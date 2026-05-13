Μάιος με διπλή πανσέληνο: Πότε θα δούμε το «Μπλε Φεγγάρι»

Τι και πόσο σπάνιο είναι το «Blue Moon»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.05.26 , 11:14 Renault 4 JP4x4 Concept: Πρωταγωνιστεί στο τουρνουά τένις του Roland-Garros
13.05.26 , 11:08 Ηλιούπολη: Η 17χρονη υποβλήθηκε σε επέμβαση για εγκεφαλικό οίδημα
13.05.26 , 10:45 Μάικλ Τζάκσον: Σοκαριστικές καταγγελίες από τη «δεύτερη οικογένεια» του
13.05.26 , 10:39 Eurovision 2026: Γιατί «έπεσε» στα στοιχήματα ο Akylas μετά τον Ημιτελικό
13.05.26 , 10:38 Eurovision 2026: Αυτή είναι η σειρά εμφάνισης της Ελλάδας στον τελικό
13.05.26 , 10:35 Alfa Romeo Junior Ibrida: Με 27.990 ευρώ και 8 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση
13.05.26 , 10:27 Μάιος με διπλή πανσέληνο: Πότε θα δούμε το «Μπλε Φεγγάρι»
13.05.26 , 10:26 Απόστολος Γκλέτσος: Δημόσια εμφάνιση με τη σύντροφό του, Ιζαμπέλα
13.05.26 , 10:23 Τα 4 ζώδια που θα ευνοηθούν πάρα πολύ από την τυχερή Νέα Σελήνη στον Ταύρο
13.05.26 , 09:39 Κρήτη: Νεκρό βρέφος επτά μηνών από βρογχίτιδα
13.05.26 , 09:30 Ανθή Βούλγαρη για την εμφάνιση του Akyla: «Δεν ξέρω αν τελικά μου αρέσει»
13.05.26 , 09:29 Τζένη Θεωνά- Δήμος Αναστασιάδης: Matchy-matchy looks σε βραδινή έξοδο
13.05.26 , 09:11 Καιρός: Έρχεται βροχερό 10ήμερο - Πότε ξεκινά
13.05.26 , 09:04 Τζένη Ζαχαροπούλου: Σπάνια εμφάνιση της ηθοποιού στα 85 της χρόνια
13.05.26 , 09:02 Αγία Γλυκερία: Η μάρτυρας του χριστιανισμού που ρίχτηκε στα λιοντάρια
Τζένη Ζαχαροπούλου: Σπάνια εμφάνιση της ηθοποιού στα 85 της χρόνια
Eurovision: Η αντίδραση δημοσιογράφων στη Βιέννη στην ανακοίνωση «Greece!»
Eurovision 2026: Γιατί «έπεσε» στα στοιχήματα ο Akylas μετά τον Ημιτελικό
Ηλιούπολη: Οι δύο 17χρονες σχεδίαζαν καιρό τη «βουτιά» στο κενό
Eurovision 2026: Αυτή είναι η σειρά εμφάνισης της Ελλάδας στον τελικό
Έλαμψε με την παρουσία της στη γιορτή της ΑΕΚ, η Σοφία Μιλόσεβιτς
Survivor: «Ο αδελφός μου βρήκε δύναμη και κράτησε στη ζωή τον Σταύρο»
Τζένη Θεωνά- Δήμος Αναστασιάδης: Matchy-matchy looks σε βραδινή έξοδο
«Ο ΣΚΑΪ δεν ήθελε να μιλήσει με τη Σία Κοσιώνη» - Οι συζητήσεις με τον ΑΝΤ1
Eurovision 2026 – Α΄ Ημιτελικός: Οι 10 χώρες που πέρασαν στον Μεγάλο Τελικό
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Βίντεο αρχείου από AP

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Μάιος έχει δύο πανσελήνους: η πρώτη στις 1 Μαΐου και η δεύτερη, το «Μπλε Φεγγάρι», στις 31 Μαΐου.
  • Το «Μπλε Φεγγάρι» κορυφώνεται στις 06:45 (ώρα Ελλάδας) και θα ανατείλει στις 20:36.
  • Υπάρχουν δύο τύποι «Μπλε Φεγγαριού»: το εποχικό και το μηνιαίο, χωρίς σχέση με το χρώμα.
  • Η 13η πανσέληνος σε ένα έτος ονομάζεται «Μπλε Φεγγάρι» και εμφανίζεται κάθε 2,5 χρόνια.
  • Το φεγγάρι μπορεί να φαίνεται μπλε μόνο υπό ειδικές ατμοσφαιρικές συνθήκες.

Ο Μάιος μας έφτασε με μια ιδιομορφία, αφού έχει όχι μία, αλλά δύο πανσελήνους. Η πρώτη ολοκληρώθηκε την 1η Μαΐου και ήταν το «Φεγγάρι των Λουλουδιών». Η δεύτερη, γνωστή ως «Μπλε Φεγγάρι» αναμένεται στις 31 Μαΐου.

Μπλε φεγγάρι 1

Η δεύτερη πανσέληνος, θα κορυφωθεί στις 06:45 (ώρα Ελλάδας). Το βράδυ της ίδιας ημέρας, η Σελήνη θα ανατείλει περίπου στις 20:36 και θα δύσει το πρωί της 1ης Ιουνίου γύρω στις 06:10.

Τι είναι το «Μπλε Φεγγάρι»;

Υπάρχουν δύο τύποι «Μπλε Φεγγαριού», αλλά κανένας τους δεν έχει σχέση με το χρώμα. 

Μπλε φεγγάρι 2

Σύμφωνα με τον επίσημο ορισμό που καθιέρωσε η NASA, το «Μπλε Φεγγάρι» είναι το λεγόμενο «εποχικό» «Μπλε Φεγγάρι» και αναφέρεται στην τρίτη πανσέληνο μιας εποχής που έχει συνολικά τέσσερις πανσελήνους. 

Ο δεύτερος ορισμός, που προέκυψε από παρερμηνεία του αρχικού, είναι το μηνιαίο «Μπλε Φεγγάρι», που αναφέρεται στη δεύτερη πανσέληνο μέσα σε έναν ημερολογιακό μήνα. Στις 31 Μαΐου 2026 θα δούμε ένα μηνιαίο «Μπλε Φεγγάρι», ενώ στις 21 Αυγούστου 2032 θα δούμε το επόμενο εποχικό «Μπλε Φεγγάρι».

Μπλε φεγγάρι 3

Καθώς ο κύκλος των φάσεων της Σελήνης διαρκεί περίπου έναν μήνα, συνήθως έχουμε 12 πανσελήνους κάθε χρόνο. Πολλοί πολιτισμοί έχουν δώσει ξεχωριστά ονόματα στην πανσέληνο κάθε μήνα. 

Ωστόσο, ο σεληνιακός κύκλος διαρκεί στην πραγματικότητα 29,5 ημέρες, πράγμα που σημαίνει ότι 12 σεληνιακοί κύκλοι ολοκληρώνονται σε περίπου 354 ημέρες. Έτσι, κάθε περίπου 2,5 χρόνια παρατηρείται μια 13η πανσέληνος μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Αυτή η 13η πανσέληνος δεν ακολουθεί το καθιερωμένο σύστημα ονοματοδοσίας και αναφέρεται ως «Μπλε Φεγγάρι».

Μπλε φεγγάρι 4

Γίνεται το φεγγάρι μπλε;

Το φεγγάρι γίνεται μπλε μόνο υπό συγκεκριμένες ατμοσφαιρικές συνθήκες. Μετά τη γιγαντιαία ηφαιστειακή έκρηξη του Κρακατόα το 1884, ένα τεράστιο νέφος στάχτης και σκόνης εκτοξεύθηκε στη στρατόσφαιρα, σε ύψος 8 έως 48 χιλιομέτρων πάνω από την επιφάνεια της Γης. Αυτό το αεροζόλ έκανε τόσο τη Σελήνη όσο και τον Ήλιο να φαίνονται μπλε από πολλές περιοχές του Βόρειου Ημισφαιρίου για πολλούς μήνες μετά την έκρηξη.

Μπλε φεγγάρι 5

Επίσης, στις 24 Σεπτεμβρίου 1950, μια ζώνη καπνού πλάτους περίπου 320 χιλιομέτρων από πυρκαγιές στα δάση της βόρειας Αλμπέρτα στον Καναδά κάλυψε τις Μεγάλες Λίμνες, τμήματα της Πολιτείας της Νέας Υόρκης και τη νότια Νέα Αγγλία. Ο καπνός προκάλεσε ασυνήθιστο σκοτάδι το μεσημέρι και έκανε τον δίσκο του Ήλιου να λάμπει σε απόκοσμες αποχρώσεις ροζ, μπλε και ακόμη και μωβ.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top