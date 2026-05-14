Η εμφάνιση της Delta Goodrem στη σκηνή της Eurovision 2026 για την Αυστραλία, ήταν μια από τις πιο εμβληματικές στιγμές του Β' Ημιτελικού.

Η παρουσίαση του τραγουδιού Eclipse ξεκίνησε μέσα σε ένα υποβλητικό, σκοτεινό περιβάλλον όπου το μοναδικό φως έβγαινε από το εσωτερικό του κρυστάλλινου πιάνου της. Καθώς η σύνθεση κλιμακωνόταν, η σκηνή μεταμορφώνοταν σταδιακά μέσα από τη χρήση οπτικών εφέ που προσομοιώνουν το φαινόμενο της έκλειψης, περνώντας από το απόλυτο σκοτάδι σε μια έκρηξη χρυσού φωτός.

Η ίδια παρέμεινε το κεντρικό σημείο αναφοράς, εκπέμποντας μια αίσθηση σιγουριάς και εμπειρίας που μόνο μια καλλιτέχνιδα της δικής της εμβέλειας θα μπορούσε να υποστηρίξει.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σύνδεση της ποπ μουσικής με τα κλασικά στοιχεία, καθώς η προσθήκη της άρπας επί σκηνής προσδίδει μια αιθέρια ποιότητα που ταιριάζει απόλυτα στην ατμόσφαιρα της αυστριακής πρωτεύουσας. Η φωνητική της απόδοση παραμένει αψεγάδιαστη, με τις υψηλές νότες στο τελευταίο μέρος του κομματιού να ξεσηκώνουν το κοινό, ενώ η εντυπωσιακή της εμφάνιση με τα χιλιάδες Swarovski λειτουργεί ως φυσικός καθρέφτης που διαχέει το φως σε ολόκληρο το στάδιο.

«Σταρ παγκοσμίου επιπέδου, ξεσηκώθηκαν οι πάντες», είπε ο Γιώργος Καπουτζίδης βλέποντας την εικόνα στο στάδιο, μετά το τέλος της ερμηνείας της.