμένο στη θέση του.

Παρά τις έντονες χορευτικές κινήσεις, η φωνή ήταν αρκετά καλή ενώ ο τρόπος που επικοινωνούσε με την κάμερα έδειχνε έναν άνθρωπο που απολαμβάνει κάθε στιγμή του διαγωνισμού.

Το Jalla αποδείχθηκε η ιδανική επιλογή για να ξεχωρίσει η Κύπρος ανάμεσα σε πιο συμβατικές ποπ συμμετοχές, καθώς η αυθεντικότητα της ερμηνείας της και η ζεστασιά που εξέπεμπε η σκηνική παρουσία δημιούργησαν μια μοναδική ατμόσφαιρα. Η στιγμή της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων ήταν γεμάτη συγκίνηση, με την κυπριακή αποστολή να δικαιώνεται!

Στις άλλες χώρες, πρώτη πέρασε η Βουλγαρία με το Bangaranga και δεύτερη η Ουκρανία με το Ridnym. Τρίτη πέρασε η Νορβηγία και τέταρτη η Αυστραλία με τη Delta Goodrem. Η Ρουμανία ανακοινώθηκε πέμπτη, ενώ η Μάλτα έκτη. Έβδομη ανακοινώθηκε η Κύπρος, ενώ αμέσως μετά η Αλβανία.

Η Δανία ήταν ένα φαβορί που προκρίθηκε, ενώ το τελευταίο εισιτήρο για τον μεγάλο τελικό πήρε η Τσεχία!

Οι χώρες που πέρασαν στον τελικό είναι:

1. Βουλγαρία

2. Ουκρανία

3. Νορβηγία

4. Αυστραλία

5. Ρουμανία

6. Μάλτα

7. Κύπρος

8. Αλβανία

9. Δανία

10. Τσεχία

