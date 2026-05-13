Κρήτη: Νεκρό βρέφος επτά μηνών από βρογχίτιδα

Δεν κατάφεραν να το σώσουν οι γιατροί

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νεκρό βρέφος επτά μηνών στην Κρήτη από λοίμωξη του αναπνευστικού.
  • Το μωρό ήταν σε διακοπές με την οικογένειά του από την Ολλανδία.
  • Μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο λόγω επιβαρυμένης υγείας από εκ γενετής πρόβλημα.
  • Οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να το κρατήσουν στη ζωή.
  • Η τραγωδία έχει βυθίσει στο πένθος τους γονείς και την οικογένεια του βρέφους.

Μια νέα τραγωδία σημειώθηκε χθες στην Κρήτη, όταν ένα βρέφος μόλις επτά μηνών πέθανε από λοίμωξη του αναπνευστικού. 

Σύμφωνα με το flashnews.gr το μωρό βρισκόταν στα Χανιά μαζί με την οικογένειά του για διακοπές, όταν αρρώστησε και οι γονείς του, υπήκοοι Ολλανδίας, το μετέφεραν στο νοσοκομείο. 

Εκεί οι γιατροί διέγνωσαν λοίμωξη του αναπνευστικού και έκριναν ότι θα πρέπει να μεταφερθεί αμέσως στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, καθώς είχε επιβαρυμένη υγεία από ένα εκ γενετής πρόβλημα που αντιμετώπιζε. 

Το μωράκι μεταφέρθηκε στο Ηράκλειο κι εκεί οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να το κρατήσουν στη ζωή.  Δυστυχώς,ς δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία του πνοή, βυθίζοντας στο πένθος τους γονείς και την οικογένειά του. 
 

