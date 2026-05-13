Renault 4 JP4x4 Concept: Πρωταγωνιστεί στο τουρνουά τένις του Roland-Garros

Καλοκαιρινές αποδράσεις με ένα πρωτότυπο όχημα

Βασισμένο στο Renault 4, το JP4x4 Concept είναι ένα κομψό και μοντέρνο beach car, ένα όχημα ελεύθερου χρόνου με περιπετειώδη χαρακτήρα και καλοκαιρινή διάθεση, που προσφέρει μια αυθεντική “outdoor” εμπειρία χάρη στις διαμπερείς πόρτες και την ανοιχτή οροφή.
Το Renault 4 JP4x4 Concept διαθέτει δεύτερο ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα, που του δίνει χαρακτηριστικά τετρακίνησης, επιτρέποντας την κίνησή του ακόμη και στην παραλία. 

Μια ημέρα στην παραλία με το Renault 4

Το Renault 4 JP4x4 Concept κάνει το ντεμπούτο του στις 18 Μαΐου στο περίπτερο της Renault στο τουρνουά του Roland-Garros 2026. Εμπνευσμένο από τις εκδόσεις Plein Air (1969) και JP4 (1981) του αυθεντικού Renault 4, επαναφέρει το «χαλαρό» DNA εκείνων των μοντέλων μέσα από έναν παιχνιδιάρικο και ανοιχτόκαρδο σχεδιασμό, προσθέτοντας, παράλληλα, έναν πιο περιπετειώδη χαρακτήρα χάρη στο σύστημα τετρακίνησης.Το Renault 4 JP4x4 Concept αποτυπώνει απόλυτα την ιδέα ενός σύγχρονου και chic beach car, τόσο λόγω της σχεδίασης, όσο και λόγω του εξοπλισμού του, που είναι προσανατολισμένος στις χαλαρές και σπορτίφ δραστηριότητες.

Ανοιχτή οροφή & ξεχωριστό εσωτερικό

Μετά τα FL4WER POWER, Savane 4x4 και Vision 4Rescue, το Renault 4 JP4x4 Concept αποτελεί το τέταρτο concept car που είναι βασισμένο στο Renault 4 E-Tech electric, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες της πλατφόρμας, τόσο για ιδιώτες όσο και για επαγγελματίες χρήστες.
Όπως και τα δύο πρώτα concept cars, διαθέτει πράσινο αμάξωμα — σε περλέ απόχρωση Emerald Green – με φωτεινό και αισιόδοξο χαρακτήρα. Η συγκεκριμένη απόχρωση αποτελεί σύγχρονη αναφορά στα ιστορικά Emerald Green (κωδικός 927) και Lettuce Green (κωδικός 913) που συναντούσαμε στα “4L” των δεκαετιών ’70 και ’80.
Η αντίθεση με το έντονο πορτοκαλί εσωτερικό δημιουργεί έναν ζωηρό, pop και εξωστρεφή χαρακτήρα.
Σχεδιαστικά, το Renault 4 JP4x4 Concept αποπνέει έντονη αίσθηση ελευθερίας, καθώς διαθέτει:
⦁    μινιμαλιστικές πόρτες, 
⦁    ανοιχτή οροφή με μπάρες για αυξημένη ακαμψία, 
⦁    πίσω πόρτα τύπου pick-up για ευκολότερη φόρτωση, 
⦁    surfboard δεμένο στην οροφή, 
⦁    skateboards τοποθετημένα στο πορτμπαγκάζ. 

Στο εσωτερικό, τα bucket καθίσματα παραπέμπουν στα εμβληματικά «Egyptian mummy» καθίσματα της Renault από τη δεκαετία του 1970, με ενσωματωμένα προσκέφαλα. Η επένδυση συνδυάζει υφασμάτινες και πλεκτές επιφάνειες για πιο κομψή και σπορ αίσθηση. Υφασμάτινη επένδυση υπάρχει επίσης στις πόρτες, στο περίγραμμα του χώρου αποσκευών και στο ταμπλό. 
Το ταμπλό διαθέτει χειρολαβή για τον συνοδηγό, χρήσιμη στις πιο απαιτητικές διαδρομές, ενώ η “floating” κεντρική κονσόλα ενισχύει την ανάλαφρη, αλλά και ανθεκτική αίσθηση.
Το λογότυπο “JP4” εμφανίζεται στην κεντρική κολόνα, ενώ η ένδειξη “4x4” βρίσκεται τόσο στα εμπρός φτερά, όσο και στο πίσω μέρος.

Έτοιμο για βόλτες παντός εδάφους

Το Renault 4 JP4x4 Concept βασίζεται στην ίδια πλατφόρμα με το Renault 4 Savane 4x4 Concept που παρουσιάστηκε το 2025.
Η απόσταση από το έδαφος είναι αυξημένη κατά 15 mm, σε σχέση με το απλό Renault 4 E-Tech electric. Διατηρούνται οι τροχοί 18 ιντσών, αλλά με ειδικά ελαστικά Goodyear UltraGrip Performance+ 225/55 και αποκλειστικές ζάντες “JP4”. Παράλληλα, τα μετατρόχια εμπρός και πίσω έχουν αυξηθεί κατά 10 mm ανά πλευρά.Το σημαντικότερο στοιχείο είναι ο δεύτερος ηλεκτροκινητήρας στον πίσω άξονα, που εξασφαλίζει μόνιμη τετρακίνηση, προσφέροντας αυξημένη ευελιξία, καλύτερες off-road δυνατότητες για αποτελεσματική κίνηση σε άμμο, πέτρες και χωμάτινες διαδρομές. Παράλληλα, αποδεικνύει τις πολυδιάστατες δυνατότητες της πλατφόρμας RGEV Small, που μπορεί να φιλοξενήσει ακόμα και τετρακίνηση.

 


 
 

