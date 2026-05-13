Μια νέα τραγωδία σημειώθηκε χθες στην Κρήτη, όταν ένα βρέφος μόλις επτά μηνών πέθανε από λοίμωξη του αναπνευστικού.
Σύμφωνα με το flashnews.gr το μωρό βρισκόταν στα Χανιά μαζί με την οικογένειά του για διακοπές, όταν αρρώστησε και οι γονείς του, υπήκοοι Ολλανδίας, το μετέφεραν στο νοσοκομείο.
Εκεί οι γιατροί διέγνωσαν λοίμωξη του αναπνευστικού και έκριναν ότι θα πρέπει να μεταφερθεί αμέσως στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, καθώς είχε επιβαρυμένη υγεία από ένα εκ γενετής πρόβλημα που αντιμετώπιζε.
Το μωράκι μεταφέρθηκε στο Ηράκλειο κι εκεί οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να το κρατήσουν στη ζωή. Δυστυχώς,ς δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία του πνοή, βυθίζοντας στο πένθος τους γονείς και την οικογένειά του.