Απόστολος Γκλέτσος: Δημόσια εμφάνιση με τη σύντροφό του, Ιζαμπέλα

«Βέβαια, δηλώνω ερωτευμένος. Είναι ωραίο να σε στηρίζει η σύντροφός σου»

by STAR AI
  • Ο Απόστολος Γκλέτσος και η Ιζαμπέλα Αρβανίτη εμφανίστηκαν μαζί σε παρουσίαση βιβλίου, δείχνοντας ευδιάθετοι και ερωτευμένοι.
  • Ο Γκλέτσος δήλωσε ότι είναι ερωτευμένος και ότι η σύντροφός του τον στηρίζει.
  • Αναφέρθηκε στην ηλικία του (58 ετών) και στις αισθητικές επεμβάσεις, λέγοντας ότι δεν είναι κατά τους.
  • Η Ιζαμπέλα είναι επιχειρηματίας και πρώην σύζυγος του τραγουδιστή Αργύρη Κούκα, με τον οποίο έχει ένα παιδί.
  • Ο Γκλέτσος έχει μία κόρη, τη Βαλίσια, από τον πρώην γάμο του με τη Μαρία Μαγγίνα.

Ο Απόστολος Γκλέτσος και η Ιζαμπέλα Αρβανίτη έδωσαν μαζί το «παρών» σε παρουσίαση βιβλίου, με τον γνωστό ηθοποιό να εμφανίζεται εμφανώς ευδιάθετος και χαμογελαστός, ενώ δεν έκρυψε το γεγονός ότι τη συγκεκριμένη περίοδο της ζωής του είναι ερωτευμένος και βιώνει μια όμορφη φάση στην προσωπική του ζωή.

Απόστολος Γκλέτσος: «Τώρα στα 60 μου έχω ερωτευτεί, είναι αλήθεια»

Όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Βέβαια, δηλώνω ερωτευμένος. Το ‘χω πει αυτό. Μετ’ επιτάσεως! Είναι ωραίο να σε στηρίζει η σύντροφός σου». Ενώ σε ερώτηση για το εάν κρύβει την ηλικία του, ο γνωστός ηθοποιός, ο οποίος είναι 58 χρόνων είπε χαρακτηριστικά: «Δεν κρύβω την ηλικία μου. Τι να κρύψεις, ρε παιδιά; Δεν μαρτυράει η γίδα, μαρτυράει το κέρατο. Δηλαδή, μαρτυράει η εμφάνιση, εννοώ. Δεν έχει σημασία… Κάποια πράγματα όμως φαίνονται. Κάποια πράγματα, όσο δηλαδή φαίνεται η καριέρα, το πόσο καιρό δουλεύεις, όλα αυτά… φαίνονται. Φαίνονται οι ρυτίδες».

Ενώ για τις αισθητικές επεμβάσεις σχολίασε: «Μπορεί και να έκανα μπότοξ δεν ξέρω, μπορεί και να έκανα. Δεν είμαι κατά, σε τίποτα δεν είμαι κατά εγώ. Όλα αυτά, εντάξει… ό,τι βοηθάει τον άνθρωπο».

Δείτε φωτογραφίες του Απόστολου Γκλέτσου με τη σύντροφό του, Ιζαμπέλα Αρβανίτη:

Απόστολος Γκλέτσος: Τα φιλιά με την «πρώην» σύντροφό του στη Μύκονο

Υπενθυμίζουμε, ότι ο Απόστολος Γκλέτσος και η Ιζαμπέλα Αρβανίτη γνωρίστηκαν μέσω κοινών γνωστών και γρήγορα έγιναν ζευγάρι. Παρόλα αυτά, το 2022 έγινε γνωστό ότι χώρισαν και τρία χρόνια μετά αποφάσισαν να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους. Σε παλαιότερες δηλώσεις του, συγκεκριμένα το 2021, ο 58χρονος ηθοποιός είχε αναφέρει ότι: «Έχει έρθει κάτι καλό στη ζωή μου, είμαι χαρούμενος και ευτυχισμένος. Η Ιζαμπέλα είναι ένας άνθρωπος, που είτε σοβαρά, είτε αστεία, είτε με όποια εκδοχή και να το δεις, περνάμε καλά».

Η σύντροφος του Απόστολου Γκλέτσου, είναι επιχειρηματίας και πρώην ιδιοκτήτρια του ιδιωτικού θεραπευτηρίου Υγεία, ενώ ήταν παντρεμένη με τον τραγουδιστή Αργύρη Κούκα, με τον οποίο είχε αποκτήσει ένα παιδί και πήρε διαζύγιο το καλοκαίρι του 2021.

Υπενθυμίζουμε, ότι ο Απόστολος Γκλέτσος έχει μία κόρη, τη Βαλίσια, την οποία απέκτησε με την ενδυματολόγο Μαρία Μαγγίνα, με την οποία χώρισε το 2006.

