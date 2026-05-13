Η απόλυτη εναλλακτική λύση για το αγαπημένο πιάτο των Ελλήνων

Αν θέλετε παστίτσιο, αλλά έχετε επιλέξει να τρώτε ελαφρά, ο Γιώργος Ρήγας έχει τη λύση. Δίνει μία εξαιρετική εναλλακτική συνταγή για Μεσογειακό Παστίτσιο, με βάση τα λαχανικά και χωρίς προσθήκη πρωτεΐνης,

Ένα "avant garde τουρλού" όπως ακούστηκε σήμερα στο πλατό του Breakfast@Star κατάλληλο για την εποχή, με λίγες θερμίδες και ολόκληρη τη γεύση

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ

Για τα ζυμαρικά:

• 500 γρ. πέννες

• 2 κ.σ. βούτυρο

• 80 γρ. τριμμένη γραβιέρα

Για τη μεσογειακή σάλτσα:

• 1 μελιτζάνα

• 1 πιπεριά κόκκινη

• 1 ξερό κρεμμύδι

• 200 γρ. ντοματίνια

• 2 κ.σ. κάπαρη

• 400 γρ. σάλτσα ντομάτας

• 1 κ.γ. πελτές ντομάτας

• 1 κ.γ. ρίγανη

• Αλάτι

• Πιπέρι

• Ελαιόλαδο

Για τη μπεσαμέλ φέτας:

• 1 λίτρο γάλα

• 80 γρ. βούτυρο

• 80 γρ. αλεύρι

• 150 γρ. φέτα

• 1 αυγό

• Λίγη ρίγανη

• Πιπέρι

Εκτέλεση

Σοτάρεις τη μελιτζάνα σε ελαιόλαδο μέχρι να πάρει χρώμα.

Προσθέτεις την πιπεριά και το κρεμμύδι και τα αφήνεις να μαλακώσουν.

Ρίχνεις τα ντοματίνια, την κάπαρη, τον πελτέ και τη σάλτσα ντομάτας.

Βάζεις ρίγανη, αλάτι και πιπέρι και σιγοβράζεις μέχρι να δέσει η σάλτσα.

Βράζεις τα ζυμαρικά al dente και τα ανακατεύεις με το βούτυρο και τη γραβιέρα.

Για τη μπεσαμέλ λιώνεις το βούτυρο, προσθέτεις το αλεύρι και ανακατεύεις.

Ρίχνεις σταδιακά το γάλα μέχρι να πήξει.

Κατεβάζεις από τη φωτιά και προσθέτεις τη φέτα, το αυγό, λίγη ρίγανη και πιπέρι.

Στο ταψί απλώνεις τα μισά ζυμαρικά, από πάνω τη μεσογειακή σάλτσα και μετά τα υπόλοιπα ζυμαρικά.

Τελειώνεις με τη μπεσαμέλ φέτας.

Πασπαλίζεις με λίγη έξτρα φέτα και ρίγανη και ψήνεις στους 180°C για περίπου 40-45 λεπτά μέχρι να πάρει ωραίο χρυσαφένιο χρώμα.

