Ανθή Βούλγαρη για την εμφάνιση του Akyla: «Δεν ξέρω αν τελικά μου αρέσει»

Η παρουσιάστρια εξέφρασε τις επιφυλάξεις της για το Ferto

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Akylas ερμήνευσε το Ferto στη Βιέννη και προκρίθηκε στον τελικό της Eurovision.
  • Η Ανθή Βούλγαρη εξέφρασε αμφιβολίες για το τραγούδι του Akylas, λέγοντας ότι δεν της αρέσει.
  • Παρά τις αμφιβολίες της, ευχήθηκε καλή επιτυχία στον Akylas για τον διαγωνισμό.
  • Η παρουσίαση του Akylas στην Eurovision έγινε με θετικά σχόλια, κυρίως για την εμφάνισή του.
  • Η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» σχολίασε τις εμφανίσεις των συμμετοχών στον Α’ Ημιτελικό.

Ο Akylas ερμήνευσε χθες βράδυ (12/5) ζωντανά το Ferto στο Wiener Stadthalle της Βιέννης, εξασφαλίζοντας το χρυσό εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.

Akylas: «Πάμε το Σάββατο να τους δείξουμε πώς γίνεται, μωρά μου! Let's go!»

Το πρωί της Τετάρτης, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη σχολίασαν τις εμφανίσεις των χωρών που συμμετείχαν στον Α’ Ημιτελικό.

Παράλληλα, οι παρουσιαστές της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega» έστειλαν τις ευχές τους στον φετινό εκπρόσωπο της Ελλάδας, το όνομα του οποίου ανακοινώθηκε πρώτο ανάμεσα σε εκείνα που προκρίθηκαν στην τελική φάση του 70ού διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision.

Eurovision 2026: Στον μεγάλο τελικό ο Akylas - Η Ελλάδα έτοιμη να το Ferei

Η Ανθή Βούλγαρη, φυσικά, ευχήθηκε καλή επιτυχία στον Akylas, ωστόσο δεν δίστασε να εκφράσει και τους ενδοιασμούς της για το τραγούδι του, το οποίο, όπως παραδέχτηκε, δεν της είχε κάνει ιδιαίτερη αίσθηση από την αρχή.

Eurovision 2026 – Α΄ Ημιτελικός: Οι 10 χώρες που πέρασαν στον Μεγάλο Τελικό

Το σχόλιο της Ανθής Βούλγαρη για τον Akyla

«Καλή επιτυχία στον Akyla, αλλά δεν ξέρω αν τελικά μου αρέσει. Η αλήθεια είναι ότι από την πρώτη μέρα δε μου άρεσε. Δε μου αρέσει, αλλά πιστεύω θα πάει καλά. Δεν είναι διπλωματικό. Είναι γιουροβιζιονικό το τραγούδι. Μου άρεσε όταν έβγαλε τα γυαλιά και φάνηκε το προσωπάκι του», είπε η δημοσιογράφος και παρουσιάστριας. 

