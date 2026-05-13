Ο Akylas ερμήνευσε χθες βράδυ (12/5) ζωντανά το Ferto στο Wiener Stadthalle της Βιέννης, εξασφαλίζοντας το χρυσό εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.

Το πρωί της Τετάρτης, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη σχολίασαν τις εμφανίσεις των χωρών που συμμετείχαν στον Α’ Ημιτελικό.

Παράλληλα, οι παρουσιαστές της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega» έστειλαν τις ευχές τους στον φετινό εκπρόσωπο της Ελλάδας, το όνομα του οποίου ανακοινώθηκε πρώτο ανάμεσα σε εκείνα που προκρίθηκαν στην τελική φάση του 70ού διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision.

Η Ανθή Βούλγαρη, φυσικά, ευχήθηκε καλή επιτυχία στον Akylas, ωστόσο δεν δίστασε να εκφράσει και τους ενδοιασμούς της για το τραγούδι του, το οποίο, όπως παραδέχτηκε, δεν της είχε κάνει ιδιαίτερη αίσθηση από την αρχή.

Το σχόλιο της Ανθής Βούλγαρη για τον Akyla

«Καλή επιτυχία στον Akyla, αλλά δεν ξέρω αν τελικά μου αρέσει. Η αλήθεια είναι ότι από την πρώτη μέρα δε μου άρεσε. Δε μου αρέσει, αλλά πιστεύω θα πάει καλά. Δεν είναι διπλωματικό. Είναι γιουροβιζιονικό το τραγούδι. Μου άρεσε όταν έβγαλε τα γυαλιά και φάνηκε το προσωπάκι του», είπε η δημοσιογράφος και παρουσιάστριας.