Eurovision 2026-Α' Ημιτελικός: Τα 10 τραγούδια που προκρίθηκαν στον τελικό

Η Αθανασία Βογιάρη αποκαλύπτει όλες τις λεπτομέρειες γύρω από τον Α' Ημιτελικό της Eurovision 2026

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Α' Ημιτελικός της Eurovision 2026 πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη στις 12 Μαΐου με μεγάλη επιτυχία.
  • Η Ελλάδα με τον Akyla και το τραγούδι «Ferto» προκρίθηκε στον τελικό, όπως και η Φινλανδία με το «Liekinheitin».
  • Συνολικά 10 τραγούδια προκρίθηκαν στον τελικό, περιλαμβάνοντας συμμετοχές από Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία και Πολωνία.
  • Πέντε χώρες δεν προκρίθηκαν: Πορτογαλία, Γεωργία, Μαυροβούνιο, Εσθονία, Άγιος Μαρίνος.
  • Ο Β' Ημιτελικός θα διεξαχθεί στις 14 Μαΐου και ο μεγάλος τελικός στις 16 Μαΐου 2026.

Χθες, Τρίτη 12 Μαΐου πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία ο Α’ Ημιτελικός της Eurovision 2026, ο οποίος λαμβάνει χώρα στη Βιέννη της Αυστρίας, με εκκρηκτικές εμφανίσεις, εντυπωσιακά σκηνικά και αρκετές ανατροπές!

Akylas: «Πάμε το Σάββατο να τους δείξουμε πώς γίνεται, μωρά μου! Let's go!»

Η λαμπερή μουσική βραδιά μεταδόθηκε ζωντανά από την ΕΡΤ1, με τις αποστολές όλων των χωρών να καταχειροκροτεί τις προσπάθειες των καλλιτεχνών.

 

 

Η Ελλάδα με τον Akyla εμφανίστηκε στον A' Ημιτελικό στην τέταρτη θέση, με το τραγούδι «Ferto» να αποσπά πολύ θετικά σχόλια, ενώ και η Φινλανδία ξεχώρισε με το «Liekinheitin», το οποίο ερμήνευσε ο Pete Parkkonen σε συνεργασία με τη βιολίστρια Linda Lampeniusμε τα προγνωστικά να επιβεβαιώνονται, αφού και οι δύο συμμετοχές εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στον μεγάλο τελικό της Eurovision.

Eurovision 2026: Τα φαβορί της Φινλανδίας στο τιρκουάζ χαλί της Eurovision

Δείτε τις εμφανίσεις των 10 εκπροσώπων που κατάφεραν να προκριθούν μετά τον Α' Ημιτελικό, στον τελικό της Εurovision:

  • Ελλάδα – Akylas, με το τραγούδι «Ferto»

  • Φινλανδία – Linda Lampenius & Pete Parkkonen, με το τραγούδι «Liekinheitin»

  • Βέλγιο – Essyla, με το τραγούδι «Dancing on the Ice»

  • Σουηδία – Felicia, με το τραγούδι «My System»

  • Μολδαβία – Satoshi, με το τραγούδι «Viva, Moldova!»

  • Ισραήλ – Noam Bettan, με το τραγούδι «Michelle»

  • Σερβία – Lavina, με το τραγούδι «Kraj Mene»

  • Κροατία – Lelek, με το τραγούδι«Andromeda»

  • Λιθουανία – Lion Ceccah, με το τραγούδι «Sólo Quiero Más»

  • Πολωνία – Alicja, με το τραγούδι «Pray»

Υπενθυμίζουμε, ότι οι 5 χώρες που δεν κατάφεραν να πάρουν το «χρυσό» εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της φετινής Εurovision είναι οι: Πορτογαλία, Γεωργία, Μαυροβούνιο, Εσθονία, Άγιος Μαρίνος. Ο Β' Ημιτελικός για τη Eurovision 2026 θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 Μαΐου 2026, ενώ ο μεγάλος τελικός του 70ού μουσικού διαγωνισμού θα διεξαχθεί το Σάββατο 16 Μαΐου 2026.

