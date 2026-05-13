Συνταγή για ελαφρύ και μεσογειακό παστίτσιο - Με φέτα η μπεσαμέλ!

Βάλτε λαχανικά και ρίγανη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.05.26 , 13:21 Είσαι ένας από τους top fans της Eurovision 2026;
13.05.26 , 13:19 Τουρκική πυραυλάκατος παρενόχλησε τον Ocean Link στην Αστυπάλαια
13.05.26 , 13:00 Η ιδανική ώρα για να πιεις τον πρωινό καφέ δεν είναι μόλις ξυπνήσεις!
13.05.26 , 12:57 Αλεξ Παναγής: Ο Akylas με τη λύρα κλείνει το μάτι στην Παπαρίζου
13.05.26 , 12:46 Θάνατος μικρού Άγγελου: «Είπα στη μητέρα να τον πάρει αγκαλιά κι αρνήθηκε»
13.05.26 , 12:36 Μιχάλης Μαρίνος: «Το Σάββατο θα είμαι στην παρουσίαση μόνος μου»
13.05.26 , 12:31 MG ZS Max: Γράφει τη δική του ιστορία επιτυχίας
13.05.26 , 12:28 Μαγγίρα: «Όταν ο Akylas μπαίνει στα δωμάτια θα ήθελα τα πλάνα πιο μακρινά»
13.05.26 , 12:27 Εφιάλτης στο Περιστέρι: Έξι ανήλικα παιδιά ζούσαν μέσα σε ακαθαρσίες
13.05.26 , 12:23 Συνταγή για ελαφρύ και μεσογειακό παστίτσιο - Με φέτα η μπεσαμέλ!
13.05.26 , 12:10 MasterChef: Παραίτηση Γιώργου - «Κοιτιόμαστε όλοι και λέμε τι κάνει;»
13.05.26 , 12:04 «Κλείδωσε» η ανακοίνωση για τα αποτελέσματα κοινωνικού τουρισμού 2026
13.05.26 , 11:42 Χαμός στο X μετά την εμφάνιση του Akyla στον Α’ Ημιτελικό της Eurovision
13.05.26 , 11:42 Survivor: «Μαμά τι να στεναχωριέμαι; Ζω» - Όσα είπε η Σταύρος Φλώρος
13.05.26 , 11:35 Eurovision 2026-Α' Ημιτελικός: Τα 10 τραγούδια που προκρίθηκαν στον τελικό
Τζένη Ζαχαροπούλου: Σπάνια εμφάνιση της ηθοποιού στα 85 της χρόνια
Eurovision 2026: Γιατί «έπεσε» στα στοιχήματα ο Akylas μετά τον Ημιτελικό
Eurovision 2026: Αυτή είναι η σειρά εμφάνισης της Ελλάδας στον τελικό
Ηλιούπολη: Βίντεο από την πτώση των 17χρονων -«Άκουσα κραυγές και ένα μπαμ»
Τζένη Θεωνά- Δήμος Αναστασιάδης: Matchy-matchy looks σε βραδινή έξοδο
Survivor: «Μαμά τι να στεναχωριέμαι; Ζω» - Όσα είπε η Σταύρος Φλώρος
Eurovision: Η αντίδραση δημοσιογράφων στη Βιέννη στην ανακοίνωση «Greece!»
Οικονομάκου – Τσερέλα: Τα «κλικ» από την πρόταση γάμου στο Παρίσι!
Ηλιούπολη: Η 17χρονη υποβλήθηκε σε επέμβαση για εγκεφαλικό οίδημα
«Κλείδωσε» η ανακοίνωση για τα αποτελέσματα κοινωνικού τουρισμού 2026
Περισσότερα

VIDEOS

Συνταγή Για Λουκουμάδες Μπακαλιάρου
Δείτε μία διαφορετική συνταγή για μπακαλιάρο
Συνταγή Για Λαχταριστή Σοκολατόπιτα
Breakfast@Star: O Xρήστος Μοίρας έκανε ντεμπούτο με το πιο νόστιμο
Οι καλύτερες συνταγές για γλυκά ψυγείου
Σου αρέσουν τα γλυκά ψυγείου; Δες τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή Για Λαδένια Με Ντομάτα
Λαδένια με ντομάτα, κρεμμύδι, φέτα και ρίγανη
αυγοσαλάτα
Σου περίσσεψε φαγητό από το πασχαλινό τραπέζι; Τι μπορείς να
αρνίσια πλάτη
Δεν ξέρετε τι να μαγειρέψετε το Πάσχα; Σας έχουμε μία
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή Για Μύδια Αχνιστά!
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή για μύδια αχνιστά από τον Λευτέρη Ζαφειρόπουλο!
Συνταγή για Eύκολη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
Φτιάξτε την πιο νόστιμη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα
Νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα με φύλλο κρούστας - Η τέλεια συνταγή!
Συνταγές Για Αλμυρές Τάρτες
Σας αρέσουν οι αλμυρές τάρτες; Μαζέψαμε τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή για σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή για τραγανό και σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή Για Λαχταριστό Χριστουγεννιάτικο Κέικ
Συνταγή για χριστουγεννιάτικο κέικ
Συνταγή Για Νόστιμες Δίπλες
Δες την πιο νόστιμη συνταγή για χριστουγεννιάτικες δίπλες
Συνταγή για χοιρινό γεμιστό με μανιτάρια
Δεν ξέρεις τι να φτιάξεις τα Χριστούγεννα; Δες μία υπέροχη
Συνταγή Για Χριστουγεννιάτικο Σουφλέ
Xριστουγεννιάτικο σουφλέ για το εορταστικό σας τραπέζι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Συνταγες
Η απόλυτη εναλλακτική λύση για το αγαπημένο πιάτο των Ελλήνων

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αν θέλετε παστίτσιο, αλλά έχετε επιλέξει να τρώτε ελαφρά, ο Γιώργος Ρήγας έχει τη λύση. Δίνει μία εξαιρετική εναλλακτική συνταγή για Μεσογειακό Παστίτσιο, με βάση τα λαχανικά και χωρίς προσθήκη πρωτεΐνης,

Ένα "avant garde τουρλού" όπως ακούστηκε σήμερα στο πλατό του Breakfast@Star κατάλληλο για την εποχή, με λίγες θερμίδες και ολόκληρη τη γεύση

Φτιάξτε παϊδάκια κοτόπουλο με χειροποίητη σάλτσα μπάρμπεκιου

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ

mesogeiako pastitsio

Για τα ζυμαρικά:
• 500 γρ. πέννες
• 2 κ.σ. βούτυρο
• 80 γρ. τριμμένη γραβιέρα

Για τη μεσογειακή σάλτσα:
• 1 μελιτζάνα
• 1 πιπεριά κόκκινη
• 1 ξερό κρεμμύδι
• 200 γρ. ντοματίνια
• 2 κ.σ. κάπαρη
• 400 γρ. σάλτσα ντομάτας
• 1 κ.γ. πελτές ντομάτας
• 1 κ.γ. ρίγανη
 • Αλάτι
 • Πιπέρι
 • Ελαιόλαδο

Για τη μπεσαμέλ φέτας:
• 1 λίτρο γάλα
• 80 γρ. βούτυρο
• 80 γρ. αλεύρι
• 150 γρ. φέτα
• 1 αυγό
• Λίγη ρίγανη
• Πιπέρι

Εκτέλεση

Σοτάρεις τη μελιτζάνα σε ελαιόλαδο μέχρι να πάρει χρώμα.

Προσθέτεις την πιπεριά και το κρεμμύδι και τα αφήνεις να μαλακώσουν.

Ρίχνεις τα ντοματίνια, την κάπαρη, τον πελτέ και τη σάλτσα ντομάτας.

Βάζεις ρίγανη, αλάτι και πιπέρι και σιγοβράζεις μέχρι να δέσει η σάλτσα.

Βράζεις τα ζυμαρικά al dente και τα ανακατεύεις με το βούτυρο και τη γραβιέρα.

Για τη μπεσαμέλ λιώνεις το βούτυρο, προσθέτεις το αλεύρι και ανακατεύεις.

Ρίχνεις σταδιακά το γάλα μέχρι να πήξει.

Κατεβάζεις από τη φωτιά και προσθέτεις τη φέτα, το αυγό, λίγη ρίγανη και πιπέρι.

Στο ταψί απλώνεις τα μισά ζυμαρικά, από πάνω τη μεσογειακή σάλτσα και μετά τα υπόλοιπα ζυμαρικά.

Τελειώνεις με τη μπεσαμέλ φέτας.

Πασπαλίζεις με λίγη έξτρα φέτα και ρίγανη και ψήνεις στους 180°C για περίπου 40-45 λεπτά μέχρι να πάρει ωραίο χρυσαφένιο χρώμα.
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΥΝΤΑΓΕΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ BREAKFAST@STAR
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΗΓΑΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ
 |
ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΗΓΑΣ
 |
BREAKFAST@STAR ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΗΓΑΣ
 |
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top