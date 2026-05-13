Σε χειρουργική επέμβαση νευρολογικής φύσεως για να αντιμετωπιστεί το οίδημα που έχει στον εγκέφαλό της υποβλήθηκε η 17χρονη που, χθες, μαζί με μια φίλη της πήδηξαν από ταράτσα έκτου ορόφου στην Ηλιούπολη.

Η 17χρονη χαρακτηρίζεται πολυτραυματίας, καθώς φέρει σοβαρά τραύματα, στη λεκάνη, τον θώρακα και όλο της το σώμα. Η κατάστασή της είναι εξαιρετικά κρίσιμη και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΚΑΤ. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δεν αποκλείεται μέσα στη μέρα να εκδοθεί ιατρικό ανακοινωθέν από το νοσοκομείο για την κατάσταση της υγείας της.

Ηλιούπολη: Μαυροντυμένοι οι συμμαθητές των δύο 17χρονων

Την ίδια ώρα, βαρύ είναι το κλίμα στα σχολεία των δύο μαθητριών. Συμμαθητές τους έφτασαν στα σχολεία μαυροντυμένοι με ένα λουλούδι στο χέρι. Συντετριμμένοι είναι και οι εκπαιδευτικοί τους, που δεν μπορούν να πιστέψουν την τραγωδία που εκτυλίχθηκε.

Κλιμάκια με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς βρίσκονται ήδη στα σχολεία με πρωτοβουλία του υπουργείου Παιδείας για να βοηθήσουν τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.

Αυτό που βασανίζει τους πάντες είναι ένα αναπάντητο «γιατί». Όλοι τους προσεύχονται για τη 17χρονη να μπορέσει να ξεπεράσει τους βαρύτατους τραυματισμούς της και να καταφέρει να διαφύγει τον κίνδυνο.

Η μεγάλη αγωνία των γιατρών είναι να καταφέρουν να σταθεροποιήσουν το κορίτσι αιμοδυναμικά, ώστε να προχωρήσουν σε σειρά επεμβάσεων που κρίνονται αναγκαίες.

Οι δύο μαθήτριες μεταφέρθηκαν αρχικά στο Ασκληπιείο της Βούλας. Εκεί οι γιατροί προχώρησαν σε εκτεταμένες προσπάθειες ανάνηψης της μίας 17χρονης, η οποία όμως δεν τα κατάφερε και κατέληξε.

Στη συνέχεια έκριναν ότι είναι αναγκαία η διακομιδή της δεύτερης στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπως κι έγινε. Περίπου 20 γιατροί έχουν «πέσει» πάνω από το παιδί και καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να το κρατήσουν στη ζωή.

Τα δύο κορίτσια, όπως φαίνεται από το σημείωμα που άφησε η μία στους γονείς της και από το ημερολόγιο στο οποίο έγραφε η άλλη, είχαν κατάθλιψη, ένιωθαν έντονο άγχος, αγωνία για το μέλλον και ματαίωση, ειδικά ενόψει των πανελληνίων εξετάσεων, κάτι που φαίνεται να τις οδήγησε στην απόφαση να προχωρήσουν στην απονενοημένη αυτή πράξη.

Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική Γραμμή SOS 1056 λειτουργεί δωρεάν, ανώνυμα, όλο το 24ωρο για παιδιά και εφήβους που χρειάζονται υποστήριξη.