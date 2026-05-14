Γαλάζια Σημαία 2026: Οι Καλύτερες Παραλίες Της Ελλάδας

Ανακοινώθηκαν οι ακτές, οι μαρίνες και τα τουριστικά σκάφη της Ελλάδας που βραβεύτηκαν φέτος με τη Γαλάζια Σημαία, από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, που είναι ο επίσημος φορέας του προγράμματος στη χώρα μας.
Η Ελλάδα συνεχίζει να ξεχωρίζει διεθνώς, καθώς με 624 βραβευμένες παραλίες βρίσκεται και φέτος στη 2η θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 51 χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Μάλιστα, η χώρα μας συγκεντρώνει περίπου το 14% των βραβευμένων ακτών παγκοσμίως.
Πρώτος νομός σε αριθμό βραβεύσεων αναδείχθηκε η Χαλκιδική, με 93 Γαλάζιες Σημαίες στις παραλίες της.
Στην κορυφή μεταξύ των περιφερειών παρέμεινε η Κρήτη, η οποία συγκέντρωσε συνολικά 154 βραβεύσεις σε ακτές.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, η διεθνής επιτροπή του προγράμματος βράβευσε συνολικά 4.378 παραλίες, 747 μαρίνες και 158 τουριστικά σκάφη.
Γαλάζια Σημαία 2026: Ποιες είναι οι καλύτερες ελληνικές παραλίες
Π.Ε. ΕΒΡΟY
Δήμος Αλεξανδρούπολης:
- Δελφίνι
- Δημοτική Πλαζ Αλεξανδρούπολης
- Κυανή Ακτή
Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ
Δήμος Μαρωνείας-Σαπών:
- Κρυονέρι
Δήμος Κομοτηνής:
- Αρωγή
- Μέση
- Φανάρι/Ιουλία
Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ
Δήμος Αβδήρων:
- Άβδηρα/Πόρτο Μόλο
- Λεύκιππος
- Μάνδρα
- Μυρωδάτο
Δήμος Τοπείρου:
- Μάγγανα
Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ
Δήμος Νέστου:
- Αμμόγλωσσα Κεραμωτή/Paralia Beach
Δήμος Καβάλας:
- Μπάτης
- Περιγιάλι
- Τόσκα/Tosca Beach
Δήμος Παγγαίου:
- Αμμόλοφοι
- Νέα Ηρακλείτσα
- Νέα Πέραμος
- Οφρύνιο/Τούζλα
- Σαρακήνα
Π.Ε. ΘΑΣΟΥ
Δήμος Θάσου:
- Θάσος Πόλη/Λιμανάκι
- Μακρύαμμος
- Πευκάρι 2/Alexandra Beach
- Πρίνος Δασύλιο 2/Ilio Mare Beach
- Χρυσή Αμμουδιά/Golden Beach Camping
Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δήμος Βόλβης:
- Ασπροβάλτα
- Νέα Βρασνά
- Παραλία Βρασνών
- Πόρτο Φίνο
- Σερραϊκή Ακτή
- Σταυρός Ανατολική
- Σταυρός Δυτική
- Σταυρός Κεντρική
Δήμος Θερμαϊκού:
- Αγ. Τριάδα / ΠΙΚΠΑ
- Μηχανιώνα-Τουρμπαλί
- Νέοι Επιβάτες
- Περαία-Κοχύλι
- Περαία-Πλατεία Μνήμης
Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Δήμος Αριστοτέλη:
- Mount Athos Ιερισσού
- Αγ. Παύλος/Alexandros Palace Hotel
- Αλυκές
- Ιερισσός/Δημοτική 1
- Ιερισσός/Δημοτική 2
- Ιερισσός/Δημοτική 3
- Κάμπος
- Καμπούδι 1/Ακτή Ουρανούπολη
- Καμπούδι 2/Θεοξένια
- Καμπούδι 3/Άκραθως
- Κομίτσα
- Νέα Ρόδα 2
- Ολυμπιάδα
- Ουρανούπολη 2/Eagles Palace
- Ουρανούπολη 3/Aristoteles
Δήμος Σιθωνίας:
- Αρμενιστής
- Ελαιών
- Ελιά 2/Anthemus
- Ελιά/Acrotel
- Καλογριάς
- Λαγομάνδρα/Lagomandra Beach Hotel
- Λιβροχιό 1
- Μακριά Λαγκάδα/Porfi Beach
- Μαρμαράς
- Νικήτη 2
- Παράδεισος
- Πλατανίτσι
- Πόρτο Καρράς 1/Κόχη
- Πόρτο Καρράς 2/Σιθωνία Μελίτων
- Σαλονικιού
- Σάρτι 1
- Στυλαδαριό/Poseidon Hotel Sea Resort
- Συκιά
- Τορώνη
Δήμος Πολυγύρου:
- Γερακινή
- Γερακινή/Ikos Olivia
- Καλύβες
- Μεταμόρφωση
- Σαργκάνι/Blue Dolphin
- Ψακούδια Ανατολικά
- Ψακούδια Δυτικά
Δήμος Κασσάνδρας:
- Sani Dunes
- Άθυτος/Afitis Hotel
- Άθυτος/Βάρκες
- Ελάνη
- Καλλιθέα-Δημοτικό Αναψυκτήριο
- Καλλιθέα/Άμμων Ζευς
- Κάνιστρο/Miraggio
- Κοινοτική Πλαζ Νέας Σκιώνης
- Κρυοπηγή 2/Alexander Τhe Great Beach Hotel
- Κρυοπηγή 4/Kassandra Palace
- Κρυοπηγή Δημοτικό Αναψυκτήριο
- Λουτρά Αγίας Παρασκευής
- Μένδη Καλάνδρα
- Μόλα Καλύβα
- Παλιούρι Κάνιστρο
- Πευκοχώρι Yalla-Flegra
- Πευκοχώρι-Fyki Beach
- Πολύχρονο 3
- Πολύχρονο-Cocones Beach
- Πολύχρονο/Azur Hotel
- Ποσείδι /Possidi Holidays Resort
- Ποσείδι Pohonda
- Ποσείδι Κέντρο
- Ποσείδι-Αιγαιοπελαγήτικα
- Ποσείδι/Cocus
- Σάνη 2/Sani Beach
- Σάνη 3/Sani Club
- Σάνη Αστερίας
- Σίβηρη Κέντρο
- Φούρκα
- Χανιώτη 1
- Χανιώτη 3/Domes Noruz Kassandra
Δήμος Νέας Προποντίδας:
- Βεργιά
- Γεωπονικά-Μυκονιάτικα
- Διονυσίου
- Ελαιώνας/Ikos Oceania
- Μουριές
- Νέα Ηράκλεια
- Νέα Ηράκλεια-Σαχάρα
- Νέα Καλλικράτεια
- Νέα Μουδανιά
- Νέα Πλάγια
- Νέα Ποτίδαια Προποντίδας
- Νέα Ποτίδαια/Portes Beach
- Νέα Ποτίδαια-Ανατολικά Διώρυγας Τορωναίου
- Πορταριά
- Πόρτες/Portes Lithos
- Ρόα/Pomegranate Wellness Spa & Potidea Palace
- Σωζόπολη Κέντρο
- Σωζόπολη/Ναυτίλος
- Τρίγλια
- Φλογητά
Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ
Δήμος Κατερίνης:
- Καλλιθέα
- Καλλιθέα/Mediterranean Village
- Κορινός
- Ολυμπιακή Ακτή
- Παραλία
- Περίσταση
Δήμος Δίου-Ολύμπου:
- Βαρικό
- Λεπτοκαρυά
- Λεπτοκαρυά 2
- Λιτόχωρο
- Ν.Παντελεήμονας-Σκοτίνα
- Ν.Παντελεήμονας-Σκοτίνα 2
- Νέοι Πόροι
- Πλάκα
- Πλαταμώνας
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
Δήμος Τεμπών:
- Νέα Μεσάγγαλα 1- Θέση Καράβια
- Νέα Μεσάγγαλα 2- Θέση Μανίκας
- Νέα Μεσάγγαλα 3- Θέση Αμμόλοφοι
Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Δήμος Βόλου:
- Αγριά/Valis Resort
- Αλυκές
- Αμαρυλλίδος
- Αμφανών
- Άναυρος
- Θωμάς Σουτραλί Αγριάς
- Καρνάγιο
- Κριθαριά
- Νέα Αγχίαλος
- Πλάκες
- Πλατανίδια
- Χρυσή Ακτή Παναγιάς
Δήμος Αλμυρού:
- Αλμυρός
- Αμαλιάπολη
- Αχίλλειο
- Λεύκη Πτελεού
- Λουτρό Πτελεού
- Νηες Σούρπης
Δήμος Νότιου Πηλίου:
- Αμποβός
- Καλά Νερά
- Καλλιφτέρη
- Κορώπη / Μπούφα
Π.Ε. ΣΠΟΡΑΔΩΝ
Δήμος Σκιάθου:
- Αγ. Ελένη
- Αγ. Παρασκευή-Πλατανιάς
- Αμπελάκια/Elivi
- Ασέληνος
- Αχλαδιές
- Βασιλιάς
- Βρομόλιμνος
- Γούρνες Ελιά
- Καναπίτσα
- Κουκουναριές
- Μάραθα/Skiathos Palace Hotel
- Μεγάλη Αμμος
- Μεγάλη Μπανάνα/Elivi
- Μικρή Μπανάνα/Elivi
- Τζανεριά
- Τρούλος
Δήμος Σκοπέλου:
- Αντρίνα/Adrina Beach
- Αντρίνα/Adrina Resort
Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Δήμος Στυλίδας:
- Γλύφα
Δήμος Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου:
- Καμένα Βούρλα/Mitsis Galini
Δήμος Λοκρών:
- Βλυχάδα
- Λιβανάτες 1/Κυανή
- Λιβανάτες 2/Σχοινιάς
- Λιβριχιό
- Σκάλα Αταλάντης
Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ
Δήμος Δωρίδος:
- Αγ. Νικόλαος
- Βάθη
- Γλυφάδα
- Ερατεινή
- Μαραθιάς
- Μοναστηράκι
- Σεργούλα
- Σκάλωμα
- Χιλιαδού
Δήμος Δελφών:
- Άγιοι Πάντες
- Βραχάκια
- Καλαφάτης
- Μαϊάμι
- Τροκαντερό-Αγκάλη
Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δήμος Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας:
- Αγ. Ισίδωρος
Δήμος Τανάγρας:
- Πλάκα Δηλεσίου
Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
Δήμος Χαλκιδέων:
- Αλυκές Δροσιάς
- Αστέρια Χαλκίδας
- Λευκαντί
Δήμος Καρύστου:
- Venus
- Κοκκίνι
- Κρεμάλα
ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Δήμος Μαραθώνος:
- Μπρεξίζα
Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος:
- Διασταύρωση
- Λίμνη
Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας:
- Αυλάκι
Δήμος Λαυρεωτικής:
- Σούνιο/Grecotel Cape Sounio
Δήμος Σαρωνικού:
- Λαγονήσι 1-Grand Beach/ Grand Resort Lagonissi
- Λαγονήσι 2-Mediterraneo/Grand Resort Lagonissi
- Λαγονήσι 3-Κοχύλια/ Grand Resort Lagonissi
- Μαύρο Λιθάρι/EverEden Beach
Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης:
- Αστέρας Βουλιαγμένης/Astir Beach Vouliagmenis
- Βούλα Α
- Βουλιαγμένη
Δήμος Γλυφάδας:
- Γλυφάδα
- Γλυφάδα Α
- Γλυφάδα Β
Δήμος Μεγαρέων:
- Κινέττα/Kinetta Beach Resort & Spa
Δήμος Αίγινας:
- Αγ. Μαρίνα
Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Δήμος Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων:
- Λουτράκι-Μπούτσι/Poseidon Resort
- Λουτράκι 1
- Λουτράκι 2
- Πευκάκια-Άγιοι Θεόδωροι
Δήμος Κορινθίων:
- Αλμυρή
- Ιερατική
- Καλάμια
- Κόρφος
- Λέχαιο
- Ποσειδωνία
Δήμος Βέλου-Βόχας:
- Βραχάτι
- Κοκκώνι
Δήμος Σικυωνίων:
- Πευκιάς
Δήμος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης:
- Δερβένι
- Ξυλόκαστρο-Πευκιάς
- Συκιά
Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Δήμος Ναυπλιέων:
- Κονδύλι
- Πλάκα
Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Δήμος Βόρειας Κυνουρίας:
- Άγιος Ανδρέας
- Ατσίγγανος
- Καλλιστώ
- Ξηροπήγαδο
Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Δήμος Μονεμβασιάς:
- Αρχάγγελος
- Μεγάλη Άμμος
- Μονεμβασιά
- Νεάπολη
- Πλύτρα-Παχιάμμος
- Πορί
- Τηγάνια
Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Δήμος Καλαμάτας:
- Ανατολική Καλαμάτα 1/Ανάσταση
- Ανατολική Καλαμάτα 2-Τέρμα Ναυαρίνου
- Βέργα- Αλμυρός
- Δυτική Καλάματα-Παραλία Κορδία
- Μικρή Μαντίνεια
Δήμος Μεσσήνης:
- Μπούκα
Δήμος Πύλου-Νέστορος:
- Γιάλοβα/Mandarin Oriental-Costa Navarino
- Γιάλοβα/W-Costa Navarino
Δήμος Τριφυλίας:
- Dunes Beach-Costa Navarino
Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ
Δήμος Ζαχάρως:
- Καϊάφας - Ζαχάρω 1
- Καϊάφας - Ζαχάρω 2
- Καϊάφας - Ζαχάρω 3
Δήμος Πύργου:
- Σκαφιδιά/Aldemar
Δήμος Ήλιδας:
- Κουρούτα
Δήμος Πηνειού:
- Αρκούδι
- Βαρθολομιό
- Γλύφα
Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης:
- Κάστρο Κυλλήνης/Olympia Golden Beach Resort
- Κάστρο-Χρυσή Ακτή 2/Robinson Kyllini Βeach
- Λουτρά Κυλλήνης 1/Grecotel Olympia Oasis
- Λουτρά Κυλλήνης 2/Grecotel La Riviera
Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ
Δήμος Δυτικής Αχαΐας:
- Καλογριά/Kalogria Beach
- Λακκόπετρα/Lakopetra Beach
Δήμος Αιγιαλείας:
- Αλυκή
- Ελαιώνας
Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Δήμος Ναυπακτίας:
- Κάτω Βασιλική
- Κρυονέρι
Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Δήμος Πρέβεζας:
- Κανάλι
- Κυανή
- Μέγα Άμμος
- Μονολίθι
- Πλατάνια
Δήμος Πάργας:
- Αμμουδιά
- Βάλτος/Parga Beach Resort
- Λούτσα
Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δήμος Βόρειας Κέρκυρας:
- Αλμυρός/Grecotel Costa Botanica
Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων:
- Αγ. Γόρδιος/La Grotta Verde
- Αγία Αικατερίνη
- Αίολος/Aeolos Beach Resort
- Αλυκές Ποταμού/Kerkyra Blue Hotel n’ Spa by Louis Hotels
- Γλυφάδα/Domes of Corfu
- Δασιά/Ikos
- Δασιά/Ikos Odisia
- Δαφνίλα/Eva
- Δαφνίλα/Grecotel Daphnila Bay Dassia
- Κανόνι
- Κομμένο/Corfu Imperial
- Κοντόκαλι/Kontokali Bay Resort
- Μπενίτσες
Δήμος Νότιας Κέρκυρας:
- Άγιος Ιωάννης Περιστερών/Marbella Corfu
- Ίσσος/Sandy Beach Resort
- Μωραΐτικα/Delfinia Hotels
- Μωραΐτικα/Domes Miramare Corfu
Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Δήμος Λευκάδας:
- Αη Γιάννης
- Λευκάδα-Γύρα
Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ [1]
Δήμος Ιθάκης: Πόλη-Τα Δεξιά
Π.Ε. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Δήμος Αργοστολίου:
- Άβυθος
- Αϊ Χέλης
- Άμμες
- Αράγια Πόρου
- Λουρδάς
- Μακρύς Γιαλός
- Μεγάλη Άμμος
- Μπούκα Γραδάκια
- Πλατύς Γιαλός
- Σκάλα 1
- Σκάλα 2
Δήμος Σάμης:
- Αντίσαμος
- Μύρτος
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Δήμος Ζακύνθου:
- Αλυκανάς 1
- Αλυκές 1
- Άμπουλα Τραγάκι
- Γάιδαρος
- Γέρακας
- Καλαμάκι 2
- Κατραγάκι/Eleon Grand Resort
- Λίμνη Κεριού
- Μπανάνα Βασιλικού
- Μπούκα
- Τσιλιβί
- Ψαρού
Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
Δήμος Καντάνου-Σελίνου:
- Γραμμένο
- Παχειά Άμμος
- Σούγια
- Χαλίκια
Δήμος Κισσάμου:
- Καστέλι/Μαύρος Μόλος-Πλάκα
Δήμος Πλατανιά:
- Κολυμβάρι/Euphoria Resort
- Πλατανιάς Λιμανάκι/Porto Platanias Beach
- Πλατανιάς/Minoa Palace Resort
- Πλατανιάς/Γερανιώτης
- Ραπανιανά/Cavo Spada
Δήμος Χανίων:
- Αγ. Απόστολοι 1
- Αγ. Απόστολοι 2
- Αγ. Μαρίνα/Santa Marina
- Αγ. Μαρίνα/The noverian Antama organic beach resort
- Αγ. Ονούφριος
- Αγία Μαρίνα/Almira Beach
- Βλητές
- Καλαθάς
- Καλαμάκι
- Κλαδισός/Domes Zeen Chania
- Μαράθι
- Νέα Χώρα
- Σταλός
- Σταυρός
- Χρυσή Ακτή
Δήμος Αποκορώνου:
- Αλμυρίδα
- Γεωργιούπολη/Corissia Hotels
- Γεωργιούπολη/Corissia Princess
- Καβρός/Anemos Luxury Grand Resort
- Καβρός/Delfina Tropic Beach
- Καβρός/Eliros Mare
- Καβρός/Georgioupolis Resort
- Καβρός/La Mer Resort
- Καβρός/Mythos Palace
- Καβρός/Vantaris Palace
- Καβρός/Ventale Islande Breeze Resort
- Καλύβες Ξυδά
- Κυανή
- Μαϊστράλι
- Περαστικός/Mare Monte
- Περαστικός/Pilot Beach
Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Δήμος Ρεθύμνης:
- Αδελιανός Κάμπος A/Aquila Rithymna Beach
- Αδελιανός Κάμπος/Caramel Boutique
- Αδελιανός Κάμπος/Uzenie All Suites Boutique Resort
- Πηγιανός Κάμπος/Amira Luxury Resort
- Πηγιανός Κάμπος/Grecotel LUXME White
- Πλατανιάς Β/Minos Mare Resort
- Ρέθυμνο 1-Aquila Porto Rethymno
- Ρέθυμνο 1/Ilios beach
- Ρέθυμνο 1/Kriti beach
- Ρέθυμνο 2/Pearl Βeach
- Ρέθυμνο 4-Μυσσίρια/Creta Palace
- Ρέθυμνο/Ικόνες
- Σκαλέτα/Creta Star
- Σκαλέτα/Rethymno Mare
Δήμος Μυλοποτάμου:
- Λιανός Κάβος Λαυρίς/Iberostar Creta Panorama
- Λιανός Κάβος/Creta Marine
- Μπαλί Λιβάδι/Mitsis Bali Paradise
- Πάνορμο Λίμνη/Grecotel Club Marine Palace
Δήμος Αγίου Βασιλείου:
- Αγ. Γαλήνη/Ύστερο Βαρκοτόπι
- Αγ. Παύλος
- Πλακιάς
- Πλακιάς/Alegria Beach Resort
- Ροδάκινο
- Σούδα
Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δήμος Μαλεβιζίου:
- Αμμουδάρα 1/Agapi Beach
- Αμμουδάρα 4/Candia Maris
- Αμμουδάρα/Atlantica Akti Zeus
- Αμμουδάρα/Dessole Dolphin Bay
- Αμμουδάρα/Enorme Teatro Beach
- Αμμουδάρα/Lifestyle Beach
- Ελληνοπεράματα/Apollonia Beach
- Μαδέ/Athina Palace
- Φόδελε/Fodele Beach Hotel
Δήμος Χερσοννήσου:
- Αγ. Γεώργιος 1/ Knossos Royal
- Αγ. Γεώργιος 2-Παναγία ρύζι /Annabelle Beach Resort
- Αγ. Γεώργιος 3/Canvas By Mitsis Cretan Village
- Αγ. Γεώργιος 3/Mitsis Royal Mare
- Αγ. Δημήτριος/Alexander Beach
- Αγ. Δημήτριος/Cactus Beach Hotel
- Αγία Πελαγία-Μενόπετρα/Akrogiali Beach
- Αμνισός/Unique Blue Resort
- Ανάληψη/Paralos Kosta Alimia
- Ανισσαράς/Lyttos Beach
- Ανισσαράς/Mitsis Selection Laguna
- Γούβες 1/Amirandes
- Δράπανος/Nana Golden Beach, Nana Princess
- Εσταυρωμένος/Arina Beach Hotel
- Καστρί/Creta Maris
- Κλωντζάνη/Enorme Ammos Beach
- Κλωντζάνη/Sirens Hotels
- Κοκκίνη Χάνι/Knossos Beach
- Κοκκίνη Χάνι/Mitsis Rinela
- Κοκκίνη Χάνι/Themis Beach
- Λιμένας Χερσονήσου 1/AKASHA Beach Hotel & Golden Beach
- Λιμένας Χερσονήσου 5/Silva Beach Hotel
- Ποταμός Α
- Ποταμός/Phāea Cretan Malia
- Σαραντάρι
- Δήμος Φαιστού
- Καλοί Λιμένες
- Κόκκινος Πύργος
- Μάταλα
Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Δήμος Αγίου Νικολάου:
- Αγ. Νικόλαος 1/St. Nicolas Bay
- Αγ. Νικόλαος 2/Minos Palace
- Αγ. Νικόλαος 3/Minos Beach
- Αγ. Παντελεήμονας
- Αλμυρός
- Αμμος / Μαρίνα
- Αμμος/Δημοτική
- Αμμουδάρα
- Αμμούδι/Niko Seaside Resort & InterContinental Crete
- Δρήρος/Domes of Elounda
- Ελούντα /Porto Elounda
- Ελούντα 1/Elounda Blu
- Ελούντα/Elounda Mare
- Καραβοστάσι
- Κιτροπλατεία
- Μιραμπέλλο/Wyndham Grand Crete Mirabello Bay
- Μπούφος
- Πηγαϊδάκια Ελούντας/Elounda Village
- Πήλος/Istron Bay
- Πλάκα/Phaea Blue
- Πόρος 1/Elounda Bay Palace
- Πόρος 2/Elounda Beach
- Σπηλιάδα/Kalimera Kriti
- Σχίσμα
- Χαβάνια 1/Candia Park Village
- Χαβάνια 2
- Χιόνα
- Δήμος Σητείας
- Ανάληψη
- Βάι/Φοινικόδασος
- Βουρλιά
- Κάτω Ζάκρος
- Κουρεμένος
- Λαγούφα/Μικρή Πόλη Κρήτη
- Λιμανάκι
- Μακρύγιαλος-Λαγκούφα/Sunwing Makrigialos Beach
- Σητεία 1-Γαλλικό/Sitia Beach
- Σητεία 1/Γαλλικό
- Χιόνα
Δήμος Ιεράπετρας:
- Αγία Φωτιά
- Γρα Λυγιά
- Ιεράπετρα 1/Δημοτική
- Ιεράπετρα 2/Δημοτική
- Ιεράπετρα/Enorme Santanna Beach
- Καθαράδες/Numo Ierapetra
- Καθαράδες/Ostria Resort
- Κακή Σκάλα/Avra Beach
- Κοινοτική Πλαζ Μακρύγιαλου
- Κουτσουνάρι 2/Kakkos Bay
- Κουτσουνάρι-Αγ.Ιωάννης/Mare Blue & Village
- Κουτσουνάρι/Coriva Beach-Pelagos Seaside
- Κουτσουνάρι/Robinson Ierapetra
- Μύρτος
Π.Ε. ΡΟΔΟΥ
Δήμος Ρόδου:
- Αμμούδες Φαληράκι/Mitsis Selection Alila
- Αμμούδες-Φαληράκι/ Elysium Resort
- Αμμούδες-Φαληράκι/Rodos Palladium
- Αφάντου 2/Irene Palace
- Αφάντου 2/Port Royal
- Βλήχα/Lindos Grand Resort
- Βληχά/Lindos Mare & Lindos Blu
- Γαλούνι Κοκκινόγια/Boutique 5 Hotel
- Γαλούνι Κοκκινόγια/Mayia Exclusive Resort
- Γαλούνι Κοκκινόγια/Mitsis Rodos Village
- Γαλούνι Κοκκινόγια/Princess Adriana Resort
- Γεννάδι/Gennadi Grand Resort
- Ιαλυσός/The Ixian Grand
- Ιξιά/Amus
- Κιοτάρι 3/Rodos Princess Beach
- Κιοτάρι/Lindos Imperial Resort
- Κολύμπια Α-Λιμανάκι/Atlantica Imperial
- Κολύμπια/Mythos Beach
- Κολύμπια/Μικρή Πόλη
- Λάρδος 1/Lindos Princess Beach
- Λάρδος 3/Lindian Village
- Λαχανιά/Atrium Prestige
- Μεγάλη Γη/Atlantica Dreams Resort
- Πλημμύρι/Tui Magic Life Plimmiri by Atlantic
- Ρένη 1/Sunwing Kallithea Beach
- Ρένη Καλάθου/Atrium Palace
- Φαληράκι 2/Amada Colossos
- Ψαλτός/Lindian Dream Resort Hotel
Π.Ε. ΚΩ
Δήμος Κω:
- Άκρο Χελώνας/Robinson Club Daidalos
- Βουνό/Mitsis
- Γουρνιάτης/Atlantica Beach Resort Kos
- Κέφαλος/Ikos Aria
- Λάμπη/Aqua Blu Hotel
- Λάμπη/Blue Lagoon
- Λάμπη/Pelagos Suites Hotel
- Μαρμάρι/Casa Paradiso
- Μπαμιαλίκι/Astir Odysseus
- Τρούλος/Neptune Luxury Resort
- Ψαλίδι/Mitsis Ramira
Π.Ε. ΑΝΔΡΟΥ
Δήμος Άνδρου:
- Δελαβόγια/Aneroussa Beach
Π.Ε. ΣΥΡΟΥ
Δήμος Σύρου-Ερμούπολης:
- Αγκαθωπές
- Αζόλιμνος
- Βάρη
- Γαλησσάς
- Κίνι
- Μεγάλος Γυαλός
- Φοίνικας
Π.Ε. ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ
Δήμος Κέας:
- Γιαλισκάρι
- Κούνδουρος
- Οτζιάς
- Ποίσσες
Π.Ε. ΠΑΡΟΥ
Δήμος Πάρου:
- Λιβάδια
- Λογαράς
- Μάρπησσα/Χρυσή Ακτή
- Πούντα
Π.Ε. ΝΑΞΟΥ
Δήμος Νάξου:
- Αγία Άννα
- Άγιος Γεώργιος
- Άγιος Προκόπιος
Π.Ε. ΘΗΡΑΣ
Δήμος Θήρας:
- Αγ. Γεώργιος
- Βλυχάδα
- Καμάρι 1
- Καμάρι 2
- Μονόλιθος
- Περίβολος
- Περίσσα
Δήμος Ιητών:
- Μαγγανάρι
- Μυλοπόταμος
- Όρμος
Π.Ε. ΜΗΛΟΥ
Δήμος Σίφνου:
- Καμάρες
- Πλατύς Γιαλός
Π.Ε. ΣΑΜΟΥ
Δήμος Ανατολικής Σάμου:
- Γλυκόριζα
- Δόρυσσα/Ποτοκάκι
Δήμος Δυτικής Σάμου:
- Ποτάμι
Π.Ε. ΧΙΟΥ
Δήμος Χίου:
- Αγ. Παρασκευή
- Αγ. Φωτεινή
- Αγιάσματα
- Άγιος Ισίδωρος
- Γιόσωνας
- Γωνιά
- Δασκαλόπετρα
- Δημοτική Πλαζ Χίου
- Καρφάς
- Κοντάρι
- Κώμη
- Λήμνος
- Λιθί
- Μέγας Λιμιώνας
- Όρμος Λω
Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ
Δήμος Μυτιλήνης:
- Αγ. Ισίδωρος
- Άγιος Ερμογένης
- Βοτσαλάκια - Σκάλα Νέων Κυδωνιών
- Ευρειακή Γέρας
- Κανόνι Θέρμης
- Κράτηγος - 1η Καντίνα
- Κράτηγος - 2η Καντίνα
- Νησέλι Χαραμίδας
- Σκάλα Μυστεγνών
- Ταρσανάς
- Τάρτι
- Τσαμάκια
- Φάρα
- Χαραμίδα
Δήμος Δυτικής Λέσβου:
- Άναξος
- Βαθύ Κριτήρι
- Βατερά
- Γαβαθάς
- Εφταλού/Αγ. Ανάργυροι
- Κάγια
- Καλό Λιμάνι
- Μεντούσι
- Μόλυβος
- Νυφίδα
- Πέτρα
- Πλαζ Σιγρίου
- Σκάλα Ερεσού
- Σκάλα Καλλονής
- Σκάλα Πολιχνίτου
- Ταβάρι
- Τσόνια
Π.Ε. ΛΗΜΝΟΥ
Δήμος Λήμνου:
- Άγιος Ιωάννης
- Εβγάτης-Ζεματάς
- Θάνος
- Πλατύ
- Ρηχά Νερά
Ποιες μαρίνες πήραν Γαλάζια Σημαία για το 2026
Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
- Δήμος Σιθωνίας: Μαρίνα Πόρτο Καρράς
- Δήμος Κασσάνδρας: Μαρίνα Σάνη και Μαρίνα Miraggio
Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
Δήμος Σκύρου: Τουριστικό Καταφύγιο Λιναριάς Σκύρου
ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ
- Δήμος Λαυρεωτικής: Οlympic Μarine
- Δήμος Αλίμου: Νέα Μαρίνα Αλίμου
- Δήμος Παλαιού Φαλήρου: Μαρίνα Φλοίσβου
- Δήμος Πειραιώς: D-Marin Μαρίνα Ζέας
Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας: Μαρίνα Κλεοπάτρα
Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Δήμος Πρέβεζας: Μαρίνα Πρέβεζας
Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων:
- Μαρίνα Γουβιών
- Μαρίνα Μπενιτσών
Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Δήμος Λευκάδας: Μαρίνα Λευκάδας
Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Δήμος Αγ. Νικολάου: Μαρίνα Αγ. Νικολάου
Π.Ε. ΡΟΔΟΥ
Δήμος Ρόδου: Μαρίνα Ρόδου
Π.Ε. ΚΩ
Δήμος Κω: Μαρίνα Κω
Π.Ε. ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Δήμος Λέρου: Μαρίνα ΛέρουΔιαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.