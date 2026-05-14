Σπίτι μου 2: Παράταση – ανάσα για 2.500 κατοικίες

Πότε λήγει η νέα προθεσμία

  • Παράταση για 2.500 κατοικίες στο πρόγραμμα «Σπίτι μου 2» από το υπουργείο Οικονομικών.
  • Νέοι ιδιοκτήτες κινδύνευαν να χάσουν τα δάνεια λόγω έλλειψης διαθέσιμων ακινήτων και εκκρεμοτήτων.
  • Η ζήτηση έχει ξεπεράσει τις 100.000 αιτήσεις, προκαλώντας ανατιμήσεις στην αγορά.
  • Η νέα προθεσμία για την υπογραφή συμβάσεων είναι μέχρι 31 Αυγούστου 2026.
  • Δικαιούχοι που θέλουν να υποβάλουν αίτηση πρέπει να το κάνουν μέχρι 31 Μαΐου.

Χιλιάδες δικαιούχοι του προγράμματος «Σπίτι μου 2», παίρνουν παράταση για να ολοκληρώσουν την αγορά κατοικίας τους. Το υπουργείο Οικονομικών έδωσε νέο χρονικό περιθώριο, καθώς πολλοί νέοι ιδιοκτήτες που κατάφεραν και βρήκαν σπίτι, κινδύνεψαν να χάσουν το δάνειο μέσα από τα χέρια τους. 

Πρόγραμμα Σπίτι Μου 2: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις

Όπως ανέφερε η οικονομική συντάκτρια Μαρία Παππά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα, είναι πολύ λίγα τα διαθέσιμα ακίνητα στην αγορά και συν τοις άλλοις έχουν τεχνικές ή πολεοδομικές εκκρεμότητες που καθυστερούν την ολοκλήρωση.

Σπίτι μου 2: Η νέα προθεσμία μετά την παράταση

Η ζήτηση έχει ξεπεράσει τις 100.000 αιτήσεις από την αρχή, με αποτέλεσμα να έχουμε και ανατιμήσεις στην αγορά. Σε αρκετές περιπτώσεις, για ακίνητο 250.000 ευρώ, η ιδιωτική συμμετοχή ξεπερνά τις 70.000 ευρώ, περιορίζοντας την πρόσβαση για χαμηλότερα εισοδήματα. 

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, οι συμβάσεις των δανείων για 2.500 κατοικίες ήταν στον αέρα. Και αυτό γιατί προκειμένου να αποφύγει πρόστιμο το υπουργείο Οικονομικών για τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης είχε αλλάξει την καταληκτική ημερομηνία του προγράμματος.

Τελικά βρήκε 300 εκατομμύρια από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και οι δικαιούχοι με στεγαστικά δάνεια που έχουν ήδη εγκριθεί έχουν νέα προθεσμία για την τελική υπογραφή της σύμβασης μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026. 

Δικαιούχοι που θέλουν να υποβάλλουν τώρα αίτηση πρέπει να βιαστούν, για να εξασφαλίσουν έγκριση υπαγωγής από τράπεζα μέχρι τις 31 Μαΐου. 
 

