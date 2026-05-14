Survivor: Εξετάζεται η μεταφορά του Σταύρου Φλώρου στο Μαϊάμι για θεραπεία

«Χαμογελά διαρκώς γιατί είναι ζωντανός», δήλωσε ο πατέρας του

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Σταύρος Φλώρος, 22 ετών, είναι εκτός κινδύνου και σε καλή ψυχολογική κατάσταση μετά τον ακρωτηριασμό του.
  • Εξετάζεται η μεταφορά του στο Μαϊάμι για θεραπείες και επεμβάσεις στον αστράγαλό του.
  • Η οικογένειά του βρίσκεται κοντά του στον Άγιο Δομίνικο και τον υποστηρίζει ψυχολογικά.
  • Η παραγωγή του Survivor θα καλύψει τα έξοδα της περίθαλψής του, σύμφωνα με τον πατέρα του.
  • Η οικογένεια δεν σκοπεύει να κινηθεί νομικά και επιθυμεί το καλύτερο για τον Σταύρο.

Εκτός κινδύνου και σε πολύ καλή ψυχολογική κατάσταση είναι ο Σταύρος Φλώρος, ο 22χρονος παίκτης του reality επιβίωσης Survivor, που ακρωτηριάστηκε από τις προπέλες ταχύπλοου σκάφους κατά τη συμμετοχή του στο παιχνίδι. 

«Έχει ξεπεράσει το πρώτο σοκ και χαμογελά συνεχώς, αφού το μόνο που σκέφτεται είναι ότι είναι ζωντανός. Όταν ξύπνησε και συνειδητοποίησε τι είχε συμβεί, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε ήταν οι γονείς του και το πώς θα είναι ψυχολογικά. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται κοντά του στον Άγιο Δομίνικο οι δύο θείοι του, η αδελφή του και ο γαμπρός μου. Είναι βαθιά συγκινημένος και ευχαριστεί συνεχώς τον Μάνο που τον βοήθησε», είπε ο πατέρας του Σταύρου στον ΑΝΤ1.

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε, εξετάζεται το ενδεχόμενο να μεταφερθεί στο Μαϊάμι, ώστε να υποβληθεί σε επεμβάσεις και θεραπείες για την αποκατάσταση του αστραγάλου του. 

«Μόλις οριστικοποιηθεί το τελικό πλάνο, τότε θα αποφασιστεί και η μετακίνηση της μητέρας του. Το μόνο που θέλει πλέον είναι να ολοκληρωθεί η διαδικασία γρήγορα για να επιστρέψει στο σπίτι του στην Ελλάδα», είπε ο πατέρα τους,προσθέτοντας ότι ο Acun Ilicali τον διαβεβαίωσε ότι η παραγωγή του Survivor θα καλύψει τα έξοδα της περίθαλψης του γιου του.

«Εμείς δεν σκοπεύουμε να κινηθούμε νομικά. Μας νοιάζει το καλύτερο δυνατό για το παιδί μας μέσα σε αυτή τη δυσκολία. Το καλό είναι που ζει. Τα υπόλοιπα όσο μπορούν να βελτιωθούν, ευχής έργον», κατέληξε ο πατέρας του Σταύρου Φλώρου.
 

