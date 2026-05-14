Survivor: Η ανατριχιαστική φωτογραφία που έδειξε ο Σταύρος στην αδελφή του

  • Ο Σταύρος Φλώρος, παίκτης του Survivor, ακρωτηριάστηκε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού στον Άγιο Δομίνικο.
  • Η αδελφή του Σταύρου τον επισκέφθηκε και είδε μια ανατριχιαστική φωτογραφία του μαζί με τον Τούρκο παραολυμπιονίκη Baris Stelli.
  • Ο Baris Stelli εξέφρασε υποστήριξη στον Σταύρο μέσω social media, τονίζοντας τη δύναμη του μαχητή.
  • Συνελήφθη ο χειριστής του ταχύπλοου που προκάλεσε τον τραυματισμό του Σταύρου, παραδέχτηκε ότι οι παίκτες είχαν σημαδούρα.
  • Έλληνας ψυχολόγος βρίσκεται κοντά στον Σταύρο και τον Μάνο για ψυχολογική υποστήριξη.

Μία ανατριχιαστική αποκάλυψη έκανε η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» ο δημοσιογράφος Γιάννης Μαλλιαρός για τον Σταύρο Φλώρο, ο οποίος ακρωτηριάστηκε κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στο reality επιβίωσης Survivor στον Άγιο Δομίνικο. 

Στο νησί της Καραϊβικής βρίσκεται από χθες η αδελφή του Σταύρου για να μείνει στο πλευρό του και να τον φροντίσει κατά τη διάρκεια αυτής της περιπέτειας. Αρχικά, ο Σταύρος τη ρώτησε αν γνωρίζει τι έχει πάθει και στη συνέχεια σε μια κίνηση που δείχνει τα αποθέματα της ψυχικής του δύναμης, της έδειξε μια φωτογραφία, που την έκανε να ανατριχιάσει. 

Στη φωτογραφία αυτή, την οποία μετέδωσε η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», απεικονίζεται ο Σταύρος Φλώρος μαζί με τον Baris Stelli, Τούρκο παραολυμπιονίκη, ο οποίος υπέστη ακρωτηριασμό στο δεξί του πόδι και το 2023 συμμετείχε ως παίκτης στο τουρκικό Survivor. 

Φέτος ο Baris Stelli βρέθηκε στα γυρίσματα του ελληνικού Survivor, καθώς διατηρεί φιλικές σχέσεις με τον Acun Ilicaly. Στη φωτογραφία ο Τούρκος παραολυμπιονίκης φαίνεται να ακουμπά το αριστερό πόδι του Σταύρου, το οποίο ακρωτηριάστηκε από το γόνατο και κάτω στο τρομερό ατύχημα που είχε  κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Σε αυτή μάλιστα τη συνάντηση, όπως είπε ο ίδιος ο Σταύρος στην αδελφή του, είπε στον Τούρκο παίκτη «ο πραγματικός Survivor είσαι εσύ».

Η αδελφή του Σταύρου, βλέποντας τη φωτογραφία και ακούγοντας όσα της έλεγε, ένιωσε μεγάλη ανακούφιση και περηφάνεια για τον 22χρονο, ο οποίος δείχνει πανέτοιμος και δυνατός να παλέψει για την αποκατάστασή του και να επιστρέψει στην κανονικότητά του. 

Ο ίδιος ο Baris Stelli, μαθαίνοντας για τον τραυματισμό του Σταύρου έκανε την εξής ανάρτηση στα social media:

«Αδερφέ μου, η ζωή καμιά φορά χτυπά πιο δυνατά τους πιο δυνατούς ανθρώπους. Αλλά κάποιοι άνθρωποι δε λυγίζουν, ξαναγεννιούνται. Μπορεί να έχασες το πόδι σου, αλλά ποτέ δεν έχασες την ψυχή του μαχητή. Ο πραγματικός αγώνας τώρα ξεκινά και είσαι αρκετά δυνατός για να τον κερδίσεις. Περαστικά αδερφέ μου! Η δύναμή σου θα δώσει ελπίδα σε πολλούς ανθρώπους».

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον Γιάννη Μαλλιαρό, έχει συλληφθεί ο χειριστής του ταχύπλοου, που χτύπησε τον Σταύρο Φλώρο και τον ακρωτηρίασε. 

Όπως είπε ο δημοσιογράφος, ο χειριστής αρχικά ισχυρίστηκε ότι οι δύο παίκτες του Survivor δεν είχαν μαζί τους σημαδούρα. Στη συνέχεια όμως, κατόπιν πιέσεων από τις αρχές, αλλά και μαρτυριών από επιβάτες του ταχύπλοου, αναγκάστηκε να παραδεχθεί πως ο Σταύρος και ο Μάνος είχαν μαζί τους σημαδούρα, όπως έπρεπε. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες βρίσκονταν 80 με 100 μέτρα από την ακτή και εντός της οριογραμμής που τους έχει θέσει η παραγωγή. 

Τέλος, στον Άγιο Δομίνικο έχει φτάσει Έλληνας ψυχολόγος, ο οποίος βρίσκεται κοντά στον Σταύρο και τον Μάνο για ό,τι χρειαστούν. 

