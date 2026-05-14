«Καμπανάκι» IATA: Αναπόφευκτες οι αυξήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια

Λόγω της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ

Πηγή: Φωτογραφία Pexels
Η κρίση στο Ορμούζ εκτοξεύει τις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων

Αναπόφευκτη θεωρεί την αύξηση τιμών των αεροπορικών εισιτηρίων στην Ευρώπη η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών (IATA), λόγω του ανοδικού ράλι στις τιμές των καυσίμων εξαιτίας της συνεχιζόμενης κρίσης στα Στενά του Ορμούζ.

Ο γενικός διευθυντής της IATA, Γουίλι Γουόλς, δήλωσε στο BBC ότι οι υψηλότερες τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων είναι πλέον «αναπόφευκτες», καθώς οι αερομεταφορείς αδυνατούν να απορροφήσουν επ’ αόριστον το αυξημένο κόστος καυσίμων.

«Δεν υπάρχει τρόπος οι αεροπορικές εταιρείες να συνεχίσουν να απορροφούν το επιπλέον κόστος που αντιμετωπίζουν», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως εξήγησε, κάποιες εταιρείες προσφέρουν προσωρινές εκπτώσεις για να ενισχύσουν τη ζήτηση, «όμως με την πάροδο του χρόνου είναι αναπόφευκτο οι υψηλές τιμές του πετρελαίου να αποτυπωθούν σε ακριβότερα εισιτήρια».

Η αναστολή της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στην αγορά καυσίμων αεροσκαφών, εντείνοντας τις ανησυχίες για πιθανές ελλείψεις τους επόμενους μήνες.

Ο Γουίλι Γουόλς, στις δηλώσεις του στο BBC, προειδοποιεί ότι στη Βρετανία εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες, κυρίως λόγω της αυξημένης θερινής ζήτησης.

«Η ανησυχία είναι ότι αν δε βρεθούν εγκαίρως επαρκείς εναλλακτικές προμήθειες, μπορεί να υπάρξουν ελλείψεις στην κορύφωση της καλοκαιρινής περιόδου», δήλωσε, διευκρινίζοντας πάντως ότι «δεν υπάρχει λόγος πανικού» και ότι μπορούν να αποφευχθούν μαζικές ακυρώσεις πτήσεων.

 

