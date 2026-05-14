Με τον πιο θλιβερό τρόπο γράφτηκε ο επίλογος της τραγωδίας στην Ηλιούπολη, αφού κατέληξε και η δεύτερη 17χρονη που έπεσε από ταράτσα εξαώροφης πολυκατοικίας.
Ηλιούπολη: Οι δύο 17χρονες σχεδίαζαν καιρό τη «βουτιά» στο κενό
Η ανήλικη μαθήτρια, που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση, υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά της και κατέληξε στο ΚΑΤ, όπου νοσηλευόταν διασωληνωμένη.
Το κορίτσι που έπεσε στο κενό μαζί με τη φίλη της, κρατώντας η μια το χέρι της άλλης, μετά την πτώση έφερε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, πολλαπλά κατάγματα, το ένα από αυτά στη λεκάνη.
Το σημείο της πτώσης των δύο 17χρονων κοριτσιών / Φωτογραφίες Eurokinissi (Σωτήρης Δημητρόπουλος)
Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση οιδήματος στον εγκέφαλο, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών, άφησε την τελευταία της πνοή το βράδυ της Πέμπτης.