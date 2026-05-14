Με αφορμή τα αρνητικά σχόλια που έκαναν κάποιοι για την εμφάνιση της Ντέμι Μουρ στο Φεστιβάλ των Καννών την Τρίτη 12 Μάϊου η Φαίη Σκορδά, αναφέρθηκε στα σχόλια που εκείνη δέχτηκε και ανέφεραν πως είχε πρηξίματα στο πρόσωπο.

«Εγώ πριν από λίγους μήνες είχα ένα θέμα με τον θυροειδή, ένα θέμα που απασχολεί πολύ κόσμο. Λόγω αυτού μπορεί να έχεις κάποια πρηξίματα ή το οτιδήποτε. Αυτό λοιπόν, δεν έχει να κάνει με το πόσο τρως ή δεν τρως. Το λέω αυτό γιατί δέχτηκα κάποια σχόλια», δήλωσε η παρουσιάστρια «κλείνοντας τα στόματα» όλων όσοι την κατηγόρησαν πως έκανε αισθητική επέμβαση και πρόσθεσε:

«Κάποιες μέρες έκανα κάποια βιντεάκια και το πρόσωπό μου ήταν λίγο πιο πρησμένο, αλλά δεν ήταν επειδή είχα κάνει κάτι. Ούτε έβαλα κάτι ούτε έβγαλα κάτι. Τα σχόλια θα υπάρχουν, δεν αλλάζει αυτό» ανέφερε η παρουσιάστρια.

Ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης και Φαίη Σκορδά σε εκδήλωση της Make a wish/ φωτογραφία από NDP

Η Φαίη Σκορδά δε δίνει πλέον σημασία σε αρνητικά σχόλια, που μπορεί να δέχεται κατά καιρούς, καθώς διανύει μία πολύ όμορφη περίοδο της ζωής της. Mετρά αντίστροφα για τον επικείμενο γάμο της με τον αρχιτέκτονα Αλέξανδρο Αθανασιάδη που θα γίνει το καλοκαίρι.

Το ζευγάρι έκανε την πρώτη επίσημη εμφάνισή του στα τέλη Απριλίου 2026 σε εκδήλωση της Make-A-Wish Ελλάδος στο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος,