Σε μία τρώγλη 27 τ.μ υπό άθλιες συνθήκες, επικίνδυνες ακόμα και για την υγεία τους ζούσαν τα έξι παιδιά στο Περιστέρι, ηλικίας τριών έως 11 ετών.

Αστυνομικοί έφτασαν στο δώμα μετά από καταγγελία που έγινε από γείτονα και δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους, αντικρίζοντας τις συνθήκες μέσα στο μικρό δωμάτιο.

Τα παιδιά ζούσαν μέσα στα σκουπίδια και τις ακαθαρσίες. Η οσμή που αναδυόταν ήταν ανυπόφορη, ενώ τα αδελφάκια ήταν εμφανώς υποσιτισμένα, βρώμικα, με βρώμικα ρούχα, ακόμα και με εμετούς.

Τα μέλη της οικογένειας αρκετές φορές έκαναν μπάνιο σε σπίτια γειτόνων τους, ενώ όπως αναφέρουν οι κάτοικοι, ακόμα και οι γονείς των παιδιών κυκλοφορούσαν βρώμικοι. Τέλος αντί για κουρτίνες στο παράθυρο του δωματίου, είχαν τοποθετήσει μαύρες σακούλες σκουπιδιών.

Μάλιστα άλλες δύο φορές είχε γίνει καταγγελία στο παρελθόν για τις συνθήκες στις οποίες ζούσαν τα παιδιά και οι κοινωνικές υπηρεσίες το 2021 τα είχαν απομακρύνει από τους γονείς τους για 25 μέρες. Άγνωστο για ποιον λόγο, τα παιδάκια επέστρεψαν στους γονείς τους, ενώ όπως έγινε γνωστό τα μεγαλύτερα δεν πήγαιναν καν σχολείο.

Η γιαγιά των παιδιών, μιλώντας στον ΑΝΤ1 είπε πως οι γονείς δεν κακοποιούν τα παιδιά τους, αλλά αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

«Το παιδί μου έκανε το ένα παιδί πίσω από το άλλο και τα έχει σαν τα μάτια της, πεθαίνει γι’ αυτά. Τους έκαναν μια καταγγελία πριν από χρόνια που δεν ίσχυε. Τους πήραν τα παιδιά τους μέσα από την αγκαλιά τους για 25 μέρες. Πεθάναμε από τον καημό μας. Αρρώστησα από τη στεναχώρια. Τελικά μας τα έδωσαν πίσω. Τα παιδιά ούτε τα κακοποιούσαν, ούτε τίποτα», είπε η γιαγιά.

Η ίδια ισχυρίστηκε ότι η οικογένεια έμενε προσωρινά στο δώμα που της είχε παραχωρήσει ο παππούς τους και ότι είχαν βρει ένα μεγαλύτερο σπίτι και ήταν έτοιμοι να μετακομίσουν.

«Ήταν έτοιμοι να μπουν στο νέο τους σπίτι σε δύο μέρες. Η κόρη μου θα πήγαινε να μεταφέρει το ρεύμα και το νερό στο όνομά της. Θα έπαιρναν τα πράγματά τους, που τα έχουν κλεισμένα σε κοντέινερ. Δεν είχαν την οικονομική ευχέρεια τα παιδιά μου να μείνουν σε ξενοδοχείο κι έμεναν σε αυτό το δώμα. Τρώγανε κάτι σάντουιτς και τέτοια και τα έπιασε η κοιλιά τους τα παιδιά», πρόσθεσε.

Όσο για το λόγο που τα παιδιά δεν πήγαιναν σχολείο, υποστήριξε ότι τα πράγματά τους, μαζί και τα βιβλία τους ήταν κλεισμένα σε κοντέινερ και δεν μπορούσαν να τα πάρουν.

Από τις Αρχές κρίθηκε αναγκαίο να φύγουν τα παιδιά από το σπίτι και να μεταφερθούν προληπτικά στο νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτη και Αγλαϊα Κυριακού», όπου εξετάζονται από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, πρόκειται για εμφανώς υποσιτισμένα παιδιά με δείγματα παραμέλησης, αλλά όχι κακοποίησης.

Επίσης, εξέφρασε την άποψη ότι τα παιδιά θα πρέπει να βρουν διαμονή σε κατάλληλη μονάδα φροντίδας, με την απόφαση αυτή να βρίσκεται στην κρίση του Εισαγγελέα μετά από σχετική εισήγηση των κοινωνικών λειτουργών.

Οι γονείς, 37 και 33 ετών συνελήφθησαν και κατηγορούνται για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο.