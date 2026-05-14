Ηλιούπολη: Πέθανε και η δεύτερη 17χρονη που έπεσε από ταράτσα πολυκατοικίας

Νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση μετά την πτώση

14.05.26 , 22:08
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Κατέληξε η δεύτερη 17χρονη που έπεσε από ταράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη.
  • Η ανήλικη νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση και υπέκυψε στα τραύματά της στο ΚΑΤ.
  • Είχε υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πολλαπλά κατάγματα.
  • Η πτώση συνέβη μαζί με τη φίλη της, κρατώντας η μία το χέρι της άλλης.
  • Προβλήθηκε χειρουργική επέμβαση για οιδήματα στον εγκέφαλο, αλλά δεν τα κατάφερε.

Με τον πιο θλιβερό τρόπο γράφτηκε ο επίλογος της τραγωδίας στην Ηλιούπολη, αφού κατέληξε και η δεύτερη 17χρονη που έπεσε από ταράτσα εξαώροφης πολυκατοικίας. 

Ηλιούπολη: Οι δύο 17χρονες σχεδίαζαν καιρό τη «βουτιά» στο κενό

Η ανήλικη μαθήτρια, που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση, υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά της και κατέληξε στο ΚΑΤ, όπου νοσηλευόταν διασωληνωμένη. 

Το κορίτσι που έπεσε στο κενό μαζί με τη φίλη της, κρατώντας η μια το χέρι της άλλης, μετά την πτώση έφερε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, πολλαπλά κατάγματα, το ένα από αυτά στη λεκάνη.

Τραγωδία Ηλιούπολη

Το σημείο της πτώσης των δύο 17χρονων κοριτσιών / Φωτογραφίες Eurokinissi (Σωτήρης Δημητρόπουλος)

Νεκρές 17χρονες στην Ηλιούπολη

Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση οιδήματος στον εγκέφαλο, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών, άφησε την τελευταία της πνοή το βράδυ της Πέμπτης. 

