Χιλιάδες δικαιούχοι του προγράμματος «Σπίτι μου 2», παίρνουν παράταση για να ολοκληρώσουν την αγορά κατοικίας τους. Το υπουργείο Οικονομικών έδωσε νέο χρονικό περιθώριο, καθώς πολλοί νέοι ιδιοκτήτες που κατάφεραν και βρήκαν σπίτι, κινδύνεψαν να χάσουν το δάνειο μέσα από τα χέρια τους.

Όπως ανέφερε η οικονομική συντάκτρια Μαρία Παππά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα, είναι πολύ λίγα τα διαθέσιμα ακίνητα στην αγορά και συν τοις άλλοις έχουν τεχνικές ή πολεοδομικές εκκρεμότητες που καθυστερούν την ολοκλήρωση.

Σπίτι μου 2: Η νέα προθεσμία μετά την παράταση

Η ζήτηση έχει ξεπεράσει τις 100.000 αιτήσεις από την αρχή, με αποτέλεσμα να έχουμε και ανατιμήσεις στην αγορά. Σε αρκετές περιπτώσεις, για ακίνητο 250.000 ευρώ, η ιδιωτική συμμετοχή ξεπερνά τις 70.000 ευρώ, περιορίζοντας την πρόσβαση για χαμηλότερα εισοδήματα.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, οι συμβάσεις των δανείων για 2.500 κατοικίες ήταν στον αέρα. Και αυτό γιατί προκειμένου να αποφύγει πρόστιμο το υπουργείο Οικονομικών για τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης είχε αλλάξει την καταληκτική ημερομηνία του προγράμματος.

Τελικά βρήκε 300 εκατομμύρια από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και οι δικαιούχοι με στεγαστικά δάνεια που έχουν ήδη εγκριθεί έχουν νέα προθεσμία για την τελική υπογραφή της σύμβασης μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026.

Δικαιούχοι που θέλουν να υποβάλλουν τώρα αίτηση πρέπει να βιαστούν, για να εξασφαλίσουν έγκριση υπαγωγής από τράπεζα μέχρι τις 31 Μαΐου.

