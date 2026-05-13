Χθες, Τρίτη 12 Μαΐου πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία ο Α’ Ημιτελικός της Eurovision 2026, ο οποίος λαμβάνει χώρα στη Βιέννη της Αυστρίας, με εκκρηκτικές εμφανίσεις, εντυπωσιακά σκηνικά και αρκετές ανατροπές!
Akylas: «Πάμε το Σάββατο να τους δείξουμε πώς γίνεται, μωρά μου! Let's go!»
Η λαμπερή μουσική βραδιά μεταδόθηκε ζωντανά από την ΕΡΤ1, με τις αποστολές όλων των χωρών να καταχειροκροτεί τις προσπάθειες των καλλιτεχνών.
Η Ελλάδα με τον Akyla εμφανίστηκε στον A' Ημιτελικό στην τέταρτη θέση, με το τραγούδι «Ferto» να αποσπά πολύ θετικά σχόλια, ενώ και η Φινλανδία ξεχώρισε με το «Liekinheitin», το οποίο ερμήνευσε ο Pete Parkkonen σε συνεργασία με τη βιολίστρια Linda Lampenius, με τα προγνωστικά να επιβεβαιώνονται, αφού και οι δύο συμμετοχές εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στον μεγάλο τελικό της Eurovision.
Δείτε τις εμφανίσεις των 10 εκπροσώπων που κατάφεραν να προκριθούν μετά τον Α' Ημιτελικό, στον τελικό της Εurovision:
Ελλάδα – Akylas, με το τραγούδι «Ferto»
Φινλανδία – Linda Lampenius & Pete Parkkonen, με το τραγούδι «Liekinheitin»
Βέλγιο – Essyla, με το τραγούδι «Dancing on the Ice»
Σουηδία – Felicia, με το τραγούδι «My System»
Μολδαβία – Satoshi, με το τραγούδι «Viva, Moldova!»
Ισραήλ – Noam Bettan, με το τραγούδι «Michelle»
Σερβία – Lavina, με το τραγούδι «Kraj Mene»
Κροατία – Lelek, με το τραγούδι«Andromeda»
Λιθουανία – Lion Ceccah, με το τραγούδι «Sólo Quiero Más»
Πολωνία – Alicja, με το τραγούδι «Pray»
Υπενθυμίζουμε, ότι οι 5 χώρες που δεν κατάφεραν να πάρουν το «χρυσό» εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της φετινής Εurovision είναι οι: Πορτογαλία, Γεωργία, Μαυροβούνιο, Εσθονία, Άγιος Μαρίνος. Ο Β' Ημιτελικός για τη Eurovision 2026 θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 Μαΐου 2026, ενώ ο μεγάλος τελικός του 70ού μουσικού διαγωνισμού θα διεξαχθεί το Σάββατο 16 Μαΐου 2026.
