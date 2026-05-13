Eurovision 2026: Γιατί «έπεσε» στα στοιχήματα ο Akylas μετά τον Ημιτελικό

Η ανάλυση για την πτώση από 21% σε 15%

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελλάδα παραμένει στη δεύτερη θέση στη Eurovision 2026, παρά την πτώση της απόδοσης από 21% σε 15%.
  • Η πτώση αυτή σχετίζεται με την άνοδο άλλων χωρών, όπως η Φινλανδία και η Δανία.
  • Τα στοιχήματα δεν είναι απόλυτη πρόβλεψη και επηρεάζονται από μικροπράγματα.
  • Στα social media, ο Akylas είναι πρώτος, δείχνοντας διαφορετική δυναμική από τα στοιχήματα.
  • Η τηλεθέαση του Α' Ημιτελικού φέτος παρουσίασε μικρή υποχώρηση σε σχέση με πέρυσι, με 47,6% στο δυναμικό κοινό.

Παραμένει έντονο το ενδιαφέρον γύρω από την πορεία της Ελλάδας στη Eurovision, με τα στοιχήματα και τα στατιστικά να βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης στο πλατό της εκπομπής Breakfast@Star.

Κατά τη διάρκεια της ανάλυσης, ο Κωνσταντίνος Ντάφλος σχολίασε την πρόσφατη πτώση στις αποδόσεις, δίνοντας τη δική του εικόνα για το τι πραγματικά συμβαίνει πίσω από τους αριθμούς.

«Υπάρχει ένα παράδοξο. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πέσει λίγο στα στοιχήματα. Δεν έχουμε χάσει θέση. Είμαστε στη δεύτερη θέση. Έχει πέσει λίγο η απόδοσή μας συγκριτικά με πριν από τον πρώτο ημιτελικό. Βλέπετε, έχουμε πάει στο 15% από το 21% που ήμασταν», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως η Ελλάδα παραμένει σε υψηλή θέση παρά τη μικρή πτώση στα ποσοστά.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η αλλαγή αυτή συνδέεται και με την άνοδο άλλων χωρών: «Έχει ανέβει λίγο και η Φινλανδία παραμένει στην πρώτη θέση. Μεγαλώνει λίγο η ψαλίδα. Η Δανία έχει ανέβει», σημείωσε, τονίζοντας πως το τοπίο στα προγνωστικά μεταβάλλεται συνεχώς.

Απαντώντας στο γιατί συμβαίνουν αυτές οι μεταβολές, ο Κωνσταντίνος υπογράμμισε πως τα στοιχήματα δεν αποτελούν απόλυτη πρόβλεψη: «Δεν έχει και καμία σημασία. Τα στοιχήματα είναι απλά μια σφυγμομέτρηση. Μπορεί να υπάρχουν μικροπράγματα που επηρεάζουν την εικόνα».

Στη συζήτηση μπήκαν και οι υπόλοιποι συνεργάτες της εκπομπής, με πιο ανάλαφρη διάθεση, σχολιάζοντας πως συχνά οι πρώτες θέσεις στα στοιχήματα δεν ταυτίζονται με τον τελικό νικητή. 

«Γιατί συνήθως οι πρώτοι στα στοιχήματα δεν κερδίζουν», ακούστηκε από τα χείλη του Νίκου Γκάνου, με τον Κωνσταντίνο Ντάφλο να απαντά με χιούμορ: «Ορίστε η εξήγηση».

Παράλληλα, ο Πρόεδρος του INFE, Γιώργος Μιχαήλ σημείωσε  πως η εικόνα στα social media και στα views δείχνει διαφορετική δυναμική: «Στα social είναι πρώτος. Αυτό δείχνει κάτι», ενώ τονίστηκε ότι το κοινό παραμένει ιδιαίτερα θερμό.

Τα νούμερα τηλεθέασης του Α’ Ημιτελικού της Eurovision 2026

Ιδιαίτερο τηλεοπτικό ενδιαφέρον προκάλεσε η συζήτηση στο πλατό της εκπομπής Breakfast@Star γύρω από την τηλεθέαση του φετινού ημιτελικού της Eurovision, με τους παρουσιαστές να αναλύουν τα νούμερα σε σύγκριση με την περσινή χρονιά και να τα συνδέουν με κοινωνικές συνήθειες και αλλαγές στην τηλεοπτική θέαση.

Ο λόγος ξεκίνησε με αναφορά στη σύγκριση ανάμεσα στη φετινή μετάδοση και την περσινή, όπου η συμμετοχή της Κλαυδίας είχε σημειώσει ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις. Όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά: «Πέρυσι η Κλαυδία έκανε τον κόσμο να δει και πάλι Eurovision. Ήταν ρεκόρ δεκαπενταετίας».

Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν τα στοιχεία τηλεθέασης, με τη φετινή εικόνα να δείχνει μια μικρή υποχώρηση σε σχέση με πέρυσι, χωρίς όμως σημαντική διαφορά. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε ότι η περσινή επίδοση έφτασε το 50,6% στο δυναμικό κοινό και 40,2% στο γενικό, ενώ φέτος καταγράφηκαν 47,6% στο δυναμικό και 37,8% στο γενικό. Όπως σχολιάστηκε στο πάνελ: «Είναι πολύ μικρή η διαφορά.»

